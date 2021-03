Comment faciliter l’accès aux soins de santé mentale

D’autres virus viendront. D’autres catastrophes frapperont le Québec. Pas de sitôt, espère-t-on. Mais en tirant des leçons de la dernière — et éprouvante — année, il est possible d’être mieux préparés pour faire face au prochain coup dur qui ébranlera la province. Voici l’un des chantiers à mettre en œuvre afin de ne plus jamais vivre des temps aussi difficiles.

Présidente de l’Ordre des psychologues depuis 2015, Christine Grou précise comment le réseau de la santé peut mieux faire quand vient le temps de prendre soin de la santé mentale de la population lors de crises majeures. En pratique privée depuis 1992, elle a également travaillé 20 ans au sein de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (hôpital Louis-H. Lafontaine).

La COVID-19 a-t-elle créé une épidémie de troubles mentaux ?

Les mesures sanitaires aggravent le niveau de détresse et d’anxiété. Elles augmentent les tensions familiales, les demandes en urgence, les taux de rechute, les interruptions de service.

Cette situation remonte à bien avant la pandémie de COVID-19. Les troubles mentaux étaient déjà la première cause d’invalidité et d’absentéisme. Ça représente de 30 % à 40 % des consultations chez les médecins de famille. Pourtant, la santé mentale reste le parent pauvre du système de santé. Le Québec y consacre 6 % de son budget — contre 13 % au Royaume-Uni.

Faudrait-il fournir plus de ressources ?

Il faudrait plutôt mieux les utiliser. Le Québec compte 8 800 psychologues, c’est autant que dans tout le reste du Canada ! C’est la plus forte proportion par habitant en Amérique. Il y a aussi 1 000 psychiatres et 1 800 titulaires d’un permis de pratique de psychothérapie — ce sont des ergothérapeutes, des sexologues, des criminologues, des conseillers en orientation.

Des progrès, il y en a eu. Mais les services n’ont pas suivi. Dans le réseau public, on a un sérieux problème de listes d’attente. On laisse les gens poireauter pendant 6 à 24 mois, et plus.

Le problème, c’est que le réseau public perd des psychologues, qui partent au privé, où les conditions sont meilleures. Il reste environ 2 400 psychologues dans le réseau public de la santé et 1 200 en éducation. Il faut corriger ça, parce que le réseau public hérite des cas plus complexes, qui demandent plus de ressources.

Qu’est-ce qu’il faut corriger ?

En pratique privée, on peut se présenter librement chez un psychologue, sans référence médicale, pour obtenir une évaluation et entreprendre rapidement un traitement de psychothérapie. Mais ce n’est pas gratuit, à moins d’avoir une assurance.

Au public, c’est gratuit, mais la porte d’entrée est le médecin, pas le psychologue. Or, depuis 2012, il est établi que les psychologues savent évaluer un trouble mental, autrement dit poser un diagnostic. Mais pour entrer dans le système public, ça ne compte pas : il faut passer par un médecin, ce qui engorge le système et diminue l’accès. Une mesure simple serait d’autoriser les psychologues à être une porte d’entrée.

En 2021, personne ne devrait penser qu’on peut être traité pour un problème de santé seulement si on a l’argent.

Autre aberration : l’État rembourse des soins au privé dans certaines situations, mais pas dans d’autres. Par exemple, si vous faites une dépression majeure avec séquelles après un accident de la route, la Société de l’assurance automobile va rembourser les consultations au privé. Mais si vous faites une dépression majeure parce que votre enfant a été happé par une voiture, elle ne les remboursera pas. Et c’est pareil avec l’Indemnisation des victimes d’actes criminels [IVAC] ou par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [CNESST]. Ça crée des injustices.

Depuis 50 ans, les connaissances en santé mentale ont beaucoup avancé. Est-ce que le système s’est ajusté ?

On n’offre pas la diversité de traitement voulue, qui répond correctement aux besoins de la population et à l’état des connaissances. La science est très claire. Par exemple, le traitement le plus efficace contre la dépression est une combinaison d’antidépresseurs et de psychothérapie. Le médicament agit sur la chimie du cerveau, tandis que la psychothérapie change la manière de penser.

Mais si vous arrivez au CLSC avec une ordonnance de votre médecin pour une psychothérapie, il se peut qu’on ne vous offre que la thérapie de groupe. Ce n’est pas mauvais en soi, mais ça ne fonctionne pas si vous avez besoin d’une psychothérapie. C’est comme s’il vous fallait une opération et qu’on vous mettait une prothèse.

L’offre s’appauvrit depuis 20 ans, alors que dans les années 1970 on avait développé la psychiatrie sociale et toute une gamme de services. Actuellement, le seul traitement à la portée des médecins, c’est de prescrire des médicaments. Dans le réseau, l’offre est à géométrie variable. Certains CLSC n’ont ni psychologue ni traitement de psychothérapie.

Que pensez-vous des mesures mises en place par le gouvernement pour réduire les listes d’attente ?

Le gouvernement a décidé de faire un achat de services au privé. C’est une excellente initiative. Mais ça va prendre des mesures durables.

Et puis, il y a aussi la manière dont les gestionnaires d’établissement comprennent les directives. Car il est possible de réduire des listes d’attente sans améliorer la prestation de services. Il suffit qu’une personne d’un établissement appelle un patient sur la liste pour évaluer son besoin et son nom disparaît alors de la liste d’attente, même si le service peut venir deux ans plus tard.

Je suis inquiète parce qu’on parle beaucoup des autosoins actuellement. Ça prend la forme d’un guide qui permet à la personne d’évaluer son état et de gérer certains aspects de son traitement. Proposer ça à quelqu’un qui a besoin d’une psychothérapie est une mauvaise pratique. Qu’on fasse d’abord ce qui est prescrit. On pourra toujours offrir les autosoins à la fin.

Les autosoins sont très associés au Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM). Les psychologues du réseau public sont fortement remontés contre le PQPTM. À tort ou à raison, selon vous ?

L’idée initiale était d’élargir l’accès à la psychothérapie pour les personnes n’y ayant pas accès par le réseau public de la santé ou leurs assurances privées. Toutefois, le PQPTM a évolué vers un programme par étapes qui prête à équivoque. Ça laisse croire qu’il faut passer par une série d’étapes (et de services) avant d’avoir accès à la psychothérapie, alors que celle-ci devrait faire partie des services offerts dès le départ aux gens qui en ont besoin.

Le traitement devrait tenir compte du problème et de la personne. Un trouble anxieux chez moi et chez une personne qui a un trouble du spectre de l’autisme, ça ne demandera ni le même traitement ni la même approche. En santé mentale, on ne traite jamais des « troubles », on traite des « personnes qui ont un trouble ».