Le jeu vidéo contre la schizophrénie

En créant un personnage numérique doté d’une voix semblable à celles des hallucinations auditives entendues par certains schizophrènes, une thérapie en réalité virtuelle développée à Montréal par les chercheurs Alexandre Dumais et Stéphane Potvin parvient à améliorer la qualité de vie des patients en quelques séances seulement. Mais encore faut-il que l’expérience soit crédible.

La thérapie par avatars et réalité virtuelle s’adresse aux patients atteints de schizophrénie qui souffrent d’hallucinations auditives et qui répondent mal aux traitements pharmacologiques habituels, soit de 25% à 30% d’entre eux. « C’est une population préoccupante, puisqu’elle est souvent hospitalisée et que la situation est difficile pour leur entourage », observe Stéphane Potvin, chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Les avatars créés en réalité virtuelle pour cette thérapie reproduisent l’apparence et la voix des hallucinations. « Le psychiatre va s’adresser au patient, mais par le biais de l’avatar. Il devient l’hallucination du patient », explique le chercheur.

Dans cette thérapie, le psychiatre reprend les messages des hallucinations, qui dénigrent souvent celui qui les entend. « Il va reprendre ces propos, mais il va lui demander de trouver des façons de répondre. L’idée est de changer l’attitude du patient par rapport au phénomène hallucinatoire. Beaucoup se soumettent, s’écrasent. Là, on leur demande de répondre à la voix », raconte Stéphane Potvin.

La thérapie est encore à l’essai, mais les premiers résultats sont convaincants. 70% de la quinzaine de patients traités lors d’un projet pilote récent ont ainsi bénéficié d’une amélioration de leur qualité de vie suite au traitement.

Plus de réalisme grâce aux jeux vidéo

Même si la thérapie semble fonctionner, des limitations techniques peuvent déconcentrer le patient et réduire son efficacité. « L’avatar n’a pas besoin d’être réaliste, mais il faut que ce soit cohérent. S’il parle, les lèvres doivent bien bouger », note Stéphane Potvin.

La solution à la synchronisation des lèvres des avatars avec les propos dictés par le psychiatre pourrait bien venir d’un endroit inattendu : Assassin’s Creed Odyssey.

Le jeu vidéo présenté la semaine dernière au Electronic Entertainement Expo (E3) de Los Angeles, où le joueur incarne un assassin dans la Grèce antique, intègre en effet une nouvelle technologie développée par La Forge d’Ubisoft Montréal qui facilite l’animation des lèvres des personnages.

La Forge est un espace de prototypage au sein d’Ubisoft qui tisse des liens pour appliquer les travaux d’universitaires à l’univers du jeu vidéo, et vice-versa.

Avec des techniques d’intelligence artificielle, La Forge a réussi au cours des derniers mois à automatiser l’animation des mouvements de la bouche des personnages de jeux vidéo, un travail qui devait jusqu’ici être réalisé à la main par des artistes. Seules les versions doublées d’Assassin’s Creed Odyssey utilisent l’outil Soundmatching pour l’instant, mais d’autres titres à venir en profiteront aussi dans leurs versions originales. « C’est un outil qui fonctionne dans toutes les langues et qui va nous permettre de faciliter la tâche des gens qui font de l’animation faciale », croit le directeur général de La Forge Yves Jacquier, avec qui L’actualité s’est entretenu au salon E3.

C’est lors d’une rencontre entre Yves Jacquier et les chercheurs du centre Axel, l’accélérateur d’intelligence technologique en santé mentale où la thérapie en réalité virtuelle a été développée, qu’est venue l’idée d’utiliser Soundmatching pour améliorer la synchronisation des lèvres des avatars.

« Ça a fasciné tout le monde qui était présent », se souvient Stéphane Guay, directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Selon lui, il y a « un coup de coeur réciproque » entre les deux groupes.

L’intérêt des chercheurs d’Axel pour la technologie d’Ubisoft est évident, mais le studio de jeu vidéo y trouve aussi son compte dans une collaboration du genre, croit Yves Jacquier. « Le fait de discuter avec des gens qui ont des perspectives différentes nous permet de nous inspirer de leur expertise et de leurs manières de faire les choses. Je serais par exemple curieux de savoir comment ils mesurent le niveau d’attachement entre un patient et un avatar », illustre-t-il.

La collaboration entre le Centre Axel et Ubisoft en est encore à ses débuts. « Nous sommes en train d’essayer de trouver comment arrimer nos technologies », explique Yves Jacquier.

S’il va de l’avant, le projet aura plusieurs défis à surmonter. Soundmatching n’a par exemple pas été développé pour une utilisation en temps réel du genre. L’outil permet de dicter un texte, mais pas forcément de suivre le rythme d’une conversation. « Ça ne fonctionne pas en temps réel parce qu’on n’en a pas encore eu besoin », note toutefois le directeur général de La Forge.

Bonne nouvelle, les raisons de le faire sont maintenant nombreuses. L’évolution de Soundmatching pourrait notamment permettre de s’en servir pour rendre les personnages des jeux multijoueurs plus crédibles, tant dans les titres traditionnels que pour ceux en réalité virtuelle. Et, encore plus important, elle pourrait améliorer la qualité de vie de patients atteints de schizophrénie. Il serait difficile de trouver une meilleure source de motivation.