Cancer : de nouveaux traitements utiles pour qui ?

Les oncologues contribuent à gonfler les attentes des patients, selon vous. Comment ?

Tout comme les patients et les médias, nous sommes victimes du discours narratif de l’industrie, selon lequel tous les nouveaux médicaments en valent la peine. Nous y participons aussi en défendant systématiquement leur accès. Certains sont réellement transformateurs, comme l’immunothérapie contre les mélanomes. D’autres donnent des résultats en demi-teinte, et d’autres, rien du tout. Or, les oncologues sont mal outillés pour faire une évaluation critique des études. Les revues savantes brouillent aussi les cartes en faisant mousser des études avec des éditoriaux signés par des auteurs en conflit d’intérêts. On doit en parler plus ouvertement dans nos congrès d’oncologie. Et mieux communiquer tout cela à nos malades, aux journalistes et aux décideurs.