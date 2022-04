Décidons ensemble

En médecine, un traitement ne peut être administré sans le consentement du patient, sauf en cas d’urgence. Il faut notamment lui exposer les effets potentiels de sa maladie, en décrire les suites avec et sans l’intervention proposée, bien répondre à ses questions, puis choisir avec lui la meilleure stratégie.

Durant les premières phases d’une pandémie, quand on doit agir rondement, on peut invoquer l’urgence de la situation pour passer outre la démonstration des risques et des avantages. Mais lorsqu’on a le temps, il faut aller chercher auprès de la population ce qui se rapproche le plus d’une décision partagée.

Pourtant, alors que nous disposons aujourd’hui du temps requis, je constate que les actions à mener ne sont toujours pas abordées ainsi, même si on ne peut plus parler d’urgence. La pandémie est devenue une situation familière, les gens en connaissent davantage à propos du virus et de ses effets (l’information ayant été largement diffusée), et les bénéfices des approches préventives (vaccins, masques, distanciation, ventilation, etc.) sont bien établis, autant que leurs effets négatifs, généralement légers.

Pour les vaccins, objets de campagnes soutenues, j’ai tendance à penser qu’il sera difficile de renseigner davantage la population, voire de convaincre plus de gens, à moins que les choses n’empirent de nouveau. À tout le moins, la grande accessibilité actuelle devrait permettre à tous d’obtenir les doses nécessaires pour être bien protégé.

Les traitements pour les formes graves, quant à eux, sont administrés dans tous nos hôpitaux, tandis que les médicaments efficaces contre les infections légères (ce qui se résume pour l’instant au Paxlovid) seront bientôt mieux distribués. Demeure la difficile question des cas de COVID de longue durée, qui reste dans l’ombre parce que rarement évoquée par les autorités, alors qu’elle devrait faire partie des conversations publiques.

Des échanges posés et factuels sur les risques et les avantages de maintenir ou de retirer les mesures de prévention devraient donc être la norme

Dans une telle situation, où les zones floues sont de moins en moins présentes, des échanges posés et factuels sur les risques et les avantages de maintenir ou de retirer les mesures de prévention devraient donc être la norme, même si tenir de telles discussions à grande échelle n’est pas toujours facile et s’il est ardu de conserver dans l’espace public une approche constructive, notamment à cause de la polarisation actuelle.

Mais nous recevons encore un peu trop passivement des affirmations vagues et énoncées avec un certain paternalisme, du genre : « on pense que c’est le temps de faire ceci ou cela », « on a décidé de », « on croit qu’il faut », etc. De sorte que les autorités relâchent ou resserrent les mesures sans aller au fond des choses, sans vraiment divulguer les objectifs concrètement poursuivis et sans qu’on puisse comprendre les hypothèses sur lesquelles elles s’appuient.

Pour ma part, ce ton me ramène loin en arrière, quelques décennies au moins, à une époque où trop souvent, quand on discutait des traitements à envisager pour un malade, on se contentait de l’informer des décisions médicales, sans lui détailler les risques et avantages ni aborder des questions autrement plus importantes, mais complexes, telles que ses souhaits et attentes à l’égard des résultats escomptés.

À lire aussi Trouver la cause des symptômes pour mieux soulager

Heureusement, les temps ont bien changé en clinique. Décréter une intervention sans engager un échange approfondi est aujourd’hui considéré comme un manquement au devoir de divulguer les informations, de s’assurer qu’elles sont comprises et de permettre ainsi à la personne soignée sinon de faire son choix elle-même, du moins de participer pleinement à une décision partagée.

Je ne vois pas pourquoi, dans ce contexte, on se refuse encore à une approche plus ouverte, pédagogique et informative, prenant exemple sur les soins, à propos de ces choix ayant de tels effets sur nos vies, dans un sens ou dans l’autre, qu’il s’agisse d’avancer ou de reculer, à quel rythme et pour combien de temps.

Les questions sont pourtant simples. Par exemple, si on relâche des mesures, à quelle quantité de cas, d’hospitalisations, de diagnostics de COVID de longue durée et de décès de plus doit-on s’attendre — sans oublier les répercussions sur les délestages ? Et si on les resserre, quelles seront les conséquences sur la santé mentale, l’apprentissage, l’économie, l’emploi ou que sais-je encore ? Bref, quels sont les vrais enjeux, dans les deux cas de figure ?

L’important, pour la suite des choses, surtout avec cette pandémie qui s’étire et va continuer de nous malmener, c’est que nous soyons en mesure de mieux comprendre ces décisions prises en notre nom, pour y participer davantage. Au point où nous en sommes, il est temps d’exiger qu’on nous serve autre chose que des généralités ; nous devons dorénavant être partie prenante de ces actions qui concernent tout le monde.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2022 de L’actualité.