Faut-il avoir peur… de la disparition des insectes ?

Allons-nous vers un « insectageddon » ? Une revue de littérature scientifique publiée récemment dans Biological Conservation a provoqué un vent de panique : selon les auteurs de cette étude, près de la moitié des populations d’insectes de la planète seraient en déclin, et le tiers d’entre elles pourraient disparaître d’ici quelques décennies.

Ces conclusions apocalyptiques sont toutefois largement contestées par la communauté scientifique des spécialistes en entomologie et en conservation, qui a fortement réagi à la publication de cette analyse.

Certes, de nombreuses études conduites dans différents pays ont révélé que des insectes jadis abondants sont devenus beaucoup plus rares, surtout à cause de la perte d’habitats comme des milieux humides ou des prairies, et de l’utilisation massive d’insecticides. Les cas des papillons monarques et des abeilles ont été amplement documentés. Une étude menée durant 27 ans dans des réserves naturelles en Allemagne a aussi soulevé des tendances inquiétantes.

Mais le déficit de connaissances sur l’entomofaune de la planète est tellement énorme qu’il est impossible d’affirmer quoi que ce soit de scientifiquement valide sur un possible déclin mondial des insectes.

La méthodologie de cette revue de littérature a été vertement critiquée. Par exemple, pour choisir les études à prendre en compte dans leur analyse, les chercheurs y sont allés par mots-clés dans les bases de données de publications savantes, sélectionnant seulement celles dont le titre comportait le mot « déclin », ce qui biaise toute l’analyse ! De plus, au total, les études qu’ils ont retenues portaient sur 2 900 espèces d’insectes étudiées surtout en Europe et en Amérique du Nord. Or, il existe, croit-on, environ cinq millions d’espèces d’insectes, dont la majorité vivent ailleurs dans le monde !

À lire aussi La recherche cherche… à se réinventer

L’écologie de la plupart d’entre elles est très mal connue, car les études sont difficiles à mener et la recherche souvent sous-financée. Certaines espèces d’insectes peuvent-elles s’adapter rapidement à de nouvelles conditions climatiques ou apprendre à résister à des produits chimiques ? S’épanouir dans des habitats modelés par l’humain ? On se préoccupe beaucoup moins du sort des coquerelles, des mouches et des moustiques vecteurs de maladies que de celui des papillons !

Les spécialistes de la conservation de la nature sont nombreux à s’inquiéter terriblement de ce qu’ils observent. Mais prendre des raccourcis dans leurs études pour alerter la population est tout aussi risqué : cela décrédibilise la science dont on a tant besoin pour comprendre un monde de plus en plus compliqué et menaçant.