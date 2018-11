L’essentielle continuité

Les trajectoires de soins ne sont pas toujours faciles à suivre. En raison de la difficulté de s’y retrouver, le parcours — du combattant ! — dans notre système de santé n’est jamais de tout repos. Bien souvent, la continuité des soins est alors menacée et les risques se multiplient d’autant. Le problème émane bien entendu du système, mais parfois aussi des patients eux-mêmes, ce que je constate chaque jour dans ma pratique, quand ils choisissent de se compliquer la vie et la santé par un détour chez nous et que je les rencontre à l’urgence de l’Institut de cardiologie.

