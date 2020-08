COVID-19 et climat : Contrer les mécanismes du déni par un vaccin démocratique

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, l’auteur est maintenant président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

Le traumatisme social provoqué par la COVID-19 a mis en relief les lignes de fracture et les failles de nos sociétés, qu’elles soient économiques, sociales, raciales ou démocratiques. Parmi celles-ci, nous assistons depuis quelques mois à une recrudescence des théories conspirationnistes et du déni de la science au sein d’une partie de la population. Bien que marginale, cette mouvance est symptomatique d’un malaise démocratique qui progresse depuis plusieurs années, et qui risque de nous paralyser devant des menaces d’ampleur inédite comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques.

La lutte contre la COVID-19, comme celle contre les changements climatiques, implique des actions collectives à grande échelle, déployées à travers des mesures fiscales ou réglementaires entraînant des contraintes aux libertés individuelles, qui sont justifiées pour le bien-être du plus grand nombre. Ceci heurte directement des gens qui soutiennent une idéologie libertarienne et pour qui la liberté individuelle prime sur le bien collectif, ainsi que ceux et celles qui ont perdu confiance en l’État ou qui se sont désengagés de nos institutions civiques. Dans le cas de la COVID-19 comme du climat, ces groupes et ces individus déploient huit stratégies de défense et de déni dont la mécanique et les causes doivent être mieux comprises :

1. Le déni de la science : La COVID-19 ou le réchauffement climatique n’existent pas, ou leur gravité est exagérée.

2. La sélection des sources : On privilégie les sources conformes à nos opinions, en identifiant des scientifiques dissidents qui contestent les connaissances établies par la communauté scientifique et en rejetant l’ensemble des sources validées scientifiquement.

3. La sélection des faits : On sélectionne des faits anecdotiques qui vont à l’encontre des données scientifiques et confirment nos opinions. « Il fait froid aujourd’hui, donc le réchauffement climatique n’existe pas. » « Untel a eu la COVID-19 sans même avoir de symptôme, donc la maladie n’est pas dangereuse. »

4. La sélection des statistiques : Comme pour les faits, on tente ici de manipuler les statistiques pour leur faire invalider la science. En manipulant les années de référence, certains ont faussement affirmé que le réchauffement climatique s’est arrêté en 1998. D’autres ont utilisé diverses statistiques pour prétendre que la pandémie était terminée, ou qu’elle ne faisait pratiquement pas de victimes.

5. La thèse conspirationniste : Pour se conforter dans le déni, on doit adhérer à un récit alternatif qui vient donner un sens aux opinions préformées. On affirme, pour le climat comme pour la COVID-19, que les scientifiques font partie d’une vaste conspiration visant à renforcer le contrôle de l’État sur la vie des citoyens, voire à imposer une forme de dictature mondiale.

6. L’inversion de la balance des inconvénients : Une fois que l’on a accepté la thèse de l’innocuité de la COVID-19 ou du dérèglement climatique, on peut inverser la balance des inconvénients : la lutte contre le réchauffement climatique ou la COVID-19 devient trop coûteuse compte tenu de l’impact de ces phénomènes.

7. La stratégie de la ligne rouge : Dans un contexte de perte de confiance généralisée, et armée de thèses conspirationnistes, toute atteinte à la liberté — incluant les mesures réglementaires et fiscales — devient suspecte et constitue un une atteinte injustifiable à un droit fondamental, voire un pas vers la dictature. Chaque nouvelle contrainte est une frontière à défendre : contre le masque, contre le vaccin, contre les mesures de confinement, contre la taxation du carbone. La proposition est donc de refuser les faits pour ne pas avoir à subir de contraintes.

8. L’intimidation : Se sentant en situation de légitime défense, une grande partie des gens qui adhèrent à cette mouvance sont agressifs et utilisent l’intimidation pour imposer leur point de vue, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Comme dans tout mouvement extrémiste, ceci a pour effet de faire taire les voix modérées ou opposées. On n’a qu’à penser ici aux manifestants armés sur les marches du Capitole du Michigan, aux menaces de mort contre Greta Thunberg ou certains climatologues, ou encore aux nombreux gestes d’intimidation envers des journalistes ces derniers mois.

Dans le cas du climat, il a été documenté que les thèses négationnistes ont été délibérément répandues dans le cadre de campagnes financées par les industries du charbon et du pétrole. Dans le cas de la COVID-19, bien qu’il ne semble pas pour l’instant que la mouvance négationniste émane d’une campagne délibérée, il est évident que les campagnes menées sur les réseaux sociaux par divers pays pour miner la confiance du public occidental ont créé un terreau fertile pour les théories conspirationnistes et négationnistes. Ainsi, on ne se surprendra pas de constater que les mêmes personnes se retrouvent souvent au sein de groupes anti-climat, anti-masque ou anti-immigration.

Le succès de la lutte contre la COVID-19 ou le dérèglement climatique dépend de notre capacité collective à établir des consensus fondés sur la science et le dialogue démocratique. Et c’est ici que le bât blesse : la confiance envers la science et les institutions et processus démocratiques s’effrite presque partout en Occident depuis une dizaine d’années, ce qui risque de paralyser notre capacité collective à répondre aux menaces sanitaires, environnementales ou autres auxquelles nous devons faire face. La montée récente de ces groupes conspirationnistes est la dernière manifestation de cette tendance préoccupante.

Il ne sert à rien de dénigrer ou de dénoncer ceux et celles qui adhèrent aux thèses complotistes. Ce sont nos concitoyen.ne.s et la démocratie implique que leur opinion soit entendue. Cependant, nous tenons depuis trop longtemps notre démocratie pour acquise et négligeons de cultiver les cultures civique et scientifique sur lesquelles elle est construite. Le temps est venu de sortir de notre déni et d’accepter la vérité pour ce qu’elle est : notre démocratie faiblit et ses fondements sont assiégés.

Nous avons besoin d’un vaccin démocratique qui inoculera une forte majorité de la population. Il faut, de toute urgence, agir pour restaurer la confiance, rétablir la culture civique, valoriser le dialogue et donner à chaque citoyen une éducation à la citoyenneté et une culture scientifique digne de ce nom. Il en va de la santé de nos institutions et de notre capacité collective à traverser un siècle d’incertitudes, de bouleversements et de grands vents, un siècle qui nous met déjà à l’épreuve avec la pandémie mondiale de COVID-19 et la crise climatique.

