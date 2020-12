Des réponses à toutes vos questions sur les vaccins contre la COVID

Parmi les personnes qui recevront les vaccins de Pfizer ou de Moderna, on s’attend à ce que plus de 1 sur 10 ait de la fièvre, 1 sur 2 des maux de tête ou de la fatigue, 1 sur 3 des courbatures ou des frissons, et 1 sur 5 des douleurs articulaires, dans les heures suivant l’injection et pour, au maximum, quelques jours. Après la seconde dose, les réactions seront plus prononcées, mais sans danger. On pourra prendre de l’acétaminophène (Tylenol ou autre marque) pour se soulager, cela n’enlèvera aucune efficacité au vaccin.D’autres vaccins, comme le Shingrix, donné pour prévenir le zona, ont le même genre d’effet réactogène. Les spécialistes estiment que les réactions entraînées seront plus marquées avec le vaccin contre la COVID qu’avec celui contre la grippe.

Ian Haydon, un communicateur scientifique de Seattle âgé de 29 ans, a été l’un des premiers cobayes à recevoir le vaccin de Moderna, au cours de la phase 1, en mai. Il a reçu une dose de 250 microgrammes, soit 2,5 fois celle qu’on trouve aujourd’hui dans le vaccin. À la suite de la première injection, il a simplement eu mal au bras. Mais 12 heures après la seconde, administrée trois semaines plus tard, sa température a grimpé à 39,4 °C. Nauséeux, il a vomi, puis s’est évanoui. Après un après-midi au lit, tout est revenu dans l’ordre. « Je n’ai aucune séquelle et n’ai pas eu la COVID depuis. Tout va très bien pour moi ! » me dit-il en riant. Sachant qu’à son âge, le virus aurait pu n’entraîner aucun symptôme, regrette-t-il son choix ? « Pas une seconde ! Cette pandémie nous rappelle que nous devons tous penser au-delà de nous-mêmes », affirme Ian Haydon, qui demande aux jeunes adultes comme lui d’aller se faire vacciner.

Dans les essais de phase 3, la majorité des cobayes ont parfaitement supporté le vaccin. Moins de 2 % des personnes vaccinées ont vu leur température monter à plus de 39 °C le jour suivant.

Bien des gens craignant ces effets risquent d’être tentés de ne prendre qu’une dose du vaccin, mais ce serait une erreur, car le vaccin n’est efficace que sept jours après la seconde dose.