Soigner sous pression

Rien ne me stresse trop dans le travail clinique à l’urgence. Ni la complexité, ni l’intensité, ni les maladies graves. Pas plus que les arrêts cardiaques, les arythmies instables ou les chocs septiques, d’ailleurs. Je sais alors quoi faire et je reste plutôt calme. Bien sûr, certains cas inhabituels, imprévisibles ou qui tournent moins bien font grimper l’adrénaline ou me bouleversent. Mais ça fait partie du métier.

Non, rien ne me stresse, sauf la pression. Pas celle des patients, l’autre pression : celle du nombre, de l’attente, de l’accumulation, de la congestion. Quand le niveau monte et qu’on ne voit pas d’accalmie ; quand on doit faire des pieds et des mains pour trouver de la place ; quand il manque de personnel pour soigner tout ce monde.

Pourtant, je n’ai pas à me plaindre, j’exerce depuis 20 ans dans une de ces urgences où la pression est assez bien maîtrisée, hormis des pointes occasionnelles. Un hôpital où les médecins, les équipes de soins et les gestionnaires travaillent fort — et de concert — pour éviter l’accumulation des patients à l’urgence et les séjours prolongés.

Tellement d’hôpitaux affrontent des défis d’un tout autre ordre, notamment à Montréal et autour. On y traite beaucoup plus de patients, sans toujours disposer de lits ou de personnel en quantité suffisante. Les patients y subissent parfois d’inhumaines attentes — de 12 ou même 18 heures — jusqu’à l’évaluation médicale, suivies de longs délais pour le transfert à l’étage.

Rien de plus complexe que cette nécessité de produire des soins sans interruption, de s’adapter constamment à la demande, de répondre en temps réel au flot des patients, parfois trop nombreux pour la capacité.

Je ne peux comparer ma situation, mais je constate tout de même que je vis mal avec cette pression. Sans doute ai-je tendance, comme tout le monde, à moins regarder les autres hôpitaux, pour comparer plutôt ma journée de travail avec celle de la veille, ma semaine avec la précédente, le mois avec celui d’avant et les années entre elles. Il me semble que la pression se fait sentir plus fortement. Peut-être que je vieillis, tout simplement.

Comment décrire cette pression ? Je la ressens sur mes épaules chaque fois que les patients s’accumulent et que les heures s’allongent. C’est peut-être en partie dû à mon karma de chef d’urgence : je me sens responsable du problème, même quand je ne suis pas en train de soigner. Ce sont toujours mes patients, en quelque sorte. Je ressens viscéralement ces délais et leurs répercussions directes sur le personnel et les patients.

Je me dis chaque fois qu’on peut travailler plus fort, trouver de nouvelles solutions pour juguler l’attente, bref, faire baisser la pression. Je passe beaucoup de temps à y réfléchir, un peu trop souvent, un bon exemple du syndrome de l’indispensable que je ne suis pas. Parce que je sais que l’urgence fonctionne bien que j’y sois ou non, que l’équipe agit de manière responsable et que ma cogestionnaire infirmier y voit tout autant— beaucoup plus que moi en réalité. Cette organisation clinique mûre, façonnée par des années de travail, tourne d’elle-même et c’est beau à voir aller.

Cette urgence — comme n’importe quelle autre, comme tout l’hôpital, comme le système de santé dans son entier — est une bien étrange machine, parce qu’elle doit fonctionner en continu, sous pression, sans pause ni repos. Rien de plus complexe que cette nécessité de produire des soins sans interruption, de s’adapter constamment à la demande, de répondre en temps réel au flot des patients, parfois trop nombreux pour la capacité.

Quand je travaille, j’observe toujours du coin de l’œil les chiffres qui s’affichent sur les écrans de tous les ordinateurs. Quand l’attente s’accroît et que les patients s’accumulent, j’accélère le rythme, j’étire les heures et prolonge mes quarts, je donne un coup de main supplémentaire, comme tout le monde autour de moi, jusqu’à ce que la pression baisse.

C’est un véritable apaisement que nous ressentons quand, après une dure journée passée dans la cohue, la colonne des patients à voir finit par fondre, jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus personne en salle d’attente ; et surtout, que le travail a été vite fait, mais bien fait. C’est une source renouvelable de satisfaction professionnelle.

Peut-être que j’arrêterai de pratiquer ce métier qui me passionne depuis bientôt 29 ans quand j’en aurai assez de cette pression. Ce jour-là, encore bien hypothétique, je ressentirai certainement un soulagement.

Mais je m’ennuierai sans doute aussi, dès le lendemain, de ce milieu de travail et de vie remarquable, pareil à nul autre de ma connaissance et d’une grande humanité. Ce lieu où j’ai tant appris depuis mes débuts en médecine, quand j’ai fait le choix d’y consacrer ma carrière. Ce que je n’ai jamais regretté une seule seconde, malgré tout.