De la science à la médecine, en mode accéléré

Normalement, il faut des semaines, voire des mois, pour qu’un article scientifique soit accepté, révisé par des pairs puis publié dans une revue savante. Puis des mois, voire quelques années, avant qu’il soit pris en compte dans les documents que les médecins consultent pour décider des traitements. La menace de la COVID-19 accélère radicalement ce passage de la science à la médecine, avec à la clé des risques et des bienfaits.

Voici une illustration de ce phénomène. Le 18 mars, des chercheurs de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, à New York, ont publié un article scientifique intitulé « What Should Gastroenterologists and Patients Know About COVID-19 ? », qui fournit aux gastroentérologues et à leurs patients (dont certains sont immunodéprimés à cause de traitements pour des maladies inflammatoires de l’intestin) des conseils sur les meilleurs gestes à poser pour se protéger face à la COVID-19. La revue Clinical Gastroenterology and Hepatology de l’Association américaine de gastroentérologie l’avait accepté… six jours plus tôt.

Un délai de publication si court, ce n’est vraiment pas une pratique habituelle. Mais surtout, ce n’est normalement pas le genre de document que les médecins — et les patients — regardent.

Pour savoir quels gestes poser et se tenir à jour en fonction des connaissances scientifiques, les médecins ajustent plutôt leurs pratiques aux nouvelles connaissances scientifiques en suivant les recommandations contenues dans des guides de pratique, des lignes directrices sur la pratique clinique et des énoncés de position publiés par différents organismes professionnels ou gouvernementaux. Ces documents sont basés sur des revues détaillées de la littérature scientifique, appuyées par des dizaines de références à des études isolées, mais surtout à des méta-analyses de plusieurs études. Produire de tels documents prend des mois, voire plusieurs années.

L’analyse publiée par les chercheurs américains est beaucoup plus préliminaire. Elle repose sur seulement une quinzaine d’études et d’avis publiés entre janvier et début mars 2020 sur la COVID-19, dont plusieurs portent sur quelques patients. En temps normal, les preuves qu’ils avancent seraient considérées comme totalement insuffisantes pour donner des conseils, le risque étant bien trop grand de se tromper en généralisant à partir de quelques cas qui pourraient être anecdotiques ! Mais dans le contexte actuel, le jeu en vaut quand même la chandelle.

Leur première recommandation aux médecins et patients : considérer cet avis comme temporaire et se tenir plutôt à jour en suivant ce que publie l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour les patients immunodéprimés à cause de traitements pour des maladies inflammatoires de l’intestin, ils conseillent ensuite, pour l’instant, de ne rien changer aux prescriptions et de suivre les conseils de prévention des Centers for Disease Control and Prevention américains, qui sont les mêmes que ceux donnés au Québec par les autorités de santé publique. Selon l’analyse de ces spécialistes, le risque de santé que courraient des patients à cesser leur traitement immunosuppresseur aujourd’hui est bien plus élevé que le risque que l’immunosuppression leur fait courir face à la COVID-19.

Cette manière d’aller aussi vite de la science à la médecine semble justifiée dans les circonstances, à quelques conditions.

D’abord, les revues savantes devraient tenter de doser ce type de publication de manière à ne pas les multiplier indument, au risque que plus personne ne soit capable de se tenir à jour. Elles doivent faire attention plus que jamais à ce que chaque nouvel article publié apporte vraiment quelque chose de nouveau et de pertinent par rapport aux précédents. Ce pourrait être une bonne leçon à retenir alors que l’on connait depuis quelques années une véritable explosion de la production scientifique, avec beaucoup d’articles qui n’apportent parfois pas grand-chose.

Mais les associations professionnelles ont aussi un rôle fondamental à jouer, en faisant le tri dans ce que publient les revues savantes pour fournir aux médecins des lignes directrices constamment maintenues à jour, puisque c’est à elles qu’incombe normalement ce rôle de conseils aux médecins.

Les groupes de patients, eux, doivent consulter ces lignes directrices et relayer rapidement les conseils aux patients, alors que les autorités de santé publique se chargent de mettre à jour les conseils qui s’adressent à de grands groupes dans la population, par exemple les ainés ou les gens immunodéprimés.

Toute cette chaine de « digestion » de l’information, depuis les études scientifiques jusqu’à la population, est actuellement en mode accéléré, et le pire qui pourrait arriver serait qu’elle perde de sa cohérence avec des gens qui émettent ou vont chercher des conseils n’importe où, n’importe comment. Car il sera alors d’autant plus difficile de modifier les comportements au fur et à mesure que la connaissance du virus progresse. Aujourd’hui, chacun a tendance à déborder de son rôle habituel, et c’est une bonne chose à condition de ne pas trop en faire. Il faut espérer que les façons de faire à l’œuvre aujourd’hui apprendront à chacun des maillons de la chaine à se montrer plus efficace dans son rôle dans le futur.

Et vous, dans tout ça ? Qui que vous soyez, chercheur, médecin ou quidam, consultez avant tout les informations des autorités de santé publique, qui sont toujours les plus à jour, ensuite les documents qui, normalement, vous sont destinés.

Se faire des autodiagnostics et se soigner en lisant des études scientifiques, ce n’est pas une bonne idée ! Consultez plutôt les informations des groupes de patients reconnus (Société canadienne du cancer, Diabète Québec, etc.), puis au besoin votre propre médecin, qui est le seul à connaitre votre cas particulier. Il est important de ne pas lui mentir, car cela pourrait vous mettre en danger, et augmenter le risque pour tout le monde. Restez calme, et lavez-vous les mains. 😉

Valérie Borde est journaliste scientifique et fondatrice du Centre d’excellence Déclic sur le dialogue entre les scientifiques et le public.

Le Centre Déclic répond à vos questions sur la COVID-19 en s’appuyant sur des sources fiables. Envoyez-les par courriel à [email protected].

