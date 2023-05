Comment vaincre la fatigue ? 

L’envie de faire taire la sonnerie du réveille-matin est grande quand on s’éveille aussi épuisé que lorsqu’on s’est couché. La journée est pénible et on ne rêve que du moment où on pourra à nouveau fermer l’œil. Pour bien des gens, ce scénario se répète jour après jour… Au point que les experts estiment qu’aux États-Unis, la fatigue coûte 100 milliards de dollars annuellement en perte de productivité.

Mais qu’est-ce que la fatigue exactement ? Ce symptôme peut être vécu différemment d’une personne à l’autre. Pour certains, c’est un manque d’énergie ou un sentiment d’épuisement. Pour d’autres, c’est de la somnolence, de la difficulté à se concentrer ou même de la faiblesse musculaire qui les empêchent de terminer une activité. Devant ces manifestations variées, il n’est pas étonnant qu’elle ne soit pas facile à combattre.

Pourquoi est-il parfois si difficile de retrouver son énergie ?

En 2021, des médecins allemands se sont intéressés à la fatigue comme principale raison de consultation médicale. Sans surprise, ils ont constaté que les troubles du sommeil faisaient partie des causes majeures de la fatigue persistante. Il faut dire que l’insomnie est un problème très courant : près d’un adulte canadien sur quatre affirme avoir du mal à s’endormir ou à rester endormi, selon des données de Statistique Canada de 2014-2015.

Certains troubles respiratoires associés au sommeil, comme l’apnée du sommeil, peuvent expliquer pourquoi on ne se sent pas reposé le matin. « C’est vraiment une cause à laquelle il faut penser lorsqu’une personne consulte pour de la fatigue », souligne le Dr Frédéric Bernier, endocrinologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et président de l’Association des médecins endocrinologues du Québec. Les personnes touchées se sentent souvent fatiguées et somnolentes pendant la journée et peuvent souffrir de maux de tête au réveil.

Si votre sommeil est adéquat et que le repos ne vous soulage pas, cela peut indiquer un problème de santé. « La fatigue est probablement le symptôme le plus fréquent de la plupart des maladies », remarque le Dr Bernier. Elle s’accompagne alors souvent d’autres signes et malaises.

Le Manuel Merck recense néanmoins plusieurs problèmes de santé dont la fatigue est le premier ou le plus important symptôme, comme l’anémie, des troubles hormonaux tels que le diabète ou l’hypothyroïdie ou encore l’encéphalomyélite myalgique (aussi connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique).

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les problèmes de santé mentale, comme le stress, l’anxiété ou la dépression. Une étude canadienne réalisée en 2006 a conclu que 24 % des patients qui consultaient pour de la fatigue vivaient des problèmes psychologiques ou sociaux. Être sans cesse surmené empêche également le corps et l’esprit de récupérer.

À lire aussi 5 façons de composer avec l’épuisement professionnel

Enfin, selon le Manuel Merck, une carence en folate, en fer ou en vitamine B12 peut provoquer de la fatigue. Idem pour la carence en vitamine D.

Dans quels cas vaut-il mieux consulter un professionnel de la santé ?

Si votre fatigue persiste depuis plusieurs semaines sans explication, il est probablement préférable d’en glisser un mot à un professionnel de la santé.

Certains symptômes qui accompagnent la fatigue sont aussi considérés comme un drapeau rouge. « Par exemple, si vous avez perdu 20 livres en plus d’être fatigué, il faut consulter », remarque le Dr Bernier. De la fièvre, des sueurs nocturnes, des ganglions enflés, de la faiblesse et des douleurs musculaires, des maux de tête inhabituels, des pertes de vision ou des pensées suicidaires sont également des signes préoccupants.

À quels examens diagnostiques peut-on s’attendre ?

Si vous consultez un médecin parce que vous vous sentez fatigué ou parce que vous manquez d’énergie, il commencera par vous demander de décrire votre fatigue et voudra savoir depuis quand vous vous sentez ainsi.

Il vous interrogera également sur vos habitudes de vie, sur vos antécédents médicaux et sur la présence d’autres symptômes. « Souvent, ce sont les autres symptômes qui vont aiguiller le médecin dans la bonne direction », explique le Dr Bernier. Par exemple, des selles noires sont parfois le signe d’un saignement dans le système digestif qui pourrait provoquer de l’anémie.

Le médecin pourrait aussi vous faire passer un examen physique. « S’il n’y a pas d’autres symptômes que la fatigue, le médecin proposera un bilan sanguin pour vérifier le fonctionnement des reins et de la thyroïde ou la présence d’anémie », ajoute le Dr Bernier.

Quels sont les meilleurs trucs pour vaincre la fatigue ?

La première chose à faire pour vaincre la fatigue est d’en traiter la cause. S’il s’agit d’un problème physique comme l’anémie, on suit le traitement recommandé par le médecin. Si la source est plutôt l’anxiété ou le surmenage, on tente d’alléger son horaire ou de trouver des solutions pour y remédier.

Cependant, certains gestes simples peuvent contribuer à diminuer son épuisement, peu importe la raison qui se cache derrière.

Le Dr Bernier suggère de commencer par avoir de bonnes habitudes de vie : bien dormir, bien manger, faire de l’exercice et réduire le stress. « Ce sont tous des éléments qui ont des conséquences sur l’énergie », souligne le médecin.

Par exemple, la recherche a démontré que l’activité physique peut améliorer le sommeil, l’humeur et le bien-être général. En 2022, des chercheurs américains ont d’ailleurs réalisé une méta-analyse sur l’effet des programmes d’exercice physique sur la fatigue et le manque d’énergie. Ils ont conclu que l’exercice, en particulier quand il est supervisé par un entraîneur, est associé à une diminution de la fatigue et à une amélioration de la vitalité et de l’énergie. Cette réduction de la sensation de fatigue était présente autant chez les personnes souffrant d’une maladie chronique que chez celles en santé.

À lire aussi Le yoga modifie le cerveau et améliore la santé mentale

Pour ce qui est du sommeil, les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures recommandent aux adultes âgés de 18 à 64 ans de dormir de 7 à 9 heures par nuit, avec des heures de coucher et de lever régulières.

Enfin, le Dr Bernier mentionne également que la consommation d’alcool, de drogue ou de tabac peut avoir un effet sur l’énergie.

Existe-t-il des produits de santé naturels contre la fatigue ?

Certains produits de santé naturels, le ginseng par exemple, sont parfois proposés pour diminuer la fatigue. Bien que cette plante soit utilisée depuis plusieurs décennies à cet effet, l’Agence européenne des médicaments souligne que peu de données scientifiques prouvent son efficacité.

« Souvent, le problème avec les produits naturels, c’est qu’ils n’ont pas été testés, confirme le Dr Bernier. Je ne connais donc pas de produits naturels dont l’efficacité pour améliorer l’énergie a été démontrée dans la littérature scientifique. »

Il remarque également que les effets secondaires de ces produits et les interactions possibles avec d’autres médicaments ne sont pas toujours bien connus. « C’est important de bien s’informer, insiste le médecin. Un pharmacien sera en mesure d’aider les patients à naviguer à travers ces produits. »

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇