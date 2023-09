Autisme : gare aux faux traitements sur les réseaux sociaux

Anne Borden King est journaliste de presse écrite et animatrice de Noncompliant, un balado sur la neurodiversité.

La vente aux parents de traitements nocifs contre l’autisme sur les médias sociaux est spécialement troublante, car les enfants ne choisissent pas de recourir à des produits tels que le MMS (un agent de blanchiment) ni de se soumettre à la « thérapie » par cellules souches ou au tourisme médical pour les transplantations fécales. Ces traitements sont dangereux, ils provoquent des problèmes de santé, des traumatismes et même la mort.

Depuis 2020, j’ai signalé à Facebook des dizaines de cas de publicités pour de faux traitements contre l’autisme, comme le MMS, la térébenthine et les cellules souches non réglementées, par l’intermédiaire d’annonces et de groupes sur la plateforme. Mais j’ai vite appris que, souvent, les entreprises de médias sociaux ne suppriment pas les contenus de désinformation sanitaire signalés par les utilisateurs. Étant donné que chaque publicité ou message de groupe génère des revenus et de la croissance pour une entreprise de médias sociaux, celle-ci n’a aucune raison de retirer ces contenus. Comme l’a fait remarquer l’expert en médias sociaux Charles Arthur, ces plateformes ont généralement permis à la désinformation de prospérer, à moins qu’elle n’atteigne « le point où elle fait fuir les bons utilisateurs ».

Pendant les années de pandémie, la pression était suffisamment forte pour que Meta, la société qui gère Facebook, fasse quelques efforts en groupant les messages liés à la COVID-19 avec des liens vers des informations émanant des autorités de santé publique. Cette petite mesure a été réduite parce que la pandémie est finie. Le problème, c’est que l’infodémie n’est pas terminée.

Le gouvernement canadien est en train de s’attaquer à la question de la désinformation sur les médias sociaux. Peu avant la pause estivale du Sénat, le sénateur Stanley Kutcher a déposé la motion n° 113, qui demande une étude « sur la désinformation en matière de santé, sur ses répercussions sur les Canadiens et sur les remèdes possibles ». Le Comité de la sécurité nationale et de la défense du Canada a également commencé à s’intéresser à la désinformation politique, qui suit trop souvent le même chemin que la désinformation à propos de la santé. Le projet de loi fédéral C-292, présenté par le député Peter Julian, vise à obliger les entreprises de médias sociaux à informer les utilisateurs de l’usage qui est fait de leurs données personnelles.

Ces initiatives sont cruciales, car compter sur les entreprises de médias sociaux pour autoréguler leurs plateformes ne fonctionne pas. Mais elles soulèvent également la question de savoir comment notre gouvernement peut développer la capacité de suivre les escrocs sur les médias sociaux, en particulier lorsqu’ils échappent aux régulateurs en migrant vers de nouveaux lieux, virtuellement et dans la vie réelle.

Prenons le cas du naturopathe Jason Klop, de la Colombie-Britannique. En 2020, la CBC a rapporté qu’il vendait des transplantations fécales comme traitement contre l’autisme, un processus qui n’est ni fondé sur des preuves ni approuvé par Santé Canada. D’après la CBC, Jason Klop exploitait une sorte de vitrine de tourisme médical, persuadant les parents d’investir environ 15 000 dollars pour un forfait tout compris incluant un séjour à l’hôtel Hilton de Rosarito, au Mexique. La nuit, ils pouvaient se promener sur la plage. Pendant la journée, leurs enfants recevaient des lavements contenant les matières fécales d’une autre personne, connus sous le nom de transplantations de microbiote fécal (TMF), et dont on prétendait qu’ils pouvaient traiter l’autisme.

Les experts ont qualifié cette pratique de non fondée et de très risquée pour les enfants. Le Collège des naturopathes de Colombie-Britannique est intervenu, ordonnant à M. Klop d’arrêter de promouvoir le tourisme médical pour les transplantations fécales en tant que traitement contre l’autisme et de cesser de vendre des gélules fécales, dont certaines, selon le Collège, avaient été fabriquées à partir des excréments de ses neveux. La page Facebook « Klop Kids », où les produits et services étaient commercialisés, a été fermée et le site Web offrant le programme (nommé Novel Biome) a été rendu inaccessible aux navigateurs canadiens. En décembre 2022, Klop a fait appel de la décision du Collège devant la Cour suprême provinciale, qui a statué en faveur du Collège. Et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la demande d’appel de Klop en mars 2023.

Mais deux mois après la décision de la Cour d’appel, j’ai remarqué que, dans un groupe Facebook sur l’autisme, un parent mentionnait un prochain voyage au Mexique pour que son fils y subisse des transplantations fécales. Il s’est avéré qu’il existait un nouveau groupe Facebook dans lequel un administrateur partageait un outil de prise de rendez-vous pour une consultation Zoom avec Klop portant sur les TMF. Un mois plus tard, après avoir annoncé dans un message Facebook que le tourisme médical ne serait plus offert après la fin de l’été, un administrateur a expliqué que l’entreprise se concentrerait sur la production de gélules, qui n’ont toutefois pas été approuvées par Santé Canada. (Un représentant de Novel Biome a récemment confirmé ces changements à la CBC.) Avec des cliniques affiliées en Hongrie, en Australie et au Panama, l’orientation de l’entreprise à l’extérieur du Canada reste à voir.

Lorsque les entreprises qui vendent des traitements contre l’autisme non éprouvés et risqués ont une envergure internationale, cela complique encore davantage la réglementation et son application. Une enquête peut s’avérer très complexe, avec des collaborations multiples et pluriannuelles. Par exemple, dans le cas de la société Genesis II, qui vendait du MMS, un agent de blanchiment, comme « traitement » contre l’autisme, le sida, la COVID et d’autres maladies, le département américain de la Justice et la Food and Drug Administration ont travaillé ensemble, en plus de collaborer avec les forces de l’ordre en Colombie, où deux des revendeurs s’étaient rendus. Ces derniers ont finalement été arrêtés et emprisonnés, leurs produits ont été détruits, et des preuves étalées sur des années sont maintenant prêtes à être présentées au procès à venir.

Mais même après les arrestations, Genesis II et d’autres groupes associés au MMS ont continué à apparaître sur les médias sociaux, en particulier sur des plateformes qui ne priorisent pas l’arrêt de la désinformation, comme Telegram. Kerri Rivera, un autre promoteur de « remèdes » à l’eau de Javel contre l’autisme, a continué à échapper aux forces de l’ordre, se déplaçant d’un pays à l’autre et prospérant sur des plateformes telles que Rumble et Telegram. Il est effrayant de constater que les administrateurs des chaînes de Rivera ont conseillé aux parents de ne pas consulter de médecin pour leurs enfants lorsqu’ils ressentaient des effets secondaires dus à l’eau de Javel, affirmant qu’il s’agissait d’un aspect positif du processus de « désintoxication » de l’enfant.

Malheureusement, l’ère de la COVID a compliqué la question de la lutte contre la désinformation dans le domaine de la santé. D’aucuns se méfient désormais des excès des pouvoirs publics à la suite des restrictions imposées durant la pandémie, notamment en ce qui concerne la liberté d’expression sur les médias sociaux. Cette question épineuse ressort dans les tribunaux américains, avec une décision récente d’un juge de la Cour d’appel nommé par Trump selon laquelle les employés du gouvernement américain ne devraient pas avoir le droit de discuter du contenu de la désinformation avec les entreprises de médias sociaux. Le recul culturel de ces trois dernières années a été utilisé pour s’opposer à tout contrôle de la désinformation en matière de santé. (L’administration Biden a fait appel de cette décision.)

Pourquoi tout cela est-il si crucial ? Une plateforme de médias sociaux ne devrait-elle pas bénéficier de la liberté d’expression, que les propos exprimés soient vrais ou faux ? Les gens ne devraient-ils pas décider eux-mêmes des produits de santé auxquels ils souhaitent recourir ? Ce sont des questions importantes à résoudre, mais elles ne sont pas pertinentes lorsqu’il s’agit de produits dangereux destinés aux enfants.

Si notre gouvernement prend à la légère la question des « remèdes » contre l’autisme tels que l’eau de Javel, les cellules souches non réglementées et le tourisme médical pour les transplantations fécales, il abdique sa responsabilité de protéger les plus vulnérables. En s’attaquant à l’hydre à plusieurs têtes que sont les médias sociaux, nos décideurs politiques pourraient rendre le monde réel plus sûr pour les enfants.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur Healthy Debate, sous licence Creative Commons.

