Donnez-moi de l’oxygène !

Je porte un masque à longueur de journée. Comme tout le personnel de l’hôpital, ces jours-ci. C’est d’ailleurs ainsi dans tous les hôpitaux, ceux que je connais en tout cas. Et c’est comme ça depuis 100 ans dans toutes les salles d’opération du monde entier.

Pour ma part, j’ai même fini par l’oublier, le masque. Si bien que je dois me rappeler à l’ordre de temps en temps, pour éviter de le toucher ou pour prendre une gorgée de café à travers, ce qui est ardu avec le masque en place, à moins que vous ne le portiez sous le menton.

Il y a pourtant des journées où le doute me saisit à la thyroïde. Et « s’ils » avaient raison ? Et si mon cerveau subissait une baisse d’oxygène quand je travaille ? Et si je devenais moins empathique ou même franchement désagréable à cause de cela ? Et si certaines altérations de mon bon caractère au travail s’expliquaient ainsi ?

Et si, et si, et si… Ça devient long longtemps, alors pour en avoir le cœur — plutôt le poumon — net, j’ai décidé d’affronter le danger et de vérifier par moi-même. Avec le risque de découvrir que j’avais peut-être eu tort et que, pire, j’allais dorénavant devoir vivre en « sachons » que je ruinais ma santé.

Durant une soirée tranquille, après avoir donné des instructions détaillées au personnel en cas de pépin, je me suis branché sur un saturomètre, celui qu’on utilise tous les jours avec les patients pour mesurer la saturation — le nom le dit — de l’hémoglobine en oxygène. Et j’ai décidé de constater de visu si le masque pouvait entraîner une baisse de mon oxygène du dedans.

Attention, je vous le dis tout de suite, les résultats « vont vous étonner ». J’avoue que ça m’a secoué moi-même.

Mais bon, il faut accepter les faits, même s’ils sont étonnants, voire détonnants. Sinon, ça ne valait pas vraiment la peine de se poser des questions.

La saturation en oxygène

Pour résumer, l’hémoglobine, que l’on retrouve dans nos globules rouges, est une bibitte à oxygène, qu’elle agrippe fortement lors de son passage à travers les poumons, pour le relâcher ensuite dans les cellules, où il constitue, comme chacun le sait, une molécule vitale sans laquelle la vie ne pourrait durer au-delà de quelques minutes.

La saturation des gens se situe habituellement au-dessus de 97 %. En bas de 95 %, ça commence à soulever des questions. En bas de 90 %, c’est le niveau où l’on administre habituellement de l’oxygène. En bas de 85 %, c’est sévère et en bas de 80 %, ça peut vraiment être très dangereux. Pour vous donner une idée.

La baisse d’oxygène dans le sang peut être dangereuse pour les tissus les plus fragiles, ceux du cerveau, mais aussi ceux du cœur, de même que pour tous les organes de notre corps qui carburent à l’oxygène à longueur de journée et protestent si la baisse est soutenue.

Pour ce qui est du cerveau, les dommages, souvent irréversibles, apparaissent après quelques minutes d’hypoxie, ce qui veut dire littéralement « quantité insuffisante d’oxygène que le sang distribue aux tissus », ce que vous aviez probablement deviné en le lisant.

Le bidule que je tiens dans ma main sur les photographies s’appelle un saturomètre. Il analyse le degré de saturation de l’oxygène en mesurant les variations dans le spectre rouge de l’hémoglobine. Notez que je le tiens sur le majeur, mais ne supposez aucune intention, c’est un pur hasard.

Le moniteur est un outil médical calibré et très précis dans les conditions d’usage normal. C’est avec ce genre d’appareil que l’on surveille les grands malades des urgences. Et les moins malades aussi, faut-il le préciser.

L’expérience a duré environ 25 minutes. Ça aurait pu être plus long, mais bon, j’étais quand même de garde et il faut aussi soigner les gens. Il n’y a évidemment aucun trucage ni Photoshop.

Du chapeau à la couverture

J’ai d’abord commencé — je sais que c’est un pléonasme — avec prudence, en portant un chapeau. Vous vous dites sans doute que le risque est minime, on respire très peu par la peau, mais attention, vous n’avez pas ma superficie de crâne.

Il faut dire que j’ai un peu triché, c’est un chapeau magique, qui rend de bonne humeur (sans blague, j’en ai même acheté un à chacun de mes urgentologues, et « ça marche ! »), ça pourrait donc biaiser l’étude. Mais bon.

Le chapeau a un lien direct avec le masque, parce qu’il sert notamment à attacher les petites cordes du masque, qui, je le reconnais, peuvent irriter l’arrière des oreilles et même les décoller temporairement dudit crâne.

Ah oui, je ne portais pas de masque sur la première photo, pourtant je suis à l’urgence ! Mais bon, aucun patient autour, pour une courte période, et à plus de deux mètres de tout le monde incluant la photographe Chantal Saint-Jean (qui est une excellente infirmière, mais se débrouille très bien en photo aussi).

Pas de surprise, le chapeau n’abaisse pas mon taux d’oxygène (le gros chiffre du bas), ici à 98 %, et mon pouls (le gros chiffre du haut) est à 79. Je me suis dit par la suite : tiens, pourquoi ne pas essayer juste avec une visière ? On ne sait jamais. J’ai donc mis la visière, attendu un peu et…

… non. Pas de changement du niveau d’oxygène, à 99 % cette fois, tandis que mon pouls est à 82. Alors j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai enfilé un masque chirurgical. Et c’est là, après seulement deux minutes, que j’ai constaté avec étonnement…

… qu’il ne s’était rien passé du tout ! Mais bon, un masque chirurgical, ce n’est rien du tout, ce n’est pas vraiment étanche. Je suis donc passé au niveau supérieur, ce qui a jeté l’urgence dans un grand silence, non mais, allait-il oser ?

J’ai enfilé un N95 bien « fitté », celui que j’avais utilisé pour mon « fit test », qui assure une étanchéité totale des bords, et oblige tout l’air à passer par de micro-orifices à même de filtrer la plupart des virus. Et j’ai attendu. Et c’est là que…

… rien du tout ne s’est passé. Le N95 ne changeait absolument pas mon taux d’oxygène. 99 %. Ah bon ! Tout le monde me regardait autour avec émotion.

Mais vous me connaissez, quand je commence quelque chose, je n’y vais pas « avec le dos de la main morte ». J’ai donc pris un masque chirurgical, et je l’ai placé sur mon N95. Double épaisseur. Je ne vous dis pas l’émotion sur place quand tout à coup, après un peu d’attente…

… il ne s’est à nouveau rien passé. Pas de baisse d’oxygène. Toujours 99 %. Mais… Ah ! Mon pouls s’accélère à 89 ! Signe qu’il va sûrement se passer quelque chose !

Là, j’ai demandé, tenez-vous bien, à ce que l’on m’apporte un deuxième masque chirurgical. Et je l’ai placé par-dessus le premier. Pour garder ma concentration en ce moment extrême, je me visualisais dans Braveheart, face à l’ennemi, le regard bleu acier plongé dans le fond de l’horizon de la salle de réanimation.

J’ai donc placé le masque sur les deux autres, j’ai attendu, et ce qui devait arriver arriva, alea jacta est et tutti quanti, comme on dit, la saturométrie…

… n’a pas baissé d’un iota, 99 %. Et mon pouls qui redescend à 84.

Bon, je dois admettre que rendu là, la tension extrême qui plombait l’urgence s’est relaxée un peu, l’expérience était terminée, et tout le monde allait… Non ! Pas pour moi. Pas pour la science. J’ai demandé que l’on m’apporte un troisième masque d’hygiène.

Surpris, Carlitos, le préposé, m’a regardé une seconde. Mon œil s’est fixé dans le sien, le gauche, et je lui ai fait un signal décidé de la tête. Il m’a gravement tendu le masque. Ginette, la commis, a posé son téléphone et s’est levée en tremblant. Nathalie, l’assistante, a laissé échapper une larme solidaire.

Et j’ai enfilé le troisième masque. Lentement. Et là, tout doucement, comme on a pu le voir sur le moniteur, avec effroi…

… ben, il ne s’est rien passé, niet, nada, pas un iota, bien que je réalise en ce moment que je ne sais absolument pas ce qu’est en réalité un iota. Cela dit, de 99 % à 98 %, peut-être était-ce une tendance ?

Alors quoi ? J’ai tendu la main vers la visière. On m’a retenu. Mais j’ai dit entre mes dents que je voulais aller jusqu’au bout, ce qui n’était pas évident pour personne, parce qu’avec quatre masques, il faut dire que mon articulation, déjà limite, n’était plus « vargeuse ». PA est alors rentré de dehors, s’est arrêté net en me voyant placer ma visière, a laissé filer ses mâchoires un net : « Intéressant. On va lui faire un écho. »

Je lui ai lancé un regard d’aigle et j’ai répondu : « une écho ». Mais il était trop tard, j’avais enfilé la visière, par-dessus 3 masques de procédure et mon N95 « tight fit ». Et j’ai attendu. Et voilà que…

…vous l’aviez deviné si vous avez lu avec attention depuis le début, c’était la même chose, basta, pas la moindre hypoxie.

Ça commençait à devenir long, il fallait en finir. J’ai attrapé une jaquette au passage et je l’ai ajoutée par-dessus tout ça, drastiquement, comme on dit, ce qui…

…ne changea rien à rien de rien encore une fois, alors j’ai pris l’outil extrême, la grosse couverte de coton épais, celle qui garde les patients au chaud durant les froides soirées climatisées, et je l’ai ajouté par-dessus le reste, d’un geste péremptoire, et j’ai attendu une minute, et deux minutes, et trois minutes, et l’équipe de réanimation n’arrivait pas, et allais-je survivre, et je ne voyais même plus les chiffres, et mon cerveau était-il encore de ce monde, et je ne sais pas, et soudain…

…j’ai donc retiré le tout brusquement, mais il n’y avait plus personne autour, tout le monde était retourné vaquer à ses occupations en se désintéressant totalement de cette avancée scientifique hardie. Non mais, ils avaient pas que ça à faire, alors j’ai regardé le chiffre, et j’ai vu. Ce que vous voyez. De mes yeux vus.

98 %.

Ben c’est ça. Puis 99 %. Enfin, ça fluctuait entre les deux.

Qu’est-ce vous voulez que je vous dise ? C’est juste ça, j’ai même pas triché, j’aurais pu.

Et alors, pour la première fois de la journée, non mettons de la soirée, mettons depuis le début de l’expérience, j’ai souri largement. Je l’avais échappé belle.

C’était donc ça, une vie bien remplie d’oxygène.

En résumé (et je vous invite à partager cette image sur les réseaux sociaux):

Ma prochaine expérience portera sur le taux de CO 2 et le masque.

