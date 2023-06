Comment soulager les allergies au pollen ?

Si vous souffrez d’allergies saisonnières et que vous avez l’impression qu’elles vous font davantage souffrir qu’avant, vous avez sans doute raison.

La saison serait plus longue, le pollen serait présent en plus grande quantité et son potentiel allergène serait aussi plus important qu’il y a quelques décennies, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Et c’est pareil partout en Amérique du Nord, d’après plusieurs études, dont une publiée dans PNAS en 2021, ainsi qu’un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Tout ça en raison des conséquences des changements climatiques sur l’environnement…

Il existe cependant des solutions pour soulager ses symptômes et profiter de la belle saison. D’abord en diminuant son exposition au pollen par divers moyens, puis en se tournant vers les médicaments au besoin.

Que faire pour limiter son exposition ?

Pendant les journées chaudes et venteuses, les allergènes se promènent allègrement dans l’air. Dans ces conditions, il est préférable de garder les fenêtres de la maison et de la voiture fermées, recommande le MSSS. Si on possède un climatiseur ou un échangeur d’air, on peut y installer un filtre à pollen, propose le Dr Rémi Gagnon, président de l’Association des allergologues et immunologues du Québec et allergologue au CHUL–CHU de Québec.

Il conseille aussi de ne pas faire sécher les draps et les vêtements sur la corde à linge et de se changer après avoir pris une douche lorsqu’on rentre chez soi. Il est également sage d’éviter les activités qui répandent les pollens, comme tondre le gazon.

« Les étés sont courts, on veut pouvoir aller dehors et vivre normalement », dit le Dr Gagnon.

Quels genres de médicaments prendre pour diminuer les symptômes ?

Il est préférable d’amorcer un traitement dès que les grains de pollen commencent à se propager dans notre région, suggère l’allergologue. Dans le sud du Québec, cela peut débuter aussi tôt qu’au mois de mars et se poursuivre jusqu’en octobre. On peut s’informer sur les vagues de pollens qui s’apprêtent à déferler chez nous en consultant le site de Météo Média. On y trouvera, notamment, les niveaux de risque associés aux différentes sources d’allergènes (ex. : sapin, herbes, arbustes).

La première chose à faire est d’avoir une bonne hygiène nasale, en se nettoyant quotidiennement le nez à l’aide d’une solution saline pour en déloger les grains de pollen. Une telle solution peut être achetée en pharmacie, sous forme de vaporisateur ou en sachet contenant de la poudre à mélanger à de l’eau bouillie (comme les produits Sinus Rinse ou NetiRinse, par exemple). Il est aussi possible de préparer une solution maison, en suivant les instructions données dans ce document de l’hôpital Sainte-Justine. Adultes et enfants pourront l’utiliser.

On peut ensuite se vaporiser le nez avec des corticostéroïdes intranasaux en vente libre (il faut les demander au comptoir) ou sur ordonnance, comme Nasonex, Omnaris ou Avamys. « Ça vient désensibiliser la muqueuse dans les fosses nasales, qui devient moins réactive aux allergènes. Les gens présenteront moins de symptômes de rhinite, comme le nez qui coule », décrit Yann Gosselin-Gaudreault, pharmacien propriétaire. Ces produits peuvent être pris quotidiennement pendant la saison des allergies et sont généralement sûrs pour une consommation à long terme, selon Le manuel Merck. Le CHU Sainte-Justine affirme aussi que l’utilisation prolongée lors des allergies saisonnières est sécuritaire chez les enfants, en respectant la posologie.

Si le maintien d’une bonne hygiène nasale et le recours aux corticostéroïdes ne sont pas suffisants, la prise d’antihistaminique est indiquée, d’après le Dr Gagnon. Cela réduira les éternuements, les démangeaisons et l’écoulement nasal. Les antihistaminiques de deuxième génération, comme la desloratadine (Aerius) ou la loratadine (Claritin), sont sûrs, agissent rapidement et font effet durant 12 à 24 heures, selon l’Association médicale canadienne. Il n’est pas nécessaire d’en prendre avant d’être exposé au pollen.

Les antihistaminiques de première génération, comme la diphénhydramine (Benadryl), ne sont plus recommandés en raison de leurs nombreux effets secondaires tels que la sécheresse buccale, la constipation et surtout la somnolence, précise le Dr Gagnon.

Si la prise d’antihistaminiques oraux n’est pas suffisante pour réduire vos symptômes oculaires (rougeur, irritation, démangeaisons, larmoiement), le pharmacien propose l’utilisation de gouttes ophtalmiques antihistaminiques. Elles peuvent être prescrites par un professionnel de la santé, comme votre médecin ou votre optométriste.

Il existe aussi des gouttes ophtalmiques sans ordonnance, utilisées pour la conjonctivite allergique (Cromolyn), qui sont offertes derrière le comptoir de la pharmacie. Une discussion avec votre pharmacien sera nécessaire pour qu’il évalue votre situation et vous guide dans le choix du traitement.

Vous êtes tenté par les autres produits en vente libre qui se trouvent sur les étagères ? Yann Gosselin-Gaudreault les déconseille : « Ces médicaments sont souvent en combinaison avec du décongestionnant pour les yeux qui va diminuer certains symptômes sans bloquer la réaction allergique, en plus de créer de l’accoutumance. »

Est-il dangereux de consommer des antihistaminiques tous les jours ?

« À doses recommandées, non », affirme le Dr Gagnon. Ce produit ne cause pas d’accoutumance. Si l’on devait prendre des antihistaminiques chaque jour pendant plusieurs mois, ce ne serait pas dangereux, mais ce ne serait peut-être pas la meilleure approche pour gérer ses allergies, précise-t-il cependant. Il faut alors s’assurer que l’on applique bien les conseils pour diminuer son exposition aux allergènes, que l’on a une bonne hygiène nasale et que l’on a utilisé des corticostéroïdes intranasaux.

Y a-t-il des produits de santé naturels qui peuvent aider ?

Outre les solutions salines, « il n’y en a pas d’autres qui ont montré une efficacité » pour traiter les allergies, dit l’allergologue.

Pourquoi les symptômes sont-ils plus forts la nuit ?

Si nos symptômes sont plus forts la nuit, c’est souvent une question de contexte (ex. : fenêtre ouverte, draps séchés sur la corde à linge), estime Yann Gosselin-Gaudreault. De son côté, le Dr Gagnon explique que la congestion peut être plus incommodante la nuit étant donné que lorsqu’on est en position couchée, le mucus s’évacue moins facilement et peut s’accumuler dans la gorge. Il est également possible que la durée de l’effet de notre antihistaminique tire à sa fin. L’utilisation d’un corticostéroïde intranasal avant d’aller au lit pourrait favoriser une bonne nuit de sommeil. « Il existe maintenant deux corticostéroïdes intranasaux avec antihistaminique sur ordonnance (Dymista et Ryaltris) que certains vont préférer, puisqu’on va les prendre deux fois par jour plutôt qu’une seule, ce qui peut prolonger l’effet pendant la nuit », ajoute le Dr Gagnon.

Évaluer la présence d’autres allergènes

Chez les personnes souffrant d’allergies croisées, certains aliments frais peuvent déclencher des réactions, comme les pommes, les melons, les pêches, les bananes et quelques noix, souligne l’Association des allergologues et immunologues du Québec. En plus d’avoir des démangeaisons aux lèvres et à la gorge, elles peuvent éprouver des symptômes semblables à ceux causés par leurs allergies saisonnières. Mieux vaut alors consommer ces aliments cuits ou en conserve.

On a envie de se rafraîchir en sautant dans la piscine ? L’Association fait savoir que le chlore peut aussi amplifier des symptômes si nos muqueuses, du nez ou des yeux, par exemple, sont déjà irritées. Elle ajoute que certains irritants peuvent provoquer des symptômes semblables à ceux de nos allergies, comme la fumée de cigarette ou de poêle, ou encore les odeurs fortes de certains parfums ou détergents.

Enfin, il est possible que les personnes allergiques au pollen soient aussi allergiques aux animaux, mentionne le Dr Gagnon. « Beaucoup de gens vont surveiller les pollens, mais ils sont allergiques aux chats et ils en ont deux dans la maison », illustre-t-il.

Des tests d’allergies peuvent alors aider à déterminer à quoi exactement notre corps réagit.

