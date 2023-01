Alors, combien de verres d’alcool ?

Interpréter la science

Au Canada, une actualisation des directives édictées en 2011 par le CCDUS (un organisme indépendant qui s’appelait alors le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies) semblait nécessaire : dans les dernières années, le lien entre de faibles doses d’alcool et plusieurs cancers est apparu beaucoup plus clairement dans la littérature scientifique. Et depuis 2011, plusieurs pays, notamment la France, le Royaume-Uni et l’Australie, avaient abouti à des directives bien plus strictes que les lignes de conduite canadiennes. Pour établir leurs repères, les experts du CCDUS ont commencé par un examen des données probantes. Des centaines de milliers d’études publiées sur les liens entre l’alcool et la santé ont été compilées au fil des ans au moyen de milliers de revues systématiques. Les chercheurs ont repéré les revues systématiques publiées jusqu’en février 2021. Après deux étapes de tri, ils en ont gardé 239.

Puis, parmi celles-ci, ils ont conservé celles répondant à des critères édictés entre autres par l’OMS, qui font qu’elles peuvent être utilisées pour procéder à une modélisation mathématique des seuils de consommation. Ces études doivent notamment avoir démontré un véritable lien de causalité entre l’alcool et l’augmentation d’un risque, et comporter une courbe reliant la dose à l’ampleur de l’effet. Ils en ont trouvé 16 portant sur des blessures et des maladies. Ces 16 études sont à la base des repères du CCDUS.