Chirurgie : qui devrait-on prioriser ?

«Je suis vraiment désolé, mais on ne pourra pas vous opérer aujourd’hui, notre place vient d’être annulée au bloc opératoire pour la deuxième journée consécutive. » Nous sommes en fin de journée et je suis au chevet du patient que je devais opérer. C’est avec un profond malaise et bien malgré moi que je m’adresse à lui, comprenant les conséquences de ce report. J’ai en horreur de faire subir cela à un patient ; et cela se produit de plus en plus fréquemment.

Car une annulation d’opération comporte plusieurs désagréments et une part de risque. D’abord, les patients auront passé la journée à jeun. Puis, ce qui est pire, ils auront dû combattre un stress d’anticipation qui requiert une certaine préparation mentale. Or, après la déception du report de l’opération, tout est à recommencer pour eux. Sans compter que ces retards peuvent avoir des effets dévastateurs sur leur santé, quand ce n’est pas de leur vie qu’il est question. Récemment, j’ai dû reporter une opération à deux occasions pour un patient souffrant d’une tumeur cérébrale maligne, par manque d’accès au bloc opératoire. Cela aura eu pour conséquence une série de complications qui auront mené au décès du patient avant que je puisse l’opérer. De telles situations sont exceptionnelles, mais je crains que nous devions en affronter de plus en plus souvent.

La gestion des listes d’attente en chirurgie dans les hôpitaux du Québec est un problème qui n’est pas nouveau. Mais ce dernier s’est amplifié durant la pandémie et ne semble pas en voie de résolution. Lorsque j’ai commencé ma pratique, il y a plus de 20 ans, il était inhabituel qu’un patient attende au-delà de deux semaines pour se faire opérer pour une tumeur cérébrale maligne. C’est maintenant fréquent dans certains établissements, selon mon expérience et celle de plusieurs collègues.

Cela respecte même la cible du gouvernement du Québec en matière de temps d’attente pour les patients cancéreux : 90 % d’entre eux doivent obtenir leur opération au cours des 28 jours suivant la demande du chirurgien, et les 10 % qui restent doivent l’avoir en deçà de 56 jours.

Des cibles réalistes ?

En mai dernier, lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le Dr Vincent Oliva, président de Fédération des médecins spécialistes du Québec, a reconnu que les délais d’attente allongés pendant la pandémie avaient des conséquences. « Ces délais en chirurgie ont vraisemblablement eu un impact sur les patients et ont même exposé certains d’entre eux à des risques, mais on n’a pas de chiffres là-dessus », a-t-il affirmé. Il serait pourtant important de les avoir !

La situation demeure problématique : en ce moment, 892 Québécois atteints d’un cancer attendent depuis plus de 56 jours, a révélé le porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin, le 19 septembre dernier.

Quant aux opérations moins urgentes, c’est encore pire, évidemment : davantage de gens attendent depuis encore plus longtemps. Christian Dubé s’est fixé des « cibles ambitieuses mais réalistes », soit ramener de 17 000 à 2 500, d’ici la fin de 2024, le nombre de patients qui attendent une opération depuis plus d’un an.

Personnellement, je doute qu’on y arrive. Dans son plus récent rapport sur le sujet, publié en mars 2023, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montre bien qu’on est loin d’être sorti du bois. « En 2022, près de 40 % des patients qui nécessitaient un remplacement de la hanche ou du genou ou une chirurgie de la cataracte n’ont pas subi leur intervention dans les délais recommandés », écrivent les auteurs.

Poser des questions difficiles

Pour régler le problème des délais d’attente en chirurgie, il faudra trouver des solutions à plus long terme. L’une d’elles consiste à reconnaître que les patients inscrits sur ces listes d’attente ne sont pas tous « égaux ». Quel est le degré de fragilité du patient et, surtout, quelle est la pertinence de traiter un problème particulier en fonction de la santé globale de ce dernier ? Quel est son niveau de souffrance (physique ou morale), quelle est l’atteinte fonctionnelle et son incidence sur la perte de productivité ? Il ne faudrait surtout pas oublier l’essentiel dans la gestion de cette crise : la dimension humaine.

Récemment, le proche d’un patient pour qui nous avions pris la décision de cesser les traitements de chimiothérapie face à la progression d’une tumeur incurable s’est informé du délai d’attente pour une intervention correctrice des cataractes pour ce même patient. Or, ce fut étonnamment laborieux de faire comprendre à ce proche que l’opération n’était simplement plus indiquée dans la prise en charge globale du patient.

Au même titre que 25 % à 30 % des examens médicaux effectués au Québec seraient, selon l’ICIS, soit inutiles, soit prescrits par « crainte de manquer quelque chose » ou seulement pour « rassurer le patient », il y a probablement nombre d’opérations dont la pertinence pourrait être revue en fonction de la santé globale du patient ainsi que des bénéfices escomptés.

Dernièrement, j’ai annulé l’opération d’un patient assez âgé, d’un commun accord avec lui. Il présentait de multiples problèmes de santé collatéraux qui attentaient à sa qualité de vie. Nous avons tous deux jugé que, dans le contexte, l’intervention était futile.

Futile, un mot tabou… Il est plus facile d’éviter ces questions difficiles. Or, nous n’avons plus le luxe de le faire. Un dialogue franc entre le médecin et son patient serait une stratégie efficace afin que ce dernier puisse avoir des attentes réalistes à l’égard d’une procédure chirurgicale. Il est de la responsabilité et du devoir du chirurgien de mener à bien une telle discussion, qui permettra souvent d’éviter une opération dont le résultat ne serait pas à la hauteur des attentes du patient. La qualité de vie globale attendue doit impérativement être prise en compte dans la décision. Étonnamment, ce n’est pas toujours le cas, ont observé les auteurs d’un tout récent article publié dans Annals of Medicine & Surgery. D’après mon expérience, lorsque le patient et sa famille sont bien informés de tous les tenants et aboutissants, une décision éclairée et allant dans le sens du bien-être global du patient est généralement prise, et nombre d’opérations sont ainsi évitées.

Dans les débuts de ma pratique, quel choc ce fut de constater qu’après certaines interventions urgentes permettant de sauver la vie à la suite de catastrophes intracrâniennes (hémorragies, traumas de la route), les séquelles laissées par l’épisode étaient parfois considérées comme suffisamment graves par les patients pour ne pas être compatibles avec une qualité de vie acceptable. En d’autres termes, « si c’était à refaire, je dirais non ! » répondraient malheureusement ces personnes. La décision de les sauver avait été prise alors qu’elles étaient sans connaissance. Mais quand il s’agit d’un patient qui doit subir une opération non urgente, cette conversation doit avoir lieu.

Changer de cap avant qu’il ne soit trop tard

Nous sommes maintenant forcés de réfléchir à cette question en tant que société, car la demande en soins de santé ne fera qu’augmenter. Il est clairement démontré que le nombre de procédures chirurgicales progresse en fonction de l’âge. Or, selon l’Institut de la statistique du Québec, la proportion de personnes de 65 ans et plus dans la population québécoise passera de 20 % en 2020 à 27 % en 2066.

L’offre de soins semble quant à elle plafonner, en raison du manque d’accès aux blocs opératoires. Ces plateaux techniques sont de plus en plus spécialisés et demandent un fort apport en nouvelles technologies. Mais en dehors de l’équipement, c’est la pénurie de personnel infirmier, inhalothérapeutes et technologues, qui constitue à l’heure actuelle le nœud du problème.

Il importe donc de trouver des stratégies afin de maximiser l’accès aux blocs opératoires, d’accord. Mais cette seule approche ne sera pas suffisante, car la demande en soins chirurgicaux continuera de croître bien au-delà de nos capacités. Il faudra sortir d’une logique purement comptable dans la gestion des listes d’attente ; nous devrons prioriser, nous devrons faire des choix, des choix difficiles. Il faudra bien cesser d’offrir l’illusion que nous pouvons tout traiter dans des délais raisonnables ; ce n’est déjà plus réaliste.

Ces choix impliqueront que, pour le bien commun, nous devrons écarter certaines procédures chirurgicales sur une base individuelle en prenant en compte les bénéfices escomptés pour chaque patient en fonction de son état de santé global. C’est aussi cela, une médecine personnalisée. Cela doit débuter par un dialogue honnête entre les patients, les familles et les équipes traitantes. C’est la responsabilité de toutes les parties. C’est également le travail de nos instances dirigeantes de bien informer la population à cet effet, d’amorcer une conscientisation sur les limites à imposer aux soins dans l’intérêt de chacun.

