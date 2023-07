L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

Les griefs envers l’industrie pharmaceutique sont courants dans les nouveaux espaces médiatiques. Les influenceurs sur Instagram nous disent de fuir les médicaments et d’adopter le « naturel ». Des diatribes sont partagées sur Facebook contre les motivations lucratives de Big Pharma. Des balados, des sites Web et des vidéos tentent de nous convaincre qu’on ne peut tout simplement pas faire confiance à l’industrie des médicaments sur ordonnance. Joe Mercola, un ostéopathe qui s’est érigé en guichet unique de la solution de rechange à la médecine, a récemment déclaré sur son site (où l’accès à certains contenus nécessite un abonnement) que « l’industrie pharmaceutique [était] devenue la première cause de décès et d’invalidité dans le monde, haut la main ».

Ce sac de doléances contient une myriade d’affirmations, certaines plus crédibles que d’autres. Et ce sont précisément ces affirmations plus crédibles qui aident à faire passer la pilule de la conspiration.

« Quelque chose ne va pas dans la médecine »

Dans son ouvrage Les dérives meurtrières de l’industrie du médicament (Bad Pharma : How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients), dans lequel il critique sans ménagement l’industrie pharmaceutique, le Dr Ben Goldacre parle d’un médicament appelé réboxétine pour illustrer l’un des nombreux problèmes liés à la mise au point des médicaments. La réboxétine (connue sous le nom commercial d’Edronax) est un antidépresseur. Le Dr Goldacre, psychiatre de formation, fait remarquer dans son livre qu’il a déjà prescrit de la réboxétine dans le passé. Pourquoi ? Parce que les preuves scientifiques publiées montraient qu’elle était assez efficace.

L’ennui est que le Dr Goldacre, comme tous les autres médecins, a été induit en erreur. Au total, sept essais opposant la réboxétine à un placébo ont été menés. Tous, sauf un, n’ont révélé aucune différence entre les deux. Mais le seul essai dont les résultats ont été publiés est celui qui a montré que la réboxétine était meilleure que le placébo.

Six essais négatifs. Un essai positif. Les six essais négatifs ont été enterrés et n’ont vu la lumière que lorsqu’une équipe de chercheurs les a déterrés. C’est l’un des principaux problèmes de l’industrie pharmaceutique : elle est fortement incitée à ne publier que les résultats des essais cliniques qui lui sont favorables et à ne jamais communiquer les résultats des essais négatifs. Cette distorsion de la littérature médicale influencera nécessairement les décisions prises par les médecins. Comment un médecin peut-il juger de la valeur réelle d’un médicament lorsque le portrait qui ressort de la littérature a été trafiqué ?

Le système dans lequel les médicaments sont élaborés et commercialisés est également faussé de multiples façons. Les médicaments peuvent être approuvés non pas sur la base des critères d’évaluation qui nous intéressent, comme la mort et la maladie, mais sur la base de marqueurs de substitution, comme un rythme cardiaque anormal. Il est plus facile et plus rapide de montrer qu’un médicament réduit le risque d’un rythme cardiaque anormal, mais ce n’est pas la même chose que de montrer qu’il réduira le risque de mourir de ce rythme cardiaque anormal. Les essais cliniques peuvent aussi être interrompus prématurément. Parfois, il y a une bonne raison de le faire : la différence entre le médicament et ce à quoi il est comparé est si grande qu’il serait contraire à l’éthique de ne pas donner le médicament aux autres participants. Mais il arrive qu’un essai soit interrompu prématurément simplement parce que les données recueillies à ce stade favorisent le médicament. C’est un peu comme si l’on jouait à roche-papier-ciseaux et que, lorsqu’on perdait, on décidait soudain de faire un deux de trois… ou un trois de cinq.

L’industrie pharmaceutique a également trouvé des moyens de réduire les risques liés à l’étude de nouveaux médicaments et de tirer davantage d’argent des produits dont les brevets sont sur le point d’expirer. Lorsqu’un nouveau type de médicament a fait ses preuves et que sa mise en marché est approuvée, d’autres entreprises pharmaceutiques peuvent investir de l’argent dans la conception d’une version légèrement différente de celui-ci, ce que l’on appelle un médicament « me-too ». Certaines de ces molécules peuvent être utiles, car elles sont plus sûres ou plus efficaces chez des personnes en particulier, mais elles demandent du temps et de l’argent au détriment du travail de pionnier qu’est la découverte de nouvelles classes de médicaments. Et lorsque le brevet d’un médicament rentable arrive à son terme, ce qui ouvre la porte à d’autres entreprises pour le fabriquer et le vendre à un prix beaucoup plus bas, le titulaire du brevet peut utiliser une astuce de la chimie pour conserver ses bénéfices. Les molécules peuvent être « gauchères » ou « droitières », des images en miroir de la même formule. Comme le rapporte le Dr Goldacre dans son livre, AstraZeneca vendait un médicament contre les brûlures d’estomac appelé oméprazole (Prilosec, Losec), qui était un mélange des formes gauchère et droitière du médicament. Le brevet arrivant à expiration, l’entreprise a lancé l’ésoméprazole (Nexium), une version purifiée de la molécule gauchère uniquement. Aucune différence de bénéfice, mais AstraZeneca a investi beaucoup d’argent dans une campagne directe auprès des consommateurs pour convaincre les patients qu’il s’agissait du médicament breveté dont ils avaient besoin.

À cet amoncellement d’accusations, on peut ajouter la façon dont les essais peuvent être découpés pour sauver une étude globalement négative et faire briller un médicament ; la médicalisation de troubles tels que le « dysfonctionnement sexuel féminin », qui permet à l’industrie de vendre des médicaments douteux comme la flibansérine (Addyi) ; et la présence de représentants pharmaceutiques dans les hôpitaux et les cliniques pour convaincre les médecins, à l’aide de données soigneusement sélectionnées, que le dernier médicament fabriqué par leur société change la donne, alors que ses avantages sont en réalité beaucoup plus discutables.

Devant ce portrait accablant d’une industrie motivée par les profits, il n’est pas étonnant que les théoriciens de la conspiration de Big Pharma se soient multipliés. Ils pensent que toutes les entreprises pharmaceutiques sont de mèche et qu’elles ont corrompu les universités et les gouvernements, empoisonnant les masses avec des produits pharmaceutiques mal étudiés dans le but de nous garder malades et de vider nos portefeuilles.

La solution de rechange qu’ils proposent n’est cependant pas fondée sur la réalité.

Les tapis volants ne nous sauveront pas

Pour ceux qui s’opposent à l’industrie pharmaceutique, la réponse est de se tourner vers la nature. L’idée est simple et séduisante. Elle esquisse l’image d’une Dame Nature bienveillante qui ensemence son jardin terrestre avec les remèdes dont nous aurons besoin : une herbe pour les crampes, un arbre pour les fièvres, une épice pour la douleur. Les molécules produites par le monde naturel sont perçues comme sûres, tandis que celles fabriquées par l’industrie, bien qu’elles puissent être identiques, sont considérées avec méfiance. Elles sont étrangères à notre milieu.

Cette foi en la nature, aussi réconfortante soit-elle, est naïve. Les produits chimiques que les plantes sécrètent, souvent pour se protéger des prédateurs, ne sont pas nécessairement sans danger pour nous. Le venin de serpent et l’amiante sont entièrement naturels, mais je ne ferais confiance à personne qui me les prescrirait. Les produits de santé naturels, une industrie très lucrative en soi, sont connus pour souffrir d’altérations et de contaminations en raison de réglementations moins strictes et du désir de réduire les coûts de produits onéreux comme le safran. Beaucoup de ces produits à base de plantes peuvent sembler provenir de petites entreprises familiales, qui sont en fait la propriété de Big Pharma.

Et si l’on peut reprocher à l’industrie pharmaceutique de parfois manipuler les essais cliniques et les résultats, le monde des remèdes naturels est encore plus mal loti. Les études concernant ces produits impliquent généralement un très petit nombre de participants et un suivi de courte durée, et comme dans le cas de l’industrie pharmaceutique, les études positives sont rapidement publiées, alors que les études négatives peuvent facilement rester dans les tiroirs. Si vous examinez minutieusement les essais d’un laboratoire pharmaceutique, mais que vous n’êtes pas aussi critique envers un fabricant de compléments alimentaires qui tente de vous convaincre qu’une étude portant sur 14 personnes sans groupe témoin est tout ce dont il a besoin pour vous vendre une pilule par jour, je crains que nous ne soyons tombés dans la zone d’hypocrisie.

Lorsqu’elles ne font pas la promotion des compléments alimentaires, les personnes qui dénoncent Big Pharma mettent l’accent sur les modifications du mode de vie. Bien que de saines habitudes soient importantes et qu’elles réduisent le risque de maladie, manger suffisamment de fruits ne guérira pas le cancer et aller au gym ne vous immunisera pas contre les infections respiratoires.

Dans le meilleur des cas et, à mon avis, rarement, la médecine dite douce peut traiter des symptômes superficiels ou nous en distraire, mais elle ne s’attaque pas au problème sous-jacent. Pour reprendre l’analyse lapidaire du Dr Goldacre, les défauts de conception des avions ne prouvent pas l’existence des tapis magiques.

Si les avions de l’industrie pharmaceutique ont des faiblesses qui nous sont cachées, la solution n’est pas de se tourner vers le surnaturel. Il faut réparer les avions et mieux réglementer leurs fabricants.

Du secret à la transparence

En 2013, le Dr Goldacre et de nombreuses autres personnes ont lancé la campagne AllTrials, dont l’objectif était de faire que tous les essais cliniques soient enregistrés publiquement et que tous les résultats soient communiqués. Cette campagne, dont la pétition compte plus de 95 000 signataires, ne cherche pas à mettre fin à l’industrie pharmaceutique, mais plutôt à inonder son arène de transparence.

Pourquoi ? Parce que les produits pharmaceutiques ont profité au monde entier. L’insuline et l’épinéphrine contenues dans l’EpiPen ont sauvé d’innombrables vies. Le salbutamol et de nombreux médicaments similaires ont sauvé des gens souffrant de crises d’asthme et leur ont permis de mieux gérer leur maladie, tandis que les antihistaminiques ont rendu les allergies plus tolérables. Les médicaments ont transformé une infection par le VIH d’une condamnation à mort en un état indétectable, et la prophylaxie préexposition (PrEP) a réduit le risque de contracter le virus en premier lieu. Les statines et les anticoagulants (et même l’aspirine !) ont changé la donne pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires. Des progrès stupéfiants ont été réalisés dans notre lutte contre le cancer, spécialement pour les tumeurs pédiatriques, et la récente découverte de médicaments qui modulent le système immunitaire pour traiter le cancer a été récompensée par le prix Nobel de physiologie et de médecine 2018.

Les vaccinations infantiles ont permis d’éviter la mort et l’invalidité d’une foule d’enfants, et même si un fort contingent d’antivaccins voudraient nous faire croire que tous les décès survenus depuis le début de la pandémie ont été causés par la vaccination, les données réelles nous ont confirmé ce que les sociétés pharmaceutiques avaient démontré lors de leurs essais : les vaccins contre la COVID-19 ont été étonnamment efficaces contre la souche originale du coronavirus et continuent de faire partie intégrante de nos mesures de protection, en particulier contre l’hospitalisation et la mort.

Certains de ces médicaments sont peut-être prescrits en trop grande quantité, certains de leurs avantages ont peut-être été exagérés et le prix de bon nombre de ces produits est exorbitant. Mais nous ne pouvons pas nier l’utilité des produits pharmaceutiques parce que nous n’aimons pas le système qui les fabrique.

La campagne AllTrials a progressé. La 10e plus grande entreprise pharmaceutique mondiale, GlaxoSmithKline, a rejoint la campagne dès son lancement et s’est engagée à enregistrer et à publier les résultats de tous ses essais, depuis la création de l’entreprise en 2000. Les principaux bailleurs de fonds non industriels de la recherche clinique, comme le Wellcome Trust et la Fondation Bill et Melinda Gates, ont promis de ne financer que les chercheurs ayant déjà publié les résultats de leurs essais cliniques. La législation européenne a été modifiée pour garantir la transparence des essais cliniques de médicaments. Le taux de notification des essais cliniques de l’Union européenne a augmenté. Le passage d’un secteur entier du secret à la transparence est un processus long et ardu, et il ne faut pas s’attendre à un virage à 180 degrés en l’espace d’une décennie. Mais c’est mieux que de croiser les doigts et d’espérer que la pensée magique guérisse nos maux.

Dans Les dérives meurtrières de l’industrie du médicament, le Dr Goldacre fait d’autres propositions. Les patients qui participent aux essais cliniques de nouveaux médicaments devraient être informés, en termes clairs, si l’entreprise à l’origine de l’essai peut cacher les résultats s’ils ne lui plaisent pas. Les résultats d’essais non publiés devraient être qualifiés d’inconduite en matière de recherche et il devrait y avoir des conséquences. Les médecins, souvent courtisés par les entreprises pharmaceutiques, devraient refuser les occasions d’enseignement financées par l’industrie, d’un côté ou de l’autre du podium. La lumière du soleil et l’équivalent d’une séparation forcée entre l’Église et l’État sont ce dont nous avons besoin ici.

En ce qui concerne la première cause de mortalité dans le monde, que Joe Mercola impute aux laboratoires pharmaceutiques, il s’agit en fait des maladies cardiovasculaires avant la pandémie, suivies du cancer. Aux États-Unis, la COVID-19 — et non le vaccin contre la maladie — est la troisième cause de décès en 2020 et 2021. Vous avez peut-être entendu dire qu’il s’agissait plutôt des erreurs médicales, mais il s’agit là d’un mythe fondé sur de mauvaises approximations.

Aucun de ces chiffres ne fera fléchir les adeptes de la théorie du complot de Big Pharma. Pour eux, ces chiffres ont été manipulés, voire carrément fabriqués par des agences corrompues, « marionnettisées » par la toute-puissante industrie pharmaceutique. Leur méfiance maligne les conduit à l’idéation de la conspiration, ce qui les met au pied du mur. Si l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire sont tous irrémédiablement corrompus, que faire face à la maladie ? Leur réponse est de fermer les yeux sur les défauts de l’industrie de la médecine douce et des compléments alimentaires et de s’y lancer à corps perdu.

La solution consiste en fait à investir dans l’amélioration du système préexistant. Comme le mentionne le Dr Goldacre dans son livre, « les sociétés pharmaceutiques du monde entier ont produit certaines des innovations les plus étonnantes de ces cinquante dernières années, et sauvé des vies à une échelle épique. Mais cela ne leur permet pas de cacher des données, d’induire les médecins en erreur et de nuire aux patients » (traduction libre).

Message à retenir : Il existe des critiques légitimes sur la manière dont les médicaments sont élaborés et commercialisés par l’industrie pharmaceutique, depuis la dissimulation des résultats négatifs jusqu’à l’utilisation de représentants pour exagérer les avantages des nouveaux médicaments auprès des médecins. Les personnes qui adhèrent à la théorie du complot de « Big Pharma » prônent souvent le rejet des médicaments pharmaceutiques et leur remplacement par des modifications du mode de vie et des compléments alimentaires, mais les premières sont souvent inadéquates pour traiter les maladies et les seconds sont presque toujours fondés sur des études médiocres. Les produits pharmaceutiques sont utiles, mais l’industrie a besoin de plus de transparence et de réglementation, et des initiatives telles que la campagne AllTrials ont permis de progresser sur ce front.



