Faire jaillir la lumière

En 1665, la peste noire fit un retour dévastateur en Grande-Bretagne, particulièrement autour de la ville de Londres. En moins de deux ans, près du quart de la population de la capitale mourut de la maladie. Les ravages étaient tels que la famille royale dut temporairement déménager et que plusieurs grands établissements du savoir fermèrent leurs portes, le temps que l’épidémie s’apaise.

Un jeune homme encore méconnu à l’époque venait tout juste de terminer son baccalauréat, en avril 1665, lorsque la peste força la fermeture de l’Université Cambridge, située à 100 km au nord de Londres, pour presque deux années entières. Contraint de quitter son alma mater, où il habitait et étudiait depuis quatre ans, ce bachelier nommé Isaac Newton n’eut d’autre choix que de retourner dans son village natal de Woolsthorpe, pour vivre auprès de sa mère dans le domaine familial. C’est pendant cet isolement que Newton écrivit les bases de ses œuvres les plus célèbres : les concepts des nombres infinitésimaux, qui menèrent aux calculs différentiel et intégral (ce qu’on enseigne aujourd’hui dans les cours de mathématiques au cégep) ; l’allégorie de la pomme, à propos de la gravitation universelle ; ainsi que ses travaux sur les couleurs, qui formeraient la base de la physique optique pour au moins le siècle suivant.

La révolution scientifique s’était déjà mise en branle en Europe à cette époque, enclenchée notamment par… une épidémie. La première grande vague de la peste, en 1347, qui avait tué près du quart de la population du continent, selon les sources historiques, avait commencé à faire basculer la balance du pouvoir vers les monarchies nationales aux dépens du clergé. Au cours des XVe et XVIe siècles, de nombreux collèges et universités n’étant pas menés par l’Église ouvrirent leurs portes et furent un des divers catalyseurs de la Renaissance. On reprit les travaux issus de la philosophie classique, de la philosophie naturelle (l’ancêtre de la physique) et de la géométrie sur les premières mesures du monde.

Au début du XVIe siècle, l’influence des mathématiques antiques était omniprésente dans les œuvres de Léonard de Vinci et dans les premières publications du mathématicien Nicolas Copernic. Ce dernier osa même remettre en question les travaux de l’astronome Ptolémée, qui décrivait un univers entièrement centré sur la Terre. Copernic proposa une idée révolutionnaire : la Terre ne serait qu’une planète parmi d’autres — et non le centre absolu de tout l’Univers.

Même s’il fut excommunié et que ses travaux furent mis à l’Index par l’Église, Copernic inspira plusieurs astronomes et mathématiciens longtemps après sa mort. En effet, au fil des décennies qui suivirent, les Tycho Brahe, Johannes Kepler et Galilée consultèrent les copies clandestines des travaux de Copernic et participèrent, à leur façon, à faire progresser la science et le pouvoir de la raison.

Pendant de nombreuses nuits blanches à Woolsthorpe en 1665 et en 1666, Newton réinventa notre vision du monde armé de plumes d’encre, de chandelles et de beaucoup de temps. Quand son œuvre maîtresse, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, fut publiée quelques décennies plus tard, Isaac Newton attribua à son temps en isolement une foule d’idées et de calculs révolutionnaires. Grâce à ces travaux, l’humain possédait enfin un ensemble d’équations pouvant à la fois décrire la chute des corps sur la Terre et le mouvement des astres qui l’entouraient. C’était une première dans l’histoire : il était possible d’expliquer le comportement du ciel par la science et les mathématiques — et non par de la magie, des mythes, l’astrologie ou des pouvoirs divins quelconques.

Comme la gravitation de Newton était dite « universelle », on pouvait replacer la Terre dans un contexte cosmique plus près de la réalité. Même si trois autres siècles devraient s’écouler entre les travaux de Newton et le lancement du premier Spoutnik, on comprenait déjà qu’il n’y avait pas de « membrane » séparant la Terre du reste de l’Univers. La réalité, ce n’était pas « la Terre et les cieux ». La Terre faisait partie des cieux.

Évidemment, ces épidémies dévastatrices ont aussi engendré des misères et des souffrances incalculables. Néanmoins, on peut se permettre un tant soit peu d’optimisme en cette période difficile en rappelant que plusieurs épidémies du dernier millénaire ont forcé les humains à s’adapter, à améliorer leurs conditions de vie et à faire évoluer les sciences et les arts. Sans minimiser les peines que vivent des millions d’humains depuis l’éclosion du coronavirus, peut-on imaginer que les prochains Newton et de Vinci de ce monde sont déjà au travail ? Que ces personnes feront progresser l’humanité ? Qu’elles feront jaillir la lumière de cette période sombre ?

Je me permets de garder espoir.

