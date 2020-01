Des conspirationnistes attrapent le coronavirus

Des douzaines de fausses informations, de conspirations tirées par les cheveux et de rumeurs non fondées sur le coronavirus circulent abondamment sur le Web.

Le virus, qui sévit surtout en Chine, a déjà fait plus de 100 morts et a été observé dans plusieurs autres pays d’Asie ainsi qu’en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Allemagne.

Les informations trompeuses, qui deviennent virales rapidement, ne font que contribuer à la panique générale. Tour d’horizon et rectification des faits.

Plusieurs médias ont déjà démenti des publications affirmant que des brevets trouvés en ligne prouvent que le Canada, les États-Unis ou l’Angleterre ont créé le coronavirus en laboratoire. Cette théorie du complot, propulsée par un conspirationniste connu, a fait des petits.

Le brevet 2549188 (utilisation des protéines et des peptides codés par le génome d’une nouvelle souche de coronavirus associé au SRAS), enregistré à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, commence aussi à circuler.

Celui-ci existe bel et bien. Mais il ne prouve pas que le virus ait été créé au Canada.

« La réalité, c’est que les laboratoires fédéraux congèlent et entreposent toutes sortes de microbes. Il n’y a rien d’anormal avec ça. Le but c’est de les étudier », explique le docteur Donald Cuong Vinh, spécialiste en microbiologie médicale et infectiologie.

« En 2002, le Canada a été l’un des nombreux pays touchés par une épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui fait partie de la famille des coronavirus, poursuit-il. Des souches ont été conservées pour pouvoir être étudiées. »

L’entreprise de biotechnologie Shanghai Ruilan Bao Hu San Biotech aurait un logo très similaire à celui utilisé par une compagnie pharmaceutique dans la série de jeux vidéos Resident Evil. On déclare faussement qu’elle se situe en plein cœur de la crise en Chine.

Les informations entourant cette photo et cette entreprise sont très limitées. Le logo avait attiré l’attention, l’an passé, sur des forums d’adeptes de Resident Evil. Quelqu’un l’a visiblement dépoussiéré pour faire une blague… prise au sérieux par des dizaines de milliers d’internautes.

L’entreprise pharmaceutique, elle, paraît avoir disparu du Web. Ou presque.

La capture d’écran ci-dessous, qui circule abondamment, ne provient pas du site officiel de la compagnie, comme l’indiquent faussement des publications douteuses. L’image vient en fait du portfolio en ligne d’une firme de développeurs Web qui semble compter Shanghai Ruilan Bao Hu San Biotech parmi ses clients. Cette section n’est plus, mais des archives capturées en septembre 2019 montrent que la page (et le logo) a bel et bien existé.

Selon plusieurs publications trompeuses, ce laboratoire se situerait à Wuhan, « dans l’épicentre du coronavirus ». C’est faux. D’après l’adresse qui apparaît tout en bas de la capture d’écran retirée dans les dernières semaines, l’entreprise serait basée à Shanghai (comme son nom l’indique), dans le district de Pujiang.

Détail surprenant : le nom de domaine de l’adresse courriel qu’on peut aussi voir dans la capture d’écran est ganxibao.com. Selon ses archives Web, jusqu’en 2009, ganxibao.com, qui n’a jamais eu l’air très professionnel, donnait accès au site d’Ivycell, une organisation quelconque qui entretenait un lien avec la recherche sur les cellules souches. Son adresse était située aux États-Unis. En 2013, toute mention du nom Ivycell est disparue du site Internet.

De prétendus professionnels de la santé affirment que la vitamine C est un remède efficace pour prévenir le coronavirus. C’est faux. Et c’est dangereux.

Ces publications sont souvent liées à des commerces en ligne et ont comme seul but de vendre des produits et/ou de donner plus de portée à un compte Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.

D’ailleurs, de faux bulletins d’alertes fédérales circulent sur les réseaux sociaux et sur les applications de clavardage comme WhatsApp. On y prétend que le gouvernement recommande la vitamine C pour prévenir le virus.

Des internautes prétendent avoir reçu des vidéos directement de la zone de quarantaine. Ces vidéos, visionnées des millions de fois, ont toutes la même prémisse : un témoin dit avoir la vérité sur ce qui se passe à Wuhan. On y raconte surtout que le nombre de personnes infectées est beaucoup plus élevé que ce que les autorités révèlent.

Attention. Pour l’instant, il n’y a aucun moyen d’identifier ces témoins, qui sont toujours masqués. Les vidéos, captées à l’intérieur, rendent leur authentification très difficile.

La journaliste de BuzzFeed Jane Lytvynenko a toutefois noté quelques détails importants concernant la vidéo d’une soi-disant infirmière chinoise (capture d’écran de droite).

« La combinaison semble être différente de celles des premiers répondants officiels, elle ne semble pas être bien scellée et le masque ne semble pas être porté correctement », écrit-elle sur Twitter.

