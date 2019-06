Je n’ai pas de médecin

Après 55 années de vie, peut-être faudrait-il que je me trouve un médecin de famille ? Vous me direz qu’étant toubib, c’est plus facile pour moi de m’en passer que pour vous. Il est vrai que si j’éprouve quelque symptôme inquiétant, je peux l’analyser, en observer l’évolution, soupeser les diagnostics possibles, écarter les moins probables et consulter si le besoin s’en fait sentir.

Je frôle ainsi l’autodiagnostic, c’est une seconde nature, impossible d’agir autrement. Pour ce qui est de l’autotraitement, je ne vais à peu près jamais jusque-là, souhaitant un regard externe quand c’est assez sérieux. Je respecte ainsi le principe selon lequel un médecin ne se soigne pas lui-même. Lorsque je suis vraiment malade, ce qui est rare, je consulte donc à l’urgence s’il n’y a pas d’option en clinique — ce qui est souvent le cas.

Mais alors, qu’en est-il de mes suivis, examens de routine, prises de sang annuelles, bilans de santé, tests variés, explorations diverses et tutti quanti ? Bonne question, à laquelle j’apporte une réponse assez nette qui en étonnera plusieurs : depuis longtemps, la science nous donne à penser que ces pratiques n’améliorent pas la santé et n’allongent pas la vie. Or, quand elle ne réussit ni l’un ni l’autre, la médecine — et le médecin qui la prodigue — est inutile. C’est plus souvent le cas qu’on pourrait le penser.

À lire aussi Pour en finir avec les soins inutiles !

Restent les dépistages, auxquels il faudrait croire, n’est-ce pas ? Quoi de plus sensé que de trouver une maladie avant qu’elle cause des symptômes ? J’en ai subi quelques-uns. Une prise de sang pour un projet de recherche, voilà une dizaine d’années, qui a montré un taux de cholestérol plutôt bas ; et comme ce cholestérol est surtout un produit de la génétique, son niveau ne varie pas tant si on conserve de saines habitudes de vie. J’ai aussi fait prendre ma pression quelques fois, et elle était normale.

Le seul dépistage en profondeur — c’est le cas de le dire — que j’ai subi, c’est une coloscopie. Mon père a eu un cancer du côlon, ce qui me place dans un groupe à risque un peu plus élevé. J’avais aussi certains symptômes qui laissaient planer le doute — ce qui nous éloigne un peu du concept de dépistage, qui s’adresse plutôt aux asymptomatiques. Mais je ne sais plus trop si je vais la répéter, après avoir beaucoup lu sur le sujet. C’est que les effets favorables de ce genre de dépistage sont au mieux mitigés, pour ne pas dire nuls dans certains cas, comme pour le cancer de la prostate. Démontrer que le dépistage des cancers permet vraiment d’allonger la vie est souvent impossible.

Rien ne me pousse donc à trouver un médecin ; je ne sais trop ce qu’il accomplirait pour moi. Je pourrais bien sûr nouer une bonne relation et disposer d’un allié sûr si quelque chose ne tournait plus rond, physiquement ou mentalement. En attendant, comme tout va plutôt bien sur ces plans, je n’aurais pas grand-chose à raconter. Je serais même un peu gêné de prendre la place d’un vrai malade. Bien entendu, je doute parfois comme tout le monde de ma bonne santé et je pense alors — ma femme me le répète souvent — que je devrais chercher plus sérieusement un confrère qui serait prêt à m’endurer.

Ce n’est toutefois pas la lecture du plus récent résumé scientifique de la Collaboration Cochrane sur les bilans de santé, publié en 2019, qui me poussera à changer fondamentalement d’avis sur le sujet. C’est qu’on y confirme de nouveau que ces bilans n’ont aucun effet sur la mortalité générale, ni sur la mortalité par cancer ou maladie cardiaque, ni sur les crises cardiaques, ni sur les AVC. Bref, que les bilans annuels pratiqués sur les gens en bonne santé ne contrecarrent pas les avancées des principaux tueurs. Cela peut sembler aussi contre-intuitif que brutal, mais les preuves sont bétonnées et les constats sont clairs : les bilans de santé, ça ne marche pas.

Comme je ne souffre d’aucune maladie et n’ai aucun symptôme particulier — un suivi médical serait alors nécessaire —, consulter un confrère me semble inutile, puisque je sais pertinemment que cela ne m’aidera pas à vivre plus vieux ni à vivre mieux. Soit, c’est un constat contradictoire avec l’idée communément admise que d’avoir un médecin de famille est vital : quand on est malade, sûrement ; quand on a des symptômes sérieux, certainement ; mais pour des suivis et des bilans de santé, pas vraiment.

Je ne risque donc pas de me trouver un médecin de sitôt. De toute manière, après tout ce que j’ai écrit sur le sujet, mes collègues ne voudront peut-être jamais de moi dans leur auguste bureau.

Bah, il me reste toujours l’urgence, si ça va mal.