À quand les voyages interstellaires ?

En janvier 2006, la sonde New Horizons était lancée à bord de la puissante fusée Atlas V à partir de Cap Canaveral, en Floride. Après trois étapes de propulsion ayant duré 43 minutes au total, la sonde a atteint une vitesse de 16 km/s, ce qui dépassait la vitesse de libération par rapport au Soleil. Résultat, New Horizons allait parcourir le système solaire jusqu’à en sortir et ne plus jamais revenir.

La sonde n’a eu besoin que de neuf heures pour dépasser l’orbite de la Lune (en comparaison, les vaisseaux des missions Apollo prenaient entre quatre et cinq jours pour franchir la même distance). Pendant les neuf années suivantes, New Horizons a navigué au travers du système solaire pour finalement croiser la planète naine Pluton en juillet 2015, ce qui était l’objectif principal de la mission.

Aujourd’hui, New Horizons se trouve à plus de 48 unités astronomiques du Soleil (48 fois la distance entre la Terre et le Soleil), dans la ceinture de Kuiper. Quatorze ans après son lancement, l’engin le plus rapide jamais construit par l’humain est donc toujours dans le système solaire.

Ces chiffres devraient secouer quelque peu les espoirs de ceux qui croient en la possibilité de voir un jour l’être humain voyager vers d’autres systèmes solaires. L’idée ici n’est pas de s’attaquer à l’imagination des auteurs de science-fiction, mais bien de remettre les pendules à l’heure. Supposons qu’une capsule habitée puisse maintenir la vitesse maximale de New Horizons (ce qui présuppose une propulsion continue et donc une immense réserve de carburant) et qu’elle se dirige directement vers Proxima du Centaure, l’étoile voisine du Soleil, en combien de temps le vaisseau arriverait-il à celle-ci ?

Si je vous disais qu’un tel voyage prendrait 20 ans, quelle serait votre réaction ? Pendant 20 ans, les humains à bord du vaisseau devraient espérer que l’eau, l’oxygène et les nutriments nécessaires pour un si long voyage soient constamment renouvelés, que la machinerie fonctionne toujours bien ou du moins qu’elle soit facilement réparable. Qu’en est-il de l’énergie ? Un réacteur nucléaire à bord serait sans doute la meilleure option pour un voyage de cette durée. Mais est-ce réaliste ? Peut-être, mais qui sait comment un isolement prolongé de la sorte (en microgravité en plus) pourrait affecter la santé physique et mentale des passagers ?

Sauf que… le voyage nécessiterait plus de 20 ans.

Si je vous disais 100 ans ? Un voyage d’un siècle dans l’espace signifie que les passagers qui s’embarqueraient dans cette aventure sauraient d’emblée qu’ils n’arriveraient jamais à destination. Au cours du voyage, ils devraient faire des bébés qui, eux-mêmes, ne seraient pas assurés de parvenir à destination avant leur mort. Nous ignorons en quoi consisteraient les effets de la microgravité à long terme sur de jeunes humains, mais il se pourrait que la croissance des bambins soit complètement différente du cycle que nous connaissons sur Terre. Par ailleurs, l’information au sujet des objectifs de la mission et du fonctionnement détaillé de tous les composants du vaisseau devrait être transmise et retransmise aux générations subséquentes.

Mais le voyage prendrait plus de 100 ans.

Si je vous disais 500 ans, soit environ une vingtaine de générations ? Pouvons-nous imaginer des humains à bord d’une bulle qui devrait constamment régénérer toutes les ressources de son écosystème pendant aussi longtemps ? Et que dire aux enfants nés à bord du vaisseau dont même les arrière-petits-enfants n’arriveraient jamais à destination ?

Et si ça prenait 2 000 ans, soit près de 100 générations ? La même période qui nous sépare de la naissance de Jésus-Christ.

En réalité, à une vitesse constante équivalente à la vitesse maximale de New Horizons, un voyage jusqu’à Proxima du Centaure prendrait autour de 80 000 ans. D’après nos connaissances actuelles, l’humain aurait inventé l’écriture et commencé à maîtriser l’irrigation il y a environ 6 000 ans. C’est donc dire qu’un tel voyage hypothétique durerait plus de 13 fois toute l’histoire des civilisations.

Même en voyageant à 100 fois la vitesse de New Horizons, le vaisseau aurait besoin de nombreux siècles pour se rendre à destination. Qu’importe ce qu’en pensent les auteurs de science-fiction, nous sommes donc confinés à notre système solaire pour des siècles à venir, voire pour toujours. Les autres planètes de notre système solaire n’étant pas vraiment hospitalières à la vie humaine, soudainement notre petite Terre vert et bleu nous paraît encore plus isolée dans le néant de l’espace.

