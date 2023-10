Explorer l’univers depuis sa cour arrière (ou presque)

L’auteur est candidat au doctorat en océanographie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Durant mes années collégiales, j’ai travaillé à l’Observatoire astronomique de Charlevoix. Pas si mal comme emploi d’été : observer les planètes et les étoiles jusqu’au milieu de la nuit, discuter d’exploration spatiale avec des mordus d’astronomie, voir des enfants s’émerveiller des anneaux de Saturne.

Lors des dizaines de nuits d’astronomie que j’ai animées, une question revenait invariablement :

« Est-ce qu’il y a de la vie ailleurs ? »

C’était un gros mandat, pour le cégépien que j’étais, que de répondre à cette question fondamentale, articulée par les premiers philosophes, qui a transcendé le temps et les époques et qui demeure au cœur de nos réflexions rationnelles.

Je me contentais d’un simple « fort probablement », avant de renchérir avec un surprenant « et si c’est le cas, la réponse se cache ici, sur Terre, à des endroits qu’on appelle des analogues planétaires ».

Les analogues planétaires sont des lieux sur Terre qui reproduisent une ou plusieurs conditions extrêmes retrouvées sur un autre corps céleste. Par exemple, la température, la pression et la radiation solaire.

Pour des raisons techniques et financières, il n’est pas réaliste d’envisager plusieurs missions spatiales par année, habitées ou non, d’autant plus que celles-ci s’étendent sur plusieurs années.

Or, la Terre, notre magnifique planète bleue où la vie prospère, recèle des endroits extrêmes, dangereux, cruels. Certains de ces lieux reproduisent des conditions que l’on retrouverait dans les déserts arides de Mars ou dans l’atmosphère suffocante de Vénus.

Et si ces endroits étaient en fait des habitats, où la vie s’est développée ?

Des lacs sous la glace

Prenons l’exemple d’Europe, une des lunes de Jupiter, qui figure au sommet de la liste de candidates, avec Mars, dans notre quête de vie extraterrestre. Sa surface est couverte d’une épaisse couche de glace d’environ 10 km, sous laquelle se trouve… un océan. Un océan d’eau… liquide !

Il s’avère qu’en Antarctique, près de 400 lacs présentent des conditions semblables, c’est-à-dire qu’ils se situent en dessous d’une couche de glace permanente, protégés de tout ce qui se déroule à la surface. On les appelle des lacs « sous-glaciaires ».

C’est le cas du lac Vostok, le plus gros et le plus profond en Antarctique. C’est dans les années 60 que les scientifiques ont soupçonné la présence d’un lac sous une épaisse couche de 4 km de glace.

Cette barrière glacée prive le lac d’échanges gazeux avec l’atmosphère et d’une exposition à la radiation solaire. Elle en fait un endroit sombre en permanence et pauvre en nutriments. De plus, il subit des pressions énormes. Pas très hospitalier !

Cependant, l’eau à la surface du lac a une forte concentration d’oxygène, l’élément chimique clé pour le métabolisme vivant.

Un amour pour les conditions extrêmes

En 2008, des analyses de la glace qui recouvre Vostok ont révélé la présence de microorganismes ! C’est ainsi possible pour la vie de s’adapter à des environnements hostiles qui seraient fatals pour la majorité des organismes. Ces superorganismes, ou organismes extrêmophiles, sont capables de tolérer ces conditions extrêmes.

Par conséquent, les eaux de Vostok, isolées de la surface terrestre depuis des millions d’années, pourraient bien contenir de la vie elles aussi. Un analogue planétaire idéal !

Étudier le lac Vostok, et ses possibles formes de vie extrêmophiles, c’est presque comme être sur Europe, la lune de Jupiter. Et c’est presque comme étudier son océan. Si le lac Vostok a pu développer de la vie, la question est légitime : pourquoi pas l’océan d’Europe aussi ?

Les lacs sous-glaciaires comme Vostok sont un exemple parmi les dizaines de sites d’analogues planétaires répertoriés. Par exemple, pour étudier certains cratères martiens, les déserts terriens sont les terrains de jeu parfaits ! Les scientifiques explorent les déserts de Mojave (aux États-Unis), d’Atacama (au Chili) et du Namib (en Afrique), qui sont secs et arides. Leur sol contient également des extrêmophiles, dont l’étude nous informe sur le développement de la vie dans des environnements chauds, où l’eau est limitée.

Préparer les missions spatiales sur Terre

Outre contribuer à la compréhension de la vie et de son émergence, l’étude des analogues planétaires revêt un autre avantage : préparer et simuler des missions spatiales.

Imaginez : si on mettait au point une nouvelle technologie pour échantillonner une roche sur Mars, il serait sage de la tester avant, n’est-ce pas ? Et pas seulement à l’intérieur des studios de la NASA, où les paramètres sont réglés ; il faudrait aller à l’extérieur, dans des régions éloignées peu confortables.

C’est ce que faisaient les astronautes des programmes Apollo dans les années 50 et 60 (ceux qui visaient la Lune). Ils se rendaient dans des cratères d’impact de météorite, dans des volcans, dans des déserts, partout sur Terre, durant des mois. Tout ça pour expérimenter leurs techniques avec divers outils adaptés, le tout ralenti par leur combinaison spatiale.

Tout commence sur Terre

L’exploration spatiale et la compréhension de notre système solaire commencent sur Terre. D’abord contre-intuitive, cette idée est en fait riche de sens lorsqu’on pense aux environnements éloignés, quasi inaccessibles et extrêmes que notre planète renferme.

C’est de cette manière qu’ont émergé l’astrochimie et l’astrobiologie, des domaines multidisciplinaires qui nous outillent dans nos recherches sur l’évolution de la Terre et de la vie.

Maintenant, si on me reposait la question « Est-ce qu’il y a de la vie ailleurs ? », le candidat au doctorat en chimie des milieux polaires extrêmes, toujours naïf, répondrait : « Je t’en reparle dans 5 ans ! »

Blague à part, les analogues possèdent leurs limites dans la mesure où les conditions ne seront jamais recréées en totalité ni entièrement. Par conséquent, les scientifiques doivent être prudents dans leur démarche et éviter les conclusions hâtives.

La vie dans Vostok ne veut pas dire qu’il y a de la vie sur Europe, loin de là. C’est néanmoins une excellente première étape qui nous aide énormément à orienter les prochaines missions.

