Attention aux recettes de désinfectants maison

On le sait, se laver les mains est l’un des moyens les plus rapides, simples et efficaces de prévenir la COVID-19. Pas étonnant qu’en moins de quelques jours, les pharmacies étaient en pénurie de désinfectants pour les mains de type Purell.

En réponse à cette demande, des dizaines de recettes de désinfectant maison ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, dont Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp et Youtube.

Sur Facebook et TikTok, la vidéo d’une « coach certifiée en alimentation keto » québécoise a été vue des près de 25 000 fois. « Voici ma recette de Purell maison, dit-elle à ses abonnés. Une tasse d’alcool à friction 70 % ou 90 %, ou, si vous n’en avez pas, de la vodka, c’est bien correct aussi. Une tasse de gel d’aloès (…). » Elle ajoute par la suite de l’huile d’amande et quelques huiles essentielles.

Des recettes similaires à base d’alcool à friction, d’éthanol et de vodka reçoivent la même attention. L’une d’elles, modifiée à quelques reprises, demande de combiner ⅔ de tasse d’alcool à friction pour ⅓ de tasse de gel d’aloès.

Ces recettes sont-elles efficaces ?

Avant d’entrer dans les détails, précisons tout de suite qu’il n’est pas conseillé de faire son propre désinfectant. « De façon générale, nous ne recommandons pas de recette maison pour les désinfectants. [Il y a de] possibles effets secondaires, non validés », précise dans un courriel Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Regardons tout de même l’efficacité de la recette.

« Pour qu’un désinfectant soit efficace contre la COVID-19, il doit contenir de 60 % à 80 % d’alcool », explique le chimiste Normand Voyer. Même son de cloche du côté des Centers for Disease Control and Prevention, qui conseillent l’utilisation d’un « désinfectant pour les mains qui contient au moins 60 % d’alcool ».

On élimine donc d’emblée les recettes à base de vodka, spiritueux qui contient, en général, 40 % d’alcool.

Le chimiste précise que l’alcool le plus efficace pour « tuer » le virus est l’éthanol, qu’on peut parfois trouver à la SAQ. Il est d’ailleurs à la base d’une des deux recettes de désinfectant de l’Organisation mondiale de la Santé, qui sont beaucoup plus complexes que les versions trouvées sur les réseaux sociaux.

Sur les tablettes des pharmacies, on retrouve généralement de l’alcool isopropylique (alcool à friction) concentré à 70 %, 90 % ou à 99 %.

Des concentrations qui sont donc assez élevées pour désinfecter, non ? Pas si vite.

La majeure partie des recettes trouvées par L’actualité sur les réseaux sociaux contenaient aussi une grande quantité de gel d’aloès. Au bout du compte, le gel dilue la concentration d’alcool du désinfectant maison, fait remarquer Normand Voyer. Faisons le calcul.

Disons que je veux faire trois tasses de désinfectant maison et que je suis la recette ci-haut, qui me demande de combiner 2/3 d’alcool à friction à 1/3 de gel.

En combinant deux tasses d’alcool à friction 70 % à une tasse de gel d’aloès, je dilue d’un tiers la concentration d’alcool. Je me retrouve donc avec le deux tiers de la concentration originale, soit 46,67 %. Une concentration trop faible pour être efficace contre la COVID-19 (on se rappelle qu’il faut une concentration d’alcool de 60 % à 80 % pour « tuer » le virus.)

La formule de dilution à utiliser : C1V1=C2V2 (% d’alcool * son volume initial = % d’alcool * volume de la solution finale).

Exemple :

C1 = 70 %

V1 = 2 tasses

C2 = ? %

V2 = 3 tasses

Pour isoler C2 : (C1 * V1) / V2 donc (70 * 2) / 3 = 46,67

Si je fais la même recette, mais avec de l’alcool à friction 90 %, la concentration finale serait de 60 %, ce qui pourrait convenir. Pour l’alcool à friction à 99 %, la concentration finale serait de 66 %.

Je vous invite à faire le même calcul, mais en changeant les volumes. La première recette mentionnée dans cet article demande de combiner une tasse d’alcool (70 % ou 90 %, ou même de la vodka, à 40 %) à une tasse de gel d’aloès. Concentrations finales respectives : 35 %, 45 % et 20 %. On est loin des 60 % à 80 % demandés.

Et, efficace ou pas, le produit final sera très asséchant pour la peau. « Cette solution-là ou du papier sablé, ça va donner pas mal les mêmes résultats », ajoute Normand Voyer.

Au final, « ça va vous coûter pas mal plus cher qu’une barre de savon à 99 sous », dit en souriant Normand Voyer, qui répète que la bonne vieille méthode de l’eau et du savon demeure la plus efficace pour éliminer la COVID-19.

Quant à la vodka, le chimiste conseille plutôt de la réserver « pour les soirées de confinement ».

