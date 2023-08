Endométriose : opérer ou pas ?

Les médicaments utilisés pour soulager l’endométriose ont tous pour effet d’empêcher temporairement la grossesse. Les femmes qui souhaitent avoir un enfant doivent donc interrompre leur traitement — et vivre avec le retour de la douleur. Pour d’autres, la douleur persiste malgré la prise de médicaments.

Dans les deux cas, une solution existe : l’opération chirurgicale. Elle consiste à retirer les tissus de l’endomètre qui se trouvent à l’extérieur de l’utérus (sur les ovaires et les trompes, par exemple), caractéristiques de l’endométriose.

Y a-t-il d’autres cas pour lesquels l’opération est indiquée ?

La présence de kystes sur les ovaires causés par l’endométriose, l’obstruction des trompes utérines ou de la douleur pendant les rapports sexuels sont aussi de bonnes raisons d’envisager une intervention chirurgicale, note le Manuel Merck.

Par ailleurs, dans certains cas plus graves comme une obstruction du système urinaire ou de l’intestin par des lésions d’endométriose, l’opération peut être la seule et unique option de traitement, soulignent des médecins dans un article publié dans le Journal de l’Association médicale canadienne.

Enfin, l’opération peut être la solution pour les femmes qui vivent des problèmes de fertilité en raison de leur endométriose, affirme le Bureau pour la santé des femmes des États-Unis. L’intervention peut alors améliorer les chances de concevoir un enfant naturellement. (Cependant, dans certains cas, elle n’est pas suffisante pour rétablir complètement la fertilité, des techniques de reproduction assistée pourraient aussi être nécessaires.)

Avant de proposer une opération, le médecin doit toutefois peser le pour et le contre, même quand les symptômes sont importants. « Il n’y a pas toujours un lien très clair entre la gravité de la maladie et l’intensité des symptômes des femmes », remarque la Dre Josianne Paré, professeure adjointe au Département d’obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Le médecin doit donc évaluer comment les symptômes d’endométriose affectent le quotidien de la patiente et s’assurer que toutes les autres options de traitement ont été épuisées.

Ce n’est pas chez toutes les femmes que l’intervention chirurgicale entraînera une baisse des symptômes, selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). Environ 20 % des patientes déclarent ne pas avoir vu d’amélioration après l’opération, d’après une petite étude citée par les experts du réseau Cochrane dans une récente revue de la question.

En quoi consistent les différentes opérations proposées ?

« Il existe plusieurs types d’interventions pour traiter l’endométriose, et le choix dépendra de l’intensité du problème », explique la Dre Paré. La laparoscopie est toutefois l’intervention la plus courante, selon la SOGC.

Il s’agit d’une intervention sous anesthésie générale où l’on pratique de petites incisions dans l’abdomen pour y introduire une caméra et des instruments chirurgicaux. « Cela nous permet d’aller confirmer le diagnostic, de voir l’étendue de la maladie et de faire un traitement », précise la Dre Paré.

Au cours de cette intervention, qui est généralement la même que celle qui sert à confirmer le diagnostic, le gynécologue en profite pour éliminer les lésions d’endométriose en les brûlant grâce à un laser ou à un autre instrument générant de la chaleur. Il peut aussi enlever les kystes qui se seraient formés sur les ovaires, ajoute l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec.

Le retrait des lésions d’endométriose par laparoscopie est surtout indiqué pour les femmes en âge d’avoir des enfants, puisque cela permet de préserver la fertilité. Selon l’avancement de la maladie, de 40 % à 70 % de celles qui subissent cette intervention pourront d’ailleurs vivre une grossesse, peut-on lire dans le Manuel Merck.

Cependant, cette méthode n’est pas suffisante pour certaines femmes. « Lorsqu’on procède à l’opération, on veut enlever le plus de lésions possible », insiste la Dre Paré, pour ainsi réduire les conséquences de la maladie. Dans certains cas, le gynécologue pourrait proposer de retirer l’utérus, les trompes et les ovaires, une intervention de dernier recours. Il faut alors ouvrir l’abdomen. « Un peu comme pour une césarienne », précise la spécialiste.

À lire aussi Fait-on trop de césariennes ?

Parfois, quoique très rarement, le médecin pourrait aussi devoir retirer des lésions d’endométriose sur des organes comme la vessie ou l’intestin. Avant une telle pratique, plusieurs analyses et examens seront toutefois effectués. Par exemple, s’il y a des lésions sur la vessie, la patiente rencontrera un urologue pour bien évaluer les implications de l’opération.

« La majorité des femmes n’auront pas à se rendre jusque-là, souligne la Dre Paré. C’est vraiment dans les cas d’atteintes graves qu’il faut faire des opérations aussi complexes. »

Combien de temps dure la convalescence ?

Cela dépend de l’envergure de l’intervention. Par exemple, détruire quelques lésions d’endométriose peut se faire en une heure seulement, et la femme pourra reprendre ses activités environ deux semaines plus tard.

Par contre, si le gynécologue doit enlever l’utérus, les trompes, les ovaires et des parties d’autres organes, on doit compter de deux à trois mois de convalescence.

Quels sont les risques dont il faut tenir compte ?

Comme n’importe quelle opération, ces interventions comportent des risques d’infection des plaies et d’hémorragie, tel que le précise un document sur la chirurgie gynécologique du CHU de Québec. Une thrombophlébite, c’est-à-dire la formation d’un caillot dans une veine, peut également se produire. De plus, ces opérations abdominales peuvent causer une infection urinaire ou un arrêt temporaire du fonctionnement des intestins.

Par ailleurs, si le médecin retire les ovaires, cela déclenche la ménopause, souligne la SOGC. Des effets négatifs sur la santé osseuse et la santé cardiaque peuvent alors survenir. Pour protéger la santé de la femme tout en évitant le retour des symptômes d’endométriose, le médecin prescrira alors un traitement hormonal composé à la fois d’œstrogène et de progestérone.

L’endométriose peut-elle revenir après l’opération ?

« Si la femme n’est pas ménopausée, que les ovaires demeurent en place et qu’il y a un utérus avec de l’endomètre à l’intérieur, la maladie peut malheureusement revenir », dit la Dre Paré. Des études ont d’ailleurs révélé que 22 % des femmes éprouvent toujours des symptômes d’endométriose deux ans après avoir subi une opération pour la traiter. Cette proportion est de 40 % à 50 % cinq ans après l’intervention.

« Par contre, si l’utérus, les trompes et les ovaires ont été enlevés, les lésions d’endométriose ne devraient plus répondre à la stimulation hormonale », ajoute la gynécologue. Ce type d’intervention soulage en effet pour de bon les douleurs chez 90 % des femmes qui y ont recours, note la SOGC.

