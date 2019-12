Il est temps d’agir pour assurer la sécurité des piétons

Le 6 décembre dernier, en plein cœur de Montréal, rue Saint-Joseph, un jeune garçon de 3 ans frappé par un véhicule sur un passage pour piétons a failli y laisser sa vie. Il récupère actuellement de ses blessures à l’hôpital. Mes pensées sont avec lui et ses parents.

Quelques jours plus tard, une vigile organisée par les gens du quartier montre à quel point cet événement dramatique a touché, au-delà de l’enfant, de la famille et des amis, un peu tout le monde. Il y a des leçons à tirer de tout ça.

Si cet accident peut nous aider à prendre conscience de l’importance de changer nos comportements sur la route, de respecter davantage les piétons et de faire preuve de plus de civisme, on pourra dire qu’il n’aura pas été complètement inutile. Qui sait, c’est peut-être malheureusement ce qu’il nous fallait pour nous réveiller, collectivement.

Le but ici n’est pas de juger la conductrice. Il y a des instances pour cela qui feront leur travail. Le vrai but est d’améliorer notre culture de conducteurs — je m’inclus dans le lot — parce que bien honnêtement, n’importe lequel d’entre nous pourrait frapper un piéton dans un moment de distraction. Et que dans une rencontre entre un piéton et une voiture, le piéton perd tout le temps.

Comment faire pour être plus conscient de l’importance de respecter les passages pour piétons ? Comment éviter que 2020 ne soit pas une nouvelle année record, après 2019, pour les accidents impliquant des piétons ? Parce qu’on parlerait en 2019 de 22 décès de piétons à Montréal. C’est plus que les 20 homicides qui seraient actuellement dénombrés sur le même territoire.

En parler, pour prendre conscience du problème, c’est déjà un pas dans la bonne direction. Sensibiliser, c’est bien, et c’est un des mandats de la Société de l’assurance automobile du Québec. Améliorer la signalisation et les feux de circulation, c’est tout aussi important et c’est ce que Montréal a annoncé en octobre. Plusieurs élus convaincus étaient d’ailleurs présents à la vigile de dimanche.

Mais, personnellement, ce que je ne trouve pas normal, c’est surtout qu’une infraction qui pourrait coûter la vie à un piéton n’entraine qu’une mince conséquence : 100 $ d’amende… et aucun point d’inaptitude. Le coroner Yvon Garneau l’a pourtant rappelé lundi, dans cet article de La Presse : « La conséquence doit être proportionnelle au danger ». Elle ne l’est pas.

Lorsque je parle des passages pour piétons sur les réseaux sociaux, on dirait que « l’indiscipline des piétons » obsède plus de monde que celle des automobilistes. Au fait, devinette : qu’est-ce qui se ressemble entre les deux ? Simple : le piéton perd dans les 2 cas. Et ce qui est différent ? La conséquence : 100 $ contre une jambe ou même la vie.

Pour nous aider à être plus conscients du problème, j’ai proposé le mois dernier que le non-respect des passages pour piétons entraine une conséquence plus substantielle dans le Code de la sécurité routière : 300 $ d’amende plutôt que 100 $ et trois points d’inaptitudes. J’ai aussi lancé une pétition, sur un coup de tête, à cet effet. Au moment de la publication, on compte déjà plus de 12 000 signataires, preuve qu’il s’agit bel et bien d’un enjeu de société. Je vous ai parlé en novembre dernier.

Les gens veulent donc changer les choses. Mais pour y réussir, au-delà de la sensibilisation et de la signalisation, il faut durcir les conséquences d’un tel manquement. Cela passe par une modification du Code. Pour y arriver, le ministre des Transports, François Bonnardel, doit montrer qu’il a compris le message et qu’il est prêt à agir.

Je souhaite que le ministre entende bien les gens rassemblés dimanche coin Hutchison et Saint-Joseph par une journée froide. Qu’il relève les 12 000 signatures la pétition et qu’il la signe lui-même, pourquoi pas ? Et qu’il propose une modification des conséquences pour que cette faute grave entraine une conséquence à la hauteur du risque posé, comme le dit très bien le coroner Garneau.

C’est ce que je lui demande, que nous lui demandons, que les parents du jeune garçon lui demandent sans doute aussi. Et qu’on applique davantage les lois régissant cette offense.

La bonne nouvelle, c’est qu’il semble y avoir de l’écoute au sein de son cabinet : une rencontre s’organise pour le début du mois de janvier. Je vous en donnerai des nouvelles.

D’ici là, pensons aux piétons, adaptons notre conduite, respectons les passages pour piétons, pour éviter d’autres drames comme celui qui a failli faucher une petite vie de trop.

Quant à moi, je ne lâcherai pas le morceau jusqu’à ce changement au Code de la sécurité routière.