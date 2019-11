Quand respecter les passages pour piétons devient un test pour l’humanité

Il y a des problèmes plus graves que le non-respect des passages pour piétons par les automobilistes, comme l’attente dans les urgences ou encore, les changements climatiques. Sauf, bien sûr, si on est un piéton frappé par une automobile sur un passage pour piétons non respecté par un conducteur. Là, ça peut être vraiment grave.

Mais soyons sérieux deux minutes : vous pensez vraiment que nous pourrons régler la question des changements climatiques si nous ne sommes pas capables de régler celle des passages à piétons ? Je ne le pense pas. Et dans le fond de vous-mêmes vous non plus, je le vois dans vos yeux.

C’est pourquoi le respect des passages pour piétons est un test pour l’humanité. Commençons par ça. Si nous réussissons, cela nous aura donné une pratique pour éviter ensuite la fin du monde ou décongestionner les urgences. Mais si nous ne pouvons même pas régler ça, je ne donne pas cher de notre peau.

Remarquez, c’est d’abord une question de santé publique. Des gens sont blessés et même tués parce que le concept des passages pour piétons ne s’est jamais intégré à notre microculture du « moi, mon char, ma route ». Comme le montrent les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), plus du tiers des piétons accidentés et plus de 20 % des décès surviennent aux passages à piétons.

Si je parle de microculture, c’est parce que mon expérience et les témoignages rapportent cette constante : c’est difficile chez nous de s’arrêter, alors qu’aux États-Unis, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Portugal — pour prendre des exemples qui me sont connus — ça semble ben facile.

Tout ça a surtout commencé à me remuer l’indignation lorsque j’ai lu le texte de Nicolas Bérubé dans La Presse, qui montre à quel point nous sommes sans dessein à propos des passages pour piétons. Permettez-moi d’en citer un extrait :

« De 7 h 30 à 17 h 30, nous avons recensé 116 situations où le conducteur d’un véhicule a omis de s’immobiliser pour laisser passer une personne qui voulait traverser, et qui avait la priorité en vertu de l’article 410 du Code de la sécurité routière. Dans moins d’une dizaine de cas durant la journée, des automobilistes se sont arrêtés du premier coup pour laisser passer des piétons. »

Vraiment, 116 infractions contre moins d’une dizaine de fois le « comportement attendu » (s’arrêter) ? Alors quoi ? Le concept n’est quand même pas sorcier : un passage pour piétons, ça sert à ce que les piétons traversent la rue de façon sécuritaire. Quand un piéton se pointe à un passage, le conducteur doit immobiliser son véhicule, parce que le piéton n’est pas de taille contre une tonne ou plus de métal en mouvement.

D’ailleurs, c’est pas seulement moral, c’est même écrit en toutes lettres dans le Code de la sécurité routière. D’abord dans la théorie :

« Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. »

Avec plus de concret pour ce qui est des passages eux-mêmes :

« Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste clairement son intention de s’engager dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule pour lui permettre de traverser. À un tel passage, le cycliste doit également accorder la priorité aux piétons. »

J’admets qu’il peut y avoir une certaine ambiguïté avec l’idée de « manifester clairement son intention de s’engager ». Je suggère donc une règle simple :

Si le piéton fait dos à la route ou marche en parallèle à cette route ou encore s’il attache son soulier ou bien pique un somme sur un banc à proximité, il n’est PAS en train de manifester clairement son intention de s’engager. Mais s’il est immobile face à la rue et surtout s’il débute sa marche pour traverser, je pense qu’il est pas mal en train de manifester clairement son intention de traverser. Et bien entendu, s’il « s’engage », alors manifestement, il réalise on ne peut plus clairement son intention préalable.

Pas assez clair ? On m’a fait la suggestion suivante sur Twitter : « Il devrait exister une signalisation simple pour montrer qu’un piéton traverse. »

Plus de signalisation ? Pas fou, ça peut toujours aider. Mais notez qu’il y a déjà une bonne signalisation, vivante et mobile en plus. J’y ai alors répondu : « très bonne idée, mais ça existe déjà. Quand un piéton traverse, il y a un piéton qui traverse. Ça veut dire qu’il y a un piéton qui traverse. C’est facile à comprendre. »

On a jugé cette réponse condescendante, mais… juste non ! Partout où les passages pour piétons sont respectés, se présenter devant et « manifester son intention » est un signal efficace pour initier le « comportement attendu », sans initier un concert d’engueulades, de klaxons, des tamponnages ou encore de doublage à gauche au risque de mettre en péril la vie du piéton en question.

Toutes ces situations, on me les a rapportées dans les dernières 48 heures. Je suis d’accord : l’arrêt aux passages pour piétons ne peut concerner que 25 % des véhicules. Tout le monde doit s’y mettre.

Et je suis aussi d’accord : c’est vrai que les piétons devraient en contrepartie faire plus d’effort pour traverser à la bonne place. D’ailleurs, le Code de la sécurité routière nous le rappelle tout aussi clairement :

« Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits. »

Mais comme je suis moi-même délinquant, je vais tenter de mieux m’y conformer à partir de maintenant. C’est comme pour le Pacte, il faut aussi faire sa part. Et voilà.

Quoi qu’il en soit, tout de suite après avoir lu l’article fort intéressant, mais déprimant, j’ai senti titiller en moi le lobe de l’indignation, alors, réflexe contemporain, j’en ai partagé le texte ainsi :

Complètement aberrant qu'on n'arrive pas à respecter les piétons qui traversent. Triplons les amendes et 3 points d'inaptitude. Blitz policiers. Passages protégés pour piétons: « Même les policiers n’arrêtent pas » https://t.co/TUSeIbpUT3 via @lp_lapresse — Alain Vadeboncoeur (@Vadeboncoeur_Al) November 12, 2019

On s’indigne quelques secondes puis on passe à autre chose, comme aller déneiger l’entrée. Mais j’ai voulu faire un petit pas de plus. Pourquoi pas une pétition — c’est aussi à la mode — pour impliquer plus largement d’autres citoyens dans cette cause préparatoire à la lutte aux changements climatiques ?

Aussitôt dit, aussitôt fait. En voici le résultat, avec un titre pas compliqué du tout et une excellente idée d’image… que je n’ai pas eue, mais qui m’a été suggérée un peu plus tard par un twitteux.

Quand j’ai vu que Dany Turcotte signer tout de suite et « avec rage », j’ai compris que le tout pourrait s’emballer. Nous en sommes d’ailleurs à près de 3000 signataires actuellement. Pas si mal, non ? Je pense que c’est un sujet qui touche les gens.

Je suis l’un de ses piétons alors je signe avec rage!! 🕺 https://t.co/C5eFwBr53W — Dany Turcotte (@danyturcotte) November 12, 2019

Et là, vous ne le croirez pas, tout de suite (huit minutes, sans blague) après avoir lancé cette pétition avec pour objectif de reproduire le succès des Minimiss (et non l’échec de l’homéopathie sèche, mais quantique), figurez-vous que je recevais un appel de la recherchiste de Bernard Drainville, qui souhaitait discuter de ma pétition vingt minutes plus tard, soit 28 minutes après le lancement, un record Guinness sans aucun doute. La pétition frôlait déjà les 19 signatures. Puis, Isabelle Maréchal en a remis le lendemain matin.

Je passe un peu plus rapidement sur une entrevue à la radio de CBC, laborieuse parce que je ne pratique pas souvent mon anglais ces temps-ci. C’était tout de même la preuve que le sujet transcendait les clivages linguistiques, contrairement à moi.

Mercredi matin, La Presse récidivait, me citant, devenu sans crier gare un militant pour le respect ds passages pour piétons, de même que quelques vrais experts, et jusqu’à l’attachée de presse du ministre François Bonnardel, qui opposait un « non » retentissant à mes propositions toutes fraîches pour augmenter les amendes et appliquer trois points d’inaptitude.

Tout ce travail pour rien ? Bref, juste une petite question de sensibilisation, vraiment ? Pour un grand sensible comme moi, voilà un dur coup. À la deuxième lecture, j’ai plutôt perçu l’ouverture dans les propos de l’attachée, liée à son ministre : « a semblé écarter la question d’une modification du Code de la sécurité routière ». Ah ? Peut-être qu’elle a semblé écarter la question, mais que dans le fond elle ne l’écarte pas vraiment ? À suivre donc !

À Montréal, j’ai eu quelques échos, et mon petit doigt me dit qu’on prend la question à coeur et qu’on annoncerait même des mesures intéressantes dès lundi pour améliorer la sécurité des piétons. Tant mieux !

Pour la ville, la bonne approche est de type santé publique en trois volets : la sensibilisation, qui vise à prendre conscience du problème, l’ingénierie, qui permet d’appliquer des solutions concrètes, signaux, trottoirs saillants, etc., et la répression, c’est à dire les amendes et toute autre conséquence négative à même de modifier le comportement.

Mais les amendes et les points d’inaptitude, ça relève du ministère des Transports et non des villes, et même de l’Assemblée nationale, puisqu’il faut modifier la loi pour changer les amendes. Montréal, à tout le moins, semble prête à effectuer des démarches pour faire avancer les choses en ce sens à Québec. C’est déjà ça de pris !

Quant à la SAAQ, elle procédait récemment à de la sensibilisation, avec divers messages assez justes, mais dont je doute qu’ils soient suffisants pour changer la culture.

Il existe même un autocollant, distribué par la SAAQ, avec la mention : « Ce véhicule s’arrête aux passages pour piétons ». Excellent ! Je m’en procure un dès que j’ai le temps.

Quoi qu’il en soit, peut-être qu’un jour, vous irez de bon coeur sur les passages à piétons, sans crainte de vous faire rentrer dedans, et quand ce jour là sera arrivé, on pourra dire que notre humanité aura fait un petit pas en avant, mais sans risque.

Pardon ? Et l’attente dans les urgences ? Ah oui, l’attente dans les urgences, bien entendu. Je vous propose de commencer par les changements climatiques, d’accord ?