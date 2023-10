Comment décider de faire euthanasier son animal de compagnie ?

L’auteure est médecin vétérinaire et éthicienne. Ex-présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, elle travaille au Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, offre des formations et intervient régulièrement sur les relations humains-animaux et l’approche Une seule santé.

Domino, un terrier de Boston de 12 ans en rémission d’un cancer, souffre d’une maladie cardiaque chronique et est atteint d’insuffisance rénale sévère ainsi que de problèmes articulaires. Il prend plusieurs médicaments quotidiennement et doit suivre une diète spéciale. Sa respiration est souvent laborieuse. Dans les six derniers mois, il a été hospitalisé à cinq occasions pendant une bonne semaine. Il manifeste sa joie de retrouver sa famille chaque fois qu’il quitte l’hôpital, mais sa maîtresse est en proie aux questionnements : devrait-elle le faire euthanasier ?

L’histoire de Domino m’a été racontée par un étudiant en médecine vétérinaire qui l’a vu dans un de ses stages. Comme je le dis chaque automne aux étudiants que je rencontre en petits groupes pour échanger sur des questions éthiques, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question.

L’état de votre animal

Si votre animal est atteint d’une maladie grave, la première chose à faire est d’avoir une franche discussion avec le vétérinaire traitant quant à son pronostic. Les coûts, les probabilités de survie et la qualité de vie sont des éléments essentiels de cet échange, qui doit être sans tabou. C’est pourquoi je vous encourage à établir une relation de confiance avec le ou la vétérinaire qui prodigue les soins préventifs : les discussions seront plus faciles en cas de problèmes sérieux.

Dans toute situation, votre vétérinaire peut vous offrir différentes options, dont certaines requièrent de consulter pour des soins spécialisés (oncologie, médecine interne, cardiologie, imagerie médicale, etc.). Dans certains cas, par exemple un blocage urinaire chez un chat mâle, la souffrance sera rapidement intenable, et si vous n’avez pas un budget suffisant (ou une assurance), il faudra euthanasier l’animal pour des raisons humanitaires. La plupart des situations de fin de vie sont moins subites, mais il vient un point où votre vétérinaire pourrait vous suggérer de commencer à penser à une euthanasie. En général, s’il ose en parler, c’est que la qualité de vie de l’animal est déjà passablement affectée. Même si c’est difficile, n’hésitez pas à ouvrir la discussion. Il existe des outils pour évaluer la qualité de vie d’un animal, comme celui-ci, pour les chiens. Les chats étant excellents pour cacher leur douleur, une échelle pour interpréter leur expression faciale a été créée par des chercheurs de l’Université de Montréal. Les évaluations de la qualité de vie doivent être fréquentes en fin de vie. Discutez-en avec votre vétérinaire ; vous pouvez apprendre à surveiller les changements et faire appel à ses services au besoin.

Au sujet des périodes d’hospitalisation répétées, il est bien de se souvenir que, contrairement à nous, l’animal ne peut pas se dire que c’est un mauvais moment à passer pour connaître de meilleurs jours. Il vit dans l’instant présent.

Des décisions difficiles

Depuis quelques décennies, il est beaucoup plus difficile qu’avant de prendre des décisions au sujet des soins pour les animaux de compagnie. Nous développons des liens affectifs forts avec eux ; ils sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille. Par ailleurs, la médecine vétérinaire a fait des progrès spectaculaires et offre des services spécialisés en chirurgie, imagerie médicale, médecine interne, dermatologie, cardiologie, ophtalmologie, neurologie, etc. Un jour ou l’autre, tout propriétaire d’animal fait face à la difficile décision de devoir arrêter les traitements et, éventuellement, de procéder à une euthanasie. Peur d’en faire trop ou pas assez, chagrin, coûts, besoins des différents membres de la famille, crainte de faire face au deuil, peur du jugement d’autrui, sentiment de culpabilité, manque de temps, tout s’emmêle alors…

Si vous avez un animal de compagnie, n’hésitez pas à réfléchir à l’avance à la future mort de votre compagnon, à vos contraintes et à vos choix. Il sera alors plus facile de prendre une décision le temps venu. Ces soins entraînent un coût financier et un investissement en temps pour le propriétaire, du stress et de possibles effets secondaires pour l’animal. Votre quotidien est-il déjà surchargé ? Est-ce qu’un des membres de la famille vit une période difficile et a besoin de beaucoup de temps et de soins ? La situation financière de la famille permet-elle de continuer à dépenser pour les soins animaliers ? Pour quelle espérance de vie ? Chez les humains, il est démontré qu’une proportion importante des dépenses en soins de santé sont faites dans la dernière année de vie, ce qui équivaut aux derniers mois de votre animal.

Il vous faudra faire la balance des avantages et des inconvénients.

Le jour venu

L’acte d’euthanasie est très important en médecine vétérinaire. Ces dernières années, on a mis de grands efforts pour offrir la meilleure expérience possible. En général, le vétérinaire donne un tranquillisant avant de procéder à l’administration intraveineuse du médicament qui cause la mort. Souvent, une salle tranquille est disponible en fin de journée, ce qui vous permet de passer du temps avec votre ami avant de le quitter pour de bon. De plus en plus de gens choisissent l’intimité de l’euthanasie à domicile. Les deux options sont bonnes.

Je vois parfois, dans les médias sociaux, des publications qui culpabilisent les gens qui décident de ne pas être présents pour l’euthanasie de leur animal de compagnie. Pourtant, l’équipe vétérinaire peut très bien prendre soin de votre compagnon et le rassurer si vous ne vous sentez pas à l’aise d’assister à l’acte. Votre choix n’effacera pas les belles années vécues ensemble.

Tant de situations différentes…

Dans le milieu, on voit de tout. Des gens qui demandent l’euthanasie d’un chiot de huit mois en santé parce qu’ils avaient sous-estimé les besoins d’un animal, c’est rare, mais ça existe encore. Quand les médecins vétérinaires jugent qu’il s’agit d’une euthanasie de convenance, c’est-à-dire non justifiée, ils peuvent évoquer l’objection de conscience et refuser de la faire. Ils peuvent alors suggérer au client d’aller porter l’animal dans un refuge pour adoption, ou encore le diriger vers une consœur ou un confrère. Les vétérinaires n’ont pas tous exactement les mêmes limites, surtout s’ils mettent dans l’équation la situation du client et sa famille.

À l’autre extrémité du spectre, on voit des gens vouloir à tout prix prolonger la vie de leur compagnon à quatre pattes. Parfois, cela se fait sans soins et soulagement de la douleur. Depuis 2015, au Québec, avec l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, les propriétaires d’animaux ont pourtant l’obligation de fournir les soins requis, au moins pour soulager la souffrance et la douleur, et l’euthanasie peut être une réponse à cette souffrance.

Dans d’autres cas, la volonté de prolonger la vie mène à de l’acharnement thérapeutique — c’est-à-dire à des interventions et à des soins médicaux futiles dans les circonstances, puisqu’ils ont de très minces chances d’aider l’animal qui a déjà une faible qualité de vie.

On voit de tout, mais la plupart des cas tombent dans une zone grise, et les décisions sont d’autant plus difficiles à prendre que des soins spécialisés sont offerts, surtout si on habite près d’un grand centre urbain.

C’est à ce moment que des gens se tournent vers moi pour une consultation. Parce que je ne suis pas en pratique, pour mon expérience, ma formation en éthique et, surtout, mon désir de les soutenir dans leur démarche afin qu’ils prennent la meilleure décision pour l’ensemble des êtres concernés, c’est-à-dire l’animal et toute sa famille. Parce que tous comptent dans cette décision, les humains aussi.

Vos émotions, convictions et croyances

Parfois le désir de reporter le deuil au plus tard possible est très fort. Il faut savoir que vous finirez malheureusement quand même par le vivre…

Nous avons souvent des convictions que nous n’arrivons pas à appliquer ou des croyances qui peuvent s’avérer trompeuses, par exemple que laisser un animal mourir de sa belle mort est toujours un gage d’amour, ou qu’il faut retarder le moment de l’euthanasie au maximum. Ces croyances éprouvent parfois des gens inutilement, notamment parce que leur animal mal en point les réveille plusieurs fois par nuit ; ou que leur animal souffre inutilement, lui aussi. Il faut parfois recadrer certaines convictions ou croyances en fonction du contexte et des événements. N’hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire et vos proches.

Je pense souvent à la mort, celle des humains comme celle de mes chiens, dont deux sont très âgés. J’ai aussi été impliquée dans les soins palliatifs. Réfléchir à la mort et en accepter la réalité peut aider à s’y préparer, mais surtout à mieux vivre le moment présent.

