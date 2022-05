14 espèces exotiques envahissantes qui se répandent au Québec

Le nerprun cathartique et son cousin le nerprun bourdaine, introduits comme plantes médicinales et ornementales en Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, n’ont commencé à proliférer au Québec que dans les années 2000, après une période de latence de plus d’un siècle. Ces arbrisseaux, qui se multiplient plus vite que leur ombre, envahissent les haies des champs et les boisés, particulièrement en ville, où ils forment des taillis serrés étouffant la végétation au sol. La décimation des frênes par l’agrile leur facilite la tâche. Les nerpruns font fuir les papillons et sécrètent un poison pour les amphibiens. En Montérégie, cela constitue une menace de plus pour la rainette faux-grillon, déjà en danger de disparition. Les jeunes plants doivent être arrachés et non fauchés, les plus gros doivent être coupés et peuvent être recouverts d’un herbicide (12 produits sont approuvés pour cet usage au Canada) afin d’empêcher la repousse.