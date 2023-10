Comment traiter le reflux gastro-œsophagien ?

Vous avez probablement déjà eu la désagréable impression que votre œsophage, ce tube qui relie l’estomac à la gorge, était en feu. Ou peut-être avez-vous senti une partie du contenu de votre estomac remonter jusque dans votre gorge au moment d’une éructation.

Si ces épisodes vous affectent à l’occasion, vous êtes parfaitement normal. Et s’ils surviennent souvent, vous faites partie des 10 % à 20 % de Nord-Américains qui souffrent de reflux gastro-œsophagien récurrent. Il est possible de soulager ces malaises, dit le gastroentérologue Charles Ménard, du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Selon la fréquence et l’intensité des symptômes, il sera peut-être nécessaire de consulter un médecin, mais dans bien des cas, des médicaments en vente libre en viendront à bout.

Qu’est-ce que le reflux gastro-œsophagien ?

Une valve étanche empêche normalement le contenu de l’estomac de remonter vers la bouche. Lors d’un épisode de reflux, cette valve se relâche. A priori, rien d’alarmant, assure le Dr Ménard : « De façon normale, il y a des relaxations de ce muscle, à répétition, pendant la journée. Donc, tout le monde fait un peu de reflux. »

Certains, toutefois, en font plus souvent. Près de la moitié d’entre eux n’en ont pas conscience. Les autres, par contre, peuvent être sérieusement incommodés.

Les symptômes les plus typiques se manifestent généralement dans les heures suivant un repas : des régurgitations au goût amer ou bilieux, ou une sensation de brûlure qui entraîne un inconfort modéré, au centre du thorax. Cette sensation désagréable est causée par le contact du contenu très acide de l’estomac avec la paroi de l’œsophage.

Le reflux peut aussi provoquer d’autres symptômes, qualifiés d’atypiques, comme des maux de gorge, de la toux ou des spasmes dans le thorax. Ils mèneront parfois les gens à consulter parce que ceux-ci croient être atteints d’autre chose. Les spasmes, par exemple, peuvent être associés à tort à des problèmes cardiaques.

On ignore ce qui cause ce reflux récurrent, à quelques exceptions près. Dans certains cas, il est dû à une hernie de l’estomac, une déformation de cet organe qui survient quand sa partie supérieure (celle rattachée à l’œsophage) glisse vers le haut à travers l’ouverture du diaphragme et se retrouve dans le thorax. Un excès de poids qui engendre un fort tour de taille, poussant le contenu de l’estomac vers le haut, peut aussi être en cause. C’est d’ailleurs pourquoi les femmes enceintes risquent de souffrir de reflux dans les derniers mois de la grossesse. Certains médicaments qui ont pour effet secondaire de relâcher la valve de l’œsophage peuvent aussi être responsables.

Comment ça se traite ?

Pour du reflux occasionnel, une simple visite à la pharmacie suffit. On essaiera d’abord les antiacides de base les plus connus, qui neutralisent l’acidité du contenu de l’estomac, comme les Tums. S’ils ne fonctionnent pas, on pourra recourir à ceux, comme le Gaviscon ou le Maalox, qui contiennent aussi de l’alginate, un extrait d’algue qui recouvre la paroi de l’œsophage. On trouve également en vente libre des antihistaminiques pour l’estomac (Zantac, Pepcid). Ceux-ci agissent en inhibant en partie la sécrétion acide.

Des médicaments d’un autre type, les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), qui étaient jusqu’à récemment offerts sur ordonnance seulement, sont depuis peu en vente libre au Canada, à faible dose, sous supervision du pharmacien. Ils diminuent la production d’acide dans l’estomac, et conséquemment, les symptômes du reflux.

Modifier des habitudes de vie peut aussi aider, comme limiter les aliments gras ou acides, l’alcool, le tabac, la caféine, les boissons gazeuses, les mets épicés et certains aliments qui ont pour effet de relaxer la fameuse valve. Parmi ceux-ci se trouvent le chocolat et la menthe ; on devra donc peut-être dire « non merci » aux petites douceurs qui combinent les deux !

Attendre au moins quatre heures après la fin du repas pour se mettre au lit diminue également le risque de reflux ; en position horizontale, l’estomac et l’œsophage sont pratiquement au même niveau, alors mieux vaut avoir l’estomac plutôt vide. De plus, un poids santé favorise la réduction des malaises, tout comme une bonne gestion du stress, puisque celui-ci peut accentuer la perception des symptômes.

Quand devrait-on consulter ?

Si les symptômes ne se limitent pas aux abus des Fêtes et qu’ils surviennent plus de deux fois par mois, pendant plus de deux à trois mois, il est conseillé d’en discuter avec un médecin généraliste. Il pourra notamment prescrire des IPP à plus forte dose, comme le pantoprazole (Pantoloc), l’ésoméprazole (Nexium) ou le dexlansoprazole (Dexilant).

Typiquement, l’utilisation des IPP sera prescrite pour deux à trois mois, puis réévaluée. Si tout va bien, on tentera alors d’arrêter leur consommation progressivement, pour éviter un effet de rebond, par lequel paradoxalement l’estomac pourrait sécréter plus d’acide. Comme pour toute médication, il est impératif de réévaluer régulièrement si la prise d’IPP est toujours nécessaire. Leur utilisation étant de plus en plus banalisée, on veut éviter que l’ordonnance soit renouvelée indéfiniment.

Si le traitement proposé en première ligne ne fonctionne pas, on sera alors pris en charge en gastroentérologie, explique le Dr Ménard : « Notre rôle, c’est souvent de prouver qu’il y a du reflux, de voir s’il y a des conséquences, pour ensuite offrir un traitement adéquat. » Des tests peuvent être nécessaires, comme une gastroscopie ou une mesure du pH du contenu de l’estomac.

Est-ce que c’est grave ?

En soi, le reflux est désagréable, mais il n’est pas grave. S’il est bien contrôlé, on tentera d’aller vers un traitement intermittent, modulé selon les besoins du patient. Ce dernier est encouragé à apprendre à se connaître, à savoir ce qui déclenche son reflux. Il pourra alors utiliser ses IPP seulement quand il se permet des écarts, ou pendant une période de stress, par exemple, si celui-ci est en cause.

Si une personne souffre de reflux régulier depuis une dizaine d’années, le médecin doit s’assurer que des complications plus sérieuses ne sont pas en train d’apparaître. On cherchera notamment à éviter une affection nommée l’œsophage de Barrett, par laquelle les cellules recouvrant le bas de l’œsophage se modifient pour se défendre contre le contenu acide. Cette transformation, qui peut prédisposer au cancer de l’œsophage, est heureusement très rare, ne touchant que de 0,1 % à 0,2 % des patients atteints de reflux récurrent.

Si on souffre de reflux récurrent à long terme, traité ou non par la médication, il faut savoir reconnaître certains signaux d’alarme : perte de poids non désirée, sensation de blocage, vomissements à répétition, sang dans les selles. Si un ou plusieurs d’entre eux surviennent, on doit impérativement consulter.

Le reflux récurrent peut-il se guérir ? Dans certains cas, modifier ses habitudes de vie ou perdre du poids suffit. Si le reflux persiste, il reste possible d’en diminuer considérablement les désagréments. « Avec le reflux, explique le Dr Ménard, ce ne serait pas réaliste de viser la disparition complète des symptômes chez les patients. On vise plutôt une amélioration de leur qualité de vie, pour qu’ils soient bien la majeure partie du temps. »

