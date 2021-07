Des trucs pour soulager votre écoanxiété

Bien qu’elle ne soit pas encore reconnue comme un trouble mental, l’écoanxiété, une anxiété provoquée par l’appréhension des conséquences du réchauffement planétaire, touche de plus en plus de gens, observent les psychologues. On peut néanmoins apprendre à gérer cette détresse, estiment Catherine Raymond, experte des effets du stress sur le cerveau et chercheuse postdoctorale au Département de psychologie de l’UQAM, et Christina Popescu, doctorante à la même faculté, qui étudie entre autres la résilience en situation de stress climatique.

Depuis quelques années, l’inquiétude générée par les problèmes environnementaux semble avoir monté d’un cran. Notamment chez de jeunes adultes, qui vont jusqu’à renoncer à fonder une famille tant l’avenir leur paraît sombre. Pourquoi certains sont-ils plus bouleversés que d’autres par la situation ?

Christina Popescu : La thèse de doctorat sur laquelle je travaille, qui s’appuie en partie sur un questionnaire que j’ai soumis à 260 Québécois de 18 à 70 ans, porte entre autres sur les facteurs prédisposants à l’écoanxiété. J’en suis encore à analyser les données, mais pour l’instant, j’émets l’hypothèse que la fréquence à laquelle on est exposé à de mauvaises nouvelles sur le climat soit en cause. Je m’intéresse aussi au concept d’identité environnementale, qui se développerait dès l’enfance, et qui fait que la personne se sent connectée à la nature, à ce qui l’entoure. Ceux dotés d’une forte identité environnementale pourraient être davantage affectés par la crise écologique.

Catherine Raymond : À ce jour, les études montrent que les gens susceptibles de souffrir d’écoanxiété ont tendance à ressentir de l’anxiété par rapport à d’autres aspects de leur vie. C’est ce qui ressort des rapports de psychologues cliniciens, qui notent également que les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement touchés par le phénomène. Les réactions de leur cerveau sont les mêmes que chez ceux atteints d’un trouble anxieux, sauf que les symptômes sont déclenchés par des enjeux écologiques. La génétique joue un rôle dans l’apparition de cette pathologie, à hauteur de 30 % — c’est-à-dire qu’un enfant de parents anxieux, mais qui a été séparé d’eux à la naissance, a 30 % de probabilité d’avoir aussi une personnalité anxieuse. Mais c’est faible en comparaison de certains troubles psychiatriques, comme la bipolarité, où le poids de l’hérédité peut aller jusqu’à 80 %. C’est donc surtout l’entourage qui compte ici : un petit qui vit parmi des adultes anxieux acquiert le sentiment que le monde autour de lui est dangereux.

Comment se manifeste l’écoanxiété ?

Catherine Raymond : Ça varie d’une personne à l’autre, car on se situe tous dans un continuum ; certains sont un peu écoanxieux, et d’autres, beaucoup, au point que ça altère leur fonctionnement sur les plans physique, cognitif et émotionnel. C’est là que ça s’apparente à de l’anxiété clinique. Les plus affectés par les changements climatiques ressentent énormément de détresse, qui peut se traduire par de l’insomnie, de la difficulté à avoir des interactions sociales et à travailler ; ils peuvent aussi être tristes, agités, exaspérés. Certains ont même des palpitations, comme lors d’une attaque de panique.

Un brouillon du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, dont la version officielle paraîtra en 2022, laisse entendre que les répercussions du réchauffement vont s’accélérer, quoi qu’on fasse. Il y a donc vraiment de quoi s’en faire. Comment apaiser une crainte fondée ?

Christina Popescu : C’est tout un défi de vivre avec cette réalité au quotidien. Mais selon moi, faire l’autruche pour se protéger n’est pas la solution. Même auprès des enfants. Les études signalent qu’il ne faut pas minimiser ce qu’ils ressentent en disant : « Ce n’est pas si grave. » Ça leur fait plus de tort. On a plutôt intérêt à reconnaître leur détresse et à trouver des moyens d’y faire face.

Catherine Raymond : C’est un peu comme lorsqu’on dit à nos petits : « Le feu, c’est dangereux. » C’est vrai que ça l’est. Sauf que la solution n’est pas de cesser d’en dormir la nuit. Dans bien des cas, les changements climatiques ne représentent pas une menace immédiate à la survie, telle une arme pointée sous le nez. On peut expliquer à notre progéniture que la situation est grave, mais qu’on peut faire des gestes pour améliorer le sort de la planète. Le cerveau génère une réponse de stress face à une absence perçue de contrôle ; d’où la nécessité de créer une impression d’empowerment par rapport à la situation. C’est important aussi comme adulte de réguler ses émotions devant ses enfants ; c’est la meilleure manière de leur apprendre à réguler les leurs, en particulier les 12 ans et moins.

Quelles sont les stratégies d’adaptation les plus éprouvées face à l’écoanxiété ?

Christina Popescu : Se concentrer sur la résolution de problèmes apporte beaucoup de positif, notamment s’investir dans des actions collectives. Faire son compost en solitaire dans son coin, c’est bien, mais ça peut mener au découragement, comme si on était seul à devoir faire face à la crise. Il est plus apaisant d’aller à la rencontre de gens qui partagent nos valeurs environnementales et qui veulent faire des changements, même à petite échelle. Une autre stratégie qui fonctionne pour certains est la quête de sens, telle que définie par Maria Ojala et Panu Pihkala, deux chercheurs scandinaves en écoanxiété. L’objectif est de réfléchir aux origines du réchauffement, à la façon dont on y contribue, et à ce qu’on peut faire pour se sentir davantage en harmonie avec sa propre vision du monde.

N’est-il pas salutaire, par contre, de décrocher parfois de ces préoccupations ?

Christina Popescu : Tout à fait — c’est épuisant d’être toujours dans la lutte. Ça peut même devenir contre-productif, paralysant. Quand on se sent submergé par l’anxiété, disons à la suite de mauvaises nouvelles environnementales, un bon truc est de s’ancrer dans le moment présent. D’accord, il y a tous ces feux de forêt, le dôme de chaleur, mais qu’est-ce qu’on peut faire ici, maintenant ? Ça fait du bien d’être davantage « dans » son corps et moins dans sa tête, par exemple en allant pratiquer un sport, en faisant du yoga ou en marchant dans la nature. L’idée est d’atteindre un certain état contemplatif. Je crois aussi beaucoup aux bienfaits de la créativité pour extérioriser les émotions. Les arts plastiques, la musique, le chant, la danse.

Catherine Raymond : Mieux vaut également limiter sa consommation des médias, désactiver temporairement les notifications. L’augmentation importante de l’écoanxiété chez les jeunes serait d’ailleurs liée à leur usage intense des médias sociaux, où ont lieu la majorité des campagnes de sensibilisation au réchauffement climatique. On y est exposé à des images de bébé koala qui cherche son parent dans une forêt dévastée par le feu, d’ours polaires amaigris et affamés… Ces vidéos, qui activent les réponses de stress, ont bien sûr pour but d’éveiller les consciences, mais les gens ayant le plus de chances d’y réagir sont ceux qui sont déjà écoanxieux — pas les présidents des grandes sociétés pétrolières ! La cible est ratée. Je conseille à ceux ayant du mal à sortir de la spirale des émotions négatives d’essayer la thérapie cognitivo-comportementale, qui s’avère la plus efficace pour diminuer la détresse chez les écoanxieux. Au bout d’une dizaine de séances, les effets sont notables. Mais il faut trouver un psychologue avec qui ça clique.

Des références utiles : – Apprivoiser l’écoanxiété : Et faire de ses écoémotions un moteur de changement (Éditions de l’Homme), de la psychologue clinicienne Karine St-Jean. – Écoanxiété : L’envers d’un déni (Éditions MultiMondes), de Noémie Larouche. – Les conférences (en anglais) de la psychologue britannique Caroline Hickman, spécialisée en écopsychologie, entre autres auprès des enfants.