Hypertension : quel médicament choisir ?

Il existe des dizaines de médicaments pour combattre l’hypertension. Les médecins prescrivent en effet souvent une combinaison de médicaments de différentes classes pour lutter contre ce mal généralement asymptomatique qui frappe la moitié des personnes de 65 ans et plus.

Pour bien des gens, un diagnostic d’hypertension, communément appelée « haute pression », viendra donc avec la prise de pilules sur une base quotidienne, et ce, pendant une très longue période.

Si la consommation d’autant de médicaments peut faire peur à certains, elle est très utile pour « éviter d’autres problèmes de santé dans les années à venir », assure le Dr Rémi Goupil, néphrologue et clinicien-chercheur à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Le premier levier d’intervention est de favoriser l’adoption d’un mode de vie sain, comme faire de l’exercice régulièrement, perdre du poids, cesser de fumer et privilégier une alimentation faible en sel, indique la Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA). S’il n’est pas possible de diminuer ainsi la pression artérielle, une médication s’avère nécessaire.

Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Dans quel cas la prise de médicaments est-elle indiquée ?

Généralement, on qualifie d’hypertension une pression artérielle équivalente ou supérieure à 140/90 mm Hg sur une longue période. À partir de ce stade, il est recommandé d’obtenir un suivi médical.

Avant de prescrire des médicaments antihypertenseurs, les médecins considèrent plusieurs facteurs : le niveau d’hypertension, les risques (cardiovasculaires, cérébraux, rénaux) à moyen ou long terme, ainsi que l’âge et l’état de santé général du patient, explique Rémi Goupil.

Dans la plupart des cas, l’hypertension est une maladie chronique, qui ne peut donc pas être guérie. La prise de médicaments peut alors ressembler à une sentence à vie pour certains.

« Ce n’est pas toujours facile à accepter, parce que souvent les patients qui ont de l’hypertension se sentent bien. Pour eux, il n’y a pas de problème. Il faut donc passer beaucoup de temps à expliquer l’importance d’avoir une pression maîtrisée pour prévenir des problèmes plus graves dans l’avenir », souligne le Dr Goupil. L’hypertension augmente le risque de souffrir de maladies du cœur comme un accident vasculaire cérébral (AVC), un infarctus ou de l’insuffisance cardiaque, en plus de favoriser l’insuffisance rénale.

Hypertension Canada recommande de mesurer régulièrement sa pression artérielle, ce qui permet de suivre l’évolution de la maladie. On peut le faire en pharmacie ou se procurer un tensiomètre, un petit appareil pour la prendre à domicile. Hypertension Canada a publié un guide pratique sur la manière de la mesurer adéquatement, ainsi qu’une liste de tensiomètres recommandés. Cette fourniture médicale est remboursée par certains régimes d’assurance collective.

Quels sont les principaux types d’antihypertenseurs sur le marché ?

Il existe plusieurs familles de médicaments pour lutter contre l’hypertension. Le médecin en choisira une ou plusieurs, en fonction des antécédents et des comorbidités de chaque patient. Si des effets secondaires se manifestent, le médecin diminuera la dose ou changera de classe de médicaments, précise le Dr Goupil.

Voici quatre des classes les plus courantes.

Diurétiques — comme l’indapamide (Lozide) et le furosémide (Lasix) Les diurétiques sont souvent parmi les premiers médicaments prescrits contre l’hypertension. Ils aident notamment les reins à éliminer du sodium, qui joue un rôle important dans l’apparition de l’hypertension, et de l’eau, ce qui réduit la quantité de liquide dans le corps et du même coup la pression artérielle. Les diurétiques provoquent aussi une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à faire baisser la pression. Puisqu’ils favorisent l’élimination de l’eau, ils font uriner plus souvent. « Ça peut être dérangeant au début du traitement, mais ça a tendance à se résorber par la suite », assure Rémi Goupil.

Bloqueurs des canaux calciques — comme l’amlodipine (Norvasc) ou la félodipine Les bloqueurs (ou inhibiteurs) des canaux calciques sont des vasodilatateurs, c’est-à-dire qu’ils dilatent les vaisseaux sanguins. Cela facilite le passage du sang et réduit l’effort du cœur. Leurs effets secondaires connus sont la fatigue, des étourdissements, des brûlures d’estomac et de l’enflure aux pieds ou aux chevilles, selon la liste dressée par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

Bêtabloqueurs — comme le bisoprolol ou l’acébutolol Les bêtabloqueurs, ou agents bloqueurs des récepteurs bêta-adrénergiques, sont utilisés pour contrer plusieurs maladies cardiovasculaires comme l’angine ou l’insuffisance cardiaque. Ils peuvent aussi être efficaces contre l’hypertension, puisqu’en réduisant la fréquence cardiaque et la force de contraction du cœur, ils diminuent du même coup la pression artérielle. Comme ils agissent sur le rythme cardiaque, « on évite de prescrire des bêtabloqueurs aux gens de plus de 60 ans, du moins pour le traitement unique de l’hypertension », souligne le Dr Goupil.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) — comme le lisinopril et le bénazépril Ce type de médicament agit sur un système hormonal au nom compliqué, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Celui-ci contribue à réguler la pression artérielle en influant sur la constriction des vaisseaux. Les inhibiteurs sont particulièrement recommandés pour les diabétiques, puisqu’ils protègent également de la néphropathie, une complication du diabète qui peut mener à l’insuffisance rénale. L’effet secondaire le plus souvent déclaré est une toux sèche.

Pourquoi doit-on parfois essayer quelques médicaments avant de trouver celui qui nous convient ?

Puisque les effets des médicaments ne sont pas toujours prédictibles d’une personne à l’autre, il faut souvent passer par une phase de test pour trouver les bons médicaments à la bonne dose, qui stabiliseront la pression et la feront ensuite diminuer.

« La majorité [des traitements] sont très bien tolérés » et se déroulent sans effets secondaires importants, note Rémi Goupil.

On doit cependant s’attendre à devoir consommer plusieurs médicaments simultanément. Selon le Manuel Merck, la majorité des patients (presque 75 %) doivent prendre deux ou plusieurs médicaments pour atteindre leur pression artérielle cible. Les raisons sont simples.

« Grossièrement, on peut dire qu’en moyenne, un médicament à dose standard va diminuer la pression systolique de 5 à 10 millimètres de mercure (mm Hg). Si un patient a une pression systolique de 160, il doit donc s’attendre à prendre deux ou trois médicaments, même plus selon la réponse, pour atteindre les valeurs cibles », explique Rémi Goupil.

La combinaison de divers médicaments à petites doses permet effectivement d’agir sur différents systèmes du corps simultanément. « On vient ainsi potentialiser l’effet des médicaments et c’est alors plus facile de diminuer la pression », dit le Dr Goupil. Le fait de prendre de petites doses réduit aussi les effets secondaires potentiels et les risques de dépasser la cible et de faire de l’hypotension (une pression artérielle trop basse).

Un inhibiteur de l’ECA peut, par exemple, être utilisé avec un diurétique. Il existe même des médicaments combinant plusieurs molécules en un seul comprimé, conçus expressément pour les personnes hypertendues. « Il ne faut pas se décourager parce qu’on a deux ou trois types de médicaments différents, assure le Dr Goupil. C’est beaucoup mieux que d’avoir un seul médicament [à dose plus forte] et plein d’effets secondaires. »

Un suivi régulier avec son médecin et son pharmacien permet d’ajuster les doses en fonction des progrès réalisés. La SQHA recommande un suivi annuel avec son médecin si les cibles tensionnelles sont atteintes.

