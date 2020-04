Déconfinement : les enfants d’abord

L’immunisation collective, ce concept est sur toutes les lèvres depuis que le gouvernement Legault a évoqué la possibilité de rouvrir graduellement les écoles d’ici l’été. Mais qu’en est-il vraiment ? Et surtout, quel rôle les écoliers pourraient-ils y jouer ? Tour de la question avec la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et médecin responsable de l’unité de prévention et contrôle des infections à l’Hôpital Sainte-Justine.

***

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, en a inquiété plus d’un en déclarant que la réouverture des écoles et des garderies avant les vacances d’été aiderait à immuniser les enfants, et qu’il est « important dans une société qu’une partie de la population soit immunisée ». Il faisait ainsi référence au concept d’immunité collective. Qu’est-ce que c’est ?

On parle ici de la proportion de personnes dans une communauté qui doit être protégée contre une maladie — par maladie naturelle ou par la vaccination — pour que celle-ci cesse de se transmettre. Dans le cas de la COVID-19, on estime qu’il faudrait que 70 % de la population ait contracté la maladie. Pour la rougeole, par exemple, l’immunité collective doit atteindre 95 % pour que l’infection cesse de se transmettre.

Si on est capable d’aplatir suffisamment la courbe, on pourrait atteindre cet objectif grâce à la vaccination.

Plusieurs pays commencent timidement leur déconfinement. En tête : le Danemark qui a rouvert, le 15 avril dernier, ses garderies et ses écoles primaires en premier. Pourquoi les enfants sont-ils au coeur de certaines stratégies de déconfinement ? La stratégie repose-t-elle sur leurs épaules ?

Pour que les activités puissent reprendre, on commence par permettre aux groupes les moins à risque de recommencer à vivre normalement. Les enfants constituent le groupe avec le moins de risque de maladies graves, de complications et de décès. En plus, les enfants ont besoin de se développer et de socialiser.

L’objectif d’immunité collective ne repose pas sur les épaules des enfants. Mais il faudra, un jour, commencer à déconfiner, parce qu’on ne tiendra pas 18 mois [NDLR : Le temps estimé pour le développement d’un vaccin contre la COVID-19] enfermés ainsi.