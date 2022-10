5 livres pour les enfants qui souffrent d’anxiété

Cet album illustré, lauréat du Prix des libraires 2020, catégorie jeunesse 0 à 5 ans, raconte l’histoire de Simone, une gamine somme toute ordinaire qui fait du vélo à deux roues et adore courir le plus vite possible avec ses souliers rouges couverts d’étoiles. Or, lorsqu’elle se dispute avec une amie ou qu’elle éprouve de la peur, son ventre est envahi de ronces qui la paralysent et l’empêchent de réfléchir.

Dans un style ludique appuyé par des images naïves et colorées, Maude Nepveu-Villeneuve propose des stratégies et des activités pour aider les enfants à dompter les épines qui leur rongent le ventre. « Ce livre est un de mes gros coups de cœur, précise Stéphanie Deslauriers. Les émotions, le stress et l’anxiété sont des concepts très abstraits pour les enfants. L’image des ronces est forte et facile à comprendre, et met des mots sur ce qui se passe à l’intérieur. »

(Éditions Fonfon, 32 p.)