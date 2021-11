Se réfugier sur une île ne semble même pas une option pour vivre enfin en paix, à l’abri de la fichue COVID. Prenez la Nouvelle-Zélande. Oh ! elle n’a déploré que 27 morts pour cinq millions d’habitants depuis le début de la pandémie, sa situation au milieu du Pacifique Sud ayant beaucoup aidé à traquer chaque cas pour éviter les éclosions. Mais le variant Delta a tout changé. Au point que, début octobre, après sept semaines de confinement imposé aux habitants d’Auckland, la première ministre Jacinda Ardern s’est résolue à annoncer que même ces mesures ultra-strictes n’avaient pas empêché le virus de prendre pied et que les Néo-Zélandais allaient devoir, comme le reste du monde, « vivre avec le virus ».

C’est aussi la conclusion à laquelle de plus en plus de Québécois en viennent : on va devoir faire avec le virus. Les spécialistes ne pensent pas non plus qu’on réussira à éradiquer le SRAS-CoV-2, parce qu’il est trop présent, trop contagieux, et qu’il pourrait s’installer de nouveau chez un hôte animal et nous retomber dessus au gré des rencontres, puisqu’on l’a déjà trouvé chez de multiples espèces. Alors, comment « vivre avec le virus » et revenir en même temps à une vie normale ?

On côtoie depuis la nuit des temps d’innombrables virus. Parmi ceux-ci, il y a de vraies saloperies qui causent des maladies graves (qu’on tente de rendre moins mortelles avec des vaccins et des traitements), de simples compagnons de voyage (qui entraînent des infections banales) et bien d’autres virus qui ne nous affectent même pas. Il y a aussi des virus qui donnent lieu à des fléaux planétaires récurrents, comme celui de la grippe, des virus exotiques qui restent cantonnés à certaines régions de pays pauvres, comme celui de la fièvre jaune, et des épidémiques qui éclosent par moments.

Mais on ne sait pas encore très bien ce qu’impliquera de vivre avec le SRAS-CoV-2, car ce virus est trop récent. On sait par contre que la suite dépendra de la manière dont le virus va évoluer, de notre immunité dopée par les vaccins et des progrès dans les traitements, ainsi que des politiques et de nos propres comportements. Voici ce à quoi on peut s’attendre.