Mettre le monde en mouvement

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de lancer son plan d’action mondial pour la promotion de l’activité physique. Elle se donne comme objectif de diminuer de manière relative la sédentarité de 15 % chez les adultes et les adolescents d’ici 2030.

Intitulé « Des personnes plus actives pour un monde plus sain » (1), cet ambitieux plan, dont je résume ici les grandes lignes, s’échelonne de 2018 à 2030 et vise à améliorer l’état de santé des populations par une augmentation de l’activité physique.

Parce que la sédentarité touche plus des deux tiers des gens dans certains pays. Elle affecte surtout les adolescents, les trois quarts n’atteignant pas les cibles d’exercices proposés par l’OMS. C’est un grave problème de santé publique: elle expliquerait 1,9 million de décès prématurés annuellement.

Certains groupes spécifiques sont aussi plus souvent sédentaires que d’autres, comme les filles, les femmes, les personnes âgées, celles souffrant de la pauvreté, les personnes handicapées ou touchées par les maladies chroniques. L’OMS enjoint de s’en occuper en priorité.

Paradoxalement, la sédentarité est proportionnelle au développement économique, qui entraine les changements dans les modes de transport, l’utilisation des technologies, l’urbanisation et les valeurs culturelles. Dans nos pays « développés » où elle sévit, fleurissent paradoxalement les gyms et commerces faisant la promotion de l’activité physique.

Plein écran

Des impacts majeurs

Soyons clairs : la sédentarité a des impacts majeurs sur la santé des individus, à tous les niveaux. On parle ainsi de douleurs musculo-squelettiques, de troubles de santé mentale, de problèmes sociaux et de vieillissement prématuré, tous directement liés à l’absence d’activité physique. Mais à l’âge adulte se manifestent également ses effets favorisant une foule de maladies, avec l’apparition des troubles cardiovasculaires, du diabète, des cancers.

L’OMS souligne aussi les coûts énormes qui lui sont associés. En effet, 54 milliards de dollars annuellement seraient consacrés à des soins pour atténuer les conséquences de la sédentarité, alors que des pertes de 14 milliards sont liées à la baisse de la productivité. De manière générale, on estime que de 1 à 3 % des coûts nationaux de santé sont directement associés à la sédentarité, ce qui exclut les coûts en santé mentale et musculo-squelettique.

Plein écran

Prévenir par l’activité

Le maintien d’une vie active joue un rôle significatif de prévention. Toutes les études convergent depuis des décennies : l’activité physique est un outil efficace de prévention « primaire » (le maintien de la santé) ou « secondaire » (diminution des récidives chez les patients déjà malades) et même « tertiaire » (diminution des conséquences des maladies sur la personne).

L’activité prévient notamment les maladies cardiaques, les AVC, le diabète et nombre de cancers, dont ceux du sein et du colon, parmi les plus fréquents. On sait également qu’il aide aussi à repousser l’hypertension, l’obésité, les blessures, et qu’il améliore la santé mentale, la qualité de vie et le bien-être, tout en accroissant la durée de vie, l’autonomie et la durée de vie en santé.

Et le gain n’est pas qu’individuel : les sociétés qui permettent à plus de gens d’être en mouvement utilisent moins de combustibles fossiles, diminuent la pollution atmosphérique et rendent les routes plus sécuritaires et moins congestionnées! Par exemple, le transport actif (marche, bicyclette, autobus, etc.) est aussi bon pour la santé individuelle que pour la santé collective.

Plein écran

La clef : être actif

Comment définir l’activité physique? Pour l’OMS, il s’agit de n’importe quel mouvement produit par les muscles squelettiques qui requièrent une dépense d’énergie. On rappelle sa grande diversité: marcher, faire du vélo, participer à des sports, se divertir en dansant, pratiquer le yoga, s’exercer au travail ou à la maison, etc.

Toutes entrainent des effets bénéfiques si elles sont pratiquées régulièrement, pour une durée suffisante et avec une intensité signifiante. Toutes les activités physiques sont donc à valoriser: autant les activités récréatives (comme la marche et le vélo) que d’autres liées au travail, ou encore les activités domestiques rémunérées ou non impliquant des tâches variées.

Améliorer les choses

Le défi pour l’OMS est non seulement de produire des guides visant la promotion de l’exercice, mais surtout de proposer des modèles réalistes permettant d’accroitre l’activité physique des populations. C’est d’autant difficile que les sociétés sont bien différentes, disposent de moyens variables et ont des priorités de santé publique et de développement diverses.

L’OMS propose à cette fin un cadre général qui combine des actions systémiques et stratégiques, notamment des politiques sociales, culturelles, économiques et environnementales appuyant l’activité, de même que des composantes individuelles, centrées sur l’éducation à l’information.

Comment amener les gens à changer leur style de vie et à adopter des habitudes actives? Les difficultés d’accéder à ces cibles dépendent largement d’un manque de prise de conscience de la situation et d’investissements de la part de nos gouvernements.

Plein écran

Des objectifs ambitieux

Pour l’OMS, des plans de communication efficaces doivent d’abord éveiller les communautés au bénéfice de l’activité physique. Conduire des campagnes d’information nationales contribuent à développer les connaissances et la compréhension de ses bénéfices sociaux, économiques et environnementaux.

Il faut s’assurer que les gens ont accès à des environnements sécuritaires et stimulants et à des opportunités d’être physiquement actifs dans leur vie de tous les jours pour améliorer la santé des individus et de la communauté, et contribuer au développement social, culturel et économique.

Intégrer les activités physiques à la vie quotidienne est par ailleurs le meilleur moyen de les favoriser. Par exemple, quand les personnes marchent ou prennent le vélo pour aller travailler, le gain est majeur, mais ces modes de déplacement tendent à diminuer notamment dans les pays industrialisés.

Favoriser les transports actifs demeure donc une clef importante du succès, notamment en milieu urbain, afin de promouvoir la marche, le cyclisme et toute autre forme de mobilité. Il faut alors améliorer les infrastructures et s’attarder à la sécurité de tous ceux qui utilisent les transports actifs, piétons, cyclistes et usagers de divers matériels roulants.

Développer des activités participatives engage la communauté et permet l’accès libre et gratuit à des expériences d’activité physique stimulantes. Dans certains pays, il faut aussi former plus de professionnels pour oeuvrer à l’amélioration des transports, à la planification urbaine, à l’éducation, aux activités récréatives, aux sports et à l’entrainement.

Enfin, renforcer l’accès à des espaces publics et verts pour toutes les personnes et pour tous les âges, dans les environnements urbains, périurbains et ruraux, est tout aussi important. Il faut également des politiques visant l’amélioration concrète des espaces publics dans les écoles, les milieux de travail et les communautés.

Plein écran

Pour tous les âges et les milieux

L’OMS souhaite qu’à tous les niveaux scolaires, de la maternelle à l’université en passant par le primaire et le secondaire, on renforce les activités sportives et qu’on assure une éducation physique en quantité suffisante. On connait d’ailleurs l’impact d’une implication à l’activité physique pour la réussite des études.

Dans l’enfance, les récréations et l’éducation physique pour lesquelles l’école joue un rôle important contribuent à acquérir des habitudes de vie susceptibles de persister. À l’âge adulte, il faut maintenir un niveau d’activité physique et lutter notamment contre la sédentarité au travail. De même, l’organisation propose qu’en santé, on associe davantage l’exercice aux soins de santé, et à la promotion de la prévention des maladies.

Promouvoir l’activité physique dans les environnements naturels, comme les plages, les rivières et les forêts est un autre moyen. Et il ne faut surtout pas oublier les personnes âgées. Un aspect des propositions est de promouvoir l’activité par des programmes et des services appropriés à l’âge avancé. On connait en effet l’impact majeur de l’exercice pour la prévention de la perte d’autonomie et l’amélioration des capacités cognitives.

Agir localement, ça presse

On peut se demander quel sera l’impact de ce plan d’action. Comme on le voit, les initiatives proposées par l’OMS pour promouvoir l’activité physique touchent de multiples niveaux.

À lire les recommandations, on comprend rapidement que l’OMS a surtout un pouvoir de recommandation en la matière, et que la capacité d’agir est plutôt dans les mains des gouvernements. Leur volonté d’investir du temps, de l’argent et de l’expertise dans ces différentes recommandations représente l’élément-clef pour avancer.

Or, c’est à nous, qui élisons ces gouvernements, d’insister pour que ces orientations soient respectées et qu’effectivement, nos décideurs agissent dans le bon sens. Il en va non seulement de notre bien-être, de notre forme physique, mais également de notre santé physique et mentale et même de notre santé économique, parce qu’investir dans l’exercice permet de diminuer notablement les coûts de santé.

*

(1) La version française du guide n’est pas encore disponible.