Chats domestiques : devraient-ils sortir ?

J’ai grandi dans une ferme laitière. Nous avions plusieurs chats : des farouches arrivés d’on ne sait où et des sociables abandonnés au bord de la route par des citadins. Ces chats se pointaient, se reproduisaient et, parfois, disparaissaient sans laisser de traces. Étaient-ils morts ? Avaient-ils choisi une autre étable ? On ne le savait pas vraiment. Ces félins avaient leur utilité dans l’écosystème des fermes en régulant la population de rongeurs. En contrepartie, ils étaient logés et nourris, afin qu’aucun animal affaibli, chatte gestante ou chaton ne manque de nutriments. Un chat étant un chat, ils chassaient quand même !

Le rôle des chats a bien changé depuis. Ils sont devenus des membres à part entière de la famille. Est-il préférable pour eux de rester en tout temps à l’intérieur ou de pouvoir parfois circuler en liberté dans le quartier ? C’est un débat qui a cours depuis longtemps. Votre vétérinaire et vous devez bien sûr tenir compte des avantages et inconvénients pour le bien-être du chat lui-même, mais aussi penser à la population du secteur et à la protection de la biodiversité, c’est-à-dire à l’intérêt supérieur collectif.

Il faut savoir que le chat domestique (Felis catus) n’est pas une espèce indigène au Québec. Elle a été volontairement introduite par les Européens pour ses qualités de prédateur. La plupart de nos amis félins en sont les descendants.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) fait figurer le chat depuis l’an 2000 parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde, végétales ou animales. Ce félin a en effet contribué à l’extinction de nombreuses espèces d’oiseaux, partout sur la planète. Sur certaines îles de la Basse-Californie, par exemple, le starique de Cassin a disparu. Au Royaume-Uni, les populations d’étourneaux et de moineaux sont en baisse.

Dans ce contexte, la pression pour la garde des chats à l’intérieur ira croissant. La Ville de Québec, entre autres, demande maintenant aux propriétaires de chat de ne pas laisser leur animal de compagnie aller dehors, à moins qu’il demeure sur leur terrain.

Pourquoi la tendance actuelle est-elle de privilégier l’intérieur ?

Votre chat vivra probablement plus longtemps s’il reste en sécurité à l’intérieur. Vous verrez de nombreux sites Internet citer une longévité très faible (de deux à cinq ans) pour un chat d’extérieur, mais on parle alors de chats errants, cette donnée ne s’applique pas à ceux qui retournent à la maison, ont de bons soins de santé, etc.

Une étude publiée en 2022 dans PLOS One montre même une longévité semblable pour les chats de famille toujours à l’intérieur et ceux ayant accès à l’extérieur, mais un biais de sélection pourrait expliquer ce résultat, car la recherche incluait principalement des animaux morts de maladies plutôt que d’accidents. Quand on s’attarde à toutes les causes de décès possibles, on constate que plusieurs sont évitables : les chats qui ne sortent pas risquent évidemment moins de subir un traumatisme, la cause de décès la plus fréquente, selon une étude portant sur plus de 4 000 chats morts en Angleterre. Par ailleurs, ceux qui s’aventurent dehors s’exposent davantage à des maladies comme la péritonite infectieuse féline (PIF) ou le virus de l’immunodéficience féline (FIV). Celles-ci sont contractées généralement par des contacts étroits avec d’autres chats.



Un chat d’intérieur cause moins de nuisances telles que des miaulements intempestifs et des batailles parfois très sonores. La stérilisation de l’animal réduit ces problèmes, mais pas celui des crottes non hygiéniques. En gardant votre chaton à l’intérieur, vous aurez aussi la certitude qu’il ne s’accouplera pas avant la date de stérilisation, donc qu’il n’augmentera pas la population de chats errants ou en refuge.

Outre les nuisances pour le voisinage, la protection de la biodiversité est un enjeu collectif d’importance à prendre en considération. Tout comme les chats de ferme de mon enfance, les chats chassent même sans avoir faim ! Dans les années 80, j’ai eu une chatte dégriffée, ce qui ne l’empêchait aucunement de chasser. Ceux qui ont vécu avec des chats ne seront pas surpris d’apprendre qu’elle a plusieurs fois ramené à mes pieds des oiseaux, ce qui ne me réjouissait guère. Aujourd’hui, certains colliers pour chats très colorés peuvent réduire le problème, les oiseaux voyant venir le chasseur. Les grelots seraient plus efficaces pour les petits mammifères, mais il faut faire preuve de prudence avec ces conclusions.

Les félins sont des prédateurs, c’est dans leur nature. Nous sommes de plus en plus conscients de l’importance de protéger la biodiversité, et les chats font malheureusement partie du problème.

Un chat heureux

Bien des gens aiment laisser sortir leur chat pour sa santé mentale, mais on peut répondre à ses besoins à l’intérieur. Garder un animal captif vient avec la responsabilité de lui offrir un milieu convenable et stimulant, ce qui inclut des jouets, des interactions sociales et des activités. En d’autres mots, vous devez mettre en place toutes les conditions requises pour le bien-être de votre chat d’intérieur. Vous en tirerez aussi des bénéfices : il risque beaucoup moins d’avoir des comportements indésirables. Il faut l’admettre, de nombreux chats d’intérieur finissent par avoir des problèmes de comportement (faire leurs besoins à des endroits inappropriés, endommager les meubles, par exemple) par manque de stimulation ou parce que le milieu est mal adapté.

Dehors en toute sécurité

Premièrement, n’oublions pas qu’il y a d’autres façons de lui donner accès à l’extérieur, comme le promener en harnais ou lui offrir ce qu’on appelle désormais un « catio », une aire de jeu fermée, souvent attenante à une fenêtre. Le chat peut alors percevoir les odeurs et sons environnants et observer le voisinage.

L’alimentation comme source de stimulation

Chercher sa nourriture est une activité normale pour l’espèce féline, alors pourquoi ne pas faire travailler votre chat pour qu’il obtienne ses aliments ? Pour lui, ce sera plus un jeu qu’un travail, et ça le stimulera. Sa nourriture peut lui être offerte dans des jouets interactifs l’obligeant à chercher et manipuler chaque morceau. Il existe des modèles commerciaux, mais vous pouvez aussi trouver des idées d’objets à fabriquer vous-même, ou faire aller votre imagination. Un distributeur ludique sécuritaire peut également occuper votre chat pendant votre absence.

Le jeu, pour la santé mentale et physique

Favoriser le jeu de votre chat est essentiel pour son bien-être. Il peut jouer seul ou en votre compagnie avec une multitude de petits jouets de peluche et balles de différentes textures. Les chats aiment pouvoir se déplacer en hauteur, alors les étagères et les points d’observation élevés sont appréciés. Ils aiment souvent pouvoir se cacher. Un élément primordial à fournir est un griffoir, car ils ont besoin de faire leurs griffes. Expérimentez avec différents modèles et assurez-vous de placer l’objet à un endroit pratique et accessible afin que votre chat l’adopte et épargne vos meubles, vous vous éviterez bien des frustrations !

Que vous décidiez de laisser sortir votre chat ou non, discutez-en avec votre médecin vétérinaire afin que votre animal soit adéquatement vacciné, vermifugé et protégé contre les tiques et les puces. Le plan sera adapté à ses besoins. Peu importe votre choix, il est primordial que votre chat soit micropucé et/ou qu’il porte une médaille, selon la réglementation de votre ville. Surtout, n’omettez pas de le faire sous prétexte que Minou reste à l’intérieur. Il suffit qu’il se glisse une fois par une porte laissée ouverte pour prendre la poudre d’escampette.

