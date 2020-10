La colère de Gaïa ?

La personnification de la Terre comme une divinité protectrice et bienveillante mais revancharde constitue un des points communs de virtuellement toutes les civilisations de l’Antiquité. D’Athènes à Rome en passant par Tenochtitlán, toutes ont créé de complexes associations entre événements terrestres et êtres suprêmes aux pouvoirs surnaturels, mais aux traits de personnalité bien humains. Une canicule ruine les récoltes et entraîne une famine ? C’est la colère de Déméter. Une tempête inonde un village entier ? Sans doute une saute d’humeur de Poséidon. Une tribu rivale prend un palais d’assaut ? C’est à cause de Mars, de Nergal, d’Arès… bref, choisissez votre dieu de la guerre.

L’origine de tous ces mythes et croyances provient du désir profond de l’humain de comprendre et d’expliquer la nature. Car l’être humain se pose des questions sur le monde depuis plus longtemps qu’il n’est capable d’y trouver des réponses. Après tout, la préhistoire se serait terminée il y a près de 6 000 ans, mais la méthode scientifique, elle, a moins de 400 ans. Quand on ne sait pas comment trouver des réponses, on en invente.

La pandémie de COVID-19 a certainement été une riche source d’inspiration pour les partisans de Gaïa et de la théorie infondée selon laquelle la Terre possède son propre système autorégulateur. Combien de fois avons-nous lu la phrase « La nature guérit, nous sommes le virus », d’abord écrite sérieusement, puis maintes fois parodiée ? Nous apprécions ce concept, rempli de charme et de candeur, que la Terre (ou la Nature) veille sur nous et se révolte lorsque nous abusons d’elle. Toutefois, cette vision simpliste, quoique poétique, de la nature ne peut tout simplement pas être prise au sérieux par la communauté scientifique pour trouver des solutions aux défis que nous devons affronter.

Les glaciers des pôles fondent à une vitesse record, la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère n’a jamais grimpé à de tels niveaux depuis au moins 800 000 ans, selon la NASA, et nous nous désolons en regardant ces images de récifs coralliens anéantis par la montée de l’acidité des océans. Oh, et nous vivons présentement la pire pandémie des 100 dernières années. « Gaïa est en colère et elle aura, d’une façon ou d’une autre, le dernier mot ! » diront certains. Or, c’est seulement lorsque nous laissons de côté les contes de fées et la mythologie primitive que nous pouvons espérer faire progresser la science et la qualité de vie des humains, car, oui, il est bel et bien vrai que ces tristes constats — les glaciers, le CO 2 , les coraux, la pandémie actuelle — sont liés.

Les épidémies du VIH, du virus Zika et des virus du SRAS, de l’Ebola et de la COVID-19 partagent toutes une origine commune : ces virus ont été transmis aux êtres humains à partir d’animaux sauvages qui habitent des forêts humides et tropicales, dont certaines si denses qu’elles n’avaient probablement jamais été explorées par l’humain avant les dernières décennies. Ces agents pathogènes qui nous infectent sont donc un produit direct de la déforestation intense qui est justifiée par l’augmentation de l’élevage ainsi que de la production d’huile de palme et d’autres produits agricoles. Donc, en plus d’anéantir ces puits de carbone nécessaires pour nous sortir de la crise climatique, la destruction massive de ces forêts humides nous met en contact avec des animaux et des insectes susceptibles de nous transmettre des agents infectieux méconnus.

Il serait facile de simplement blâmer le capitalisme sauvage, mais les gouvernements possèdent de nombreux outils législatifs pour en contrer les effets néfastes : l’universalité de la couverture des soins de santé, l’accessibilité à l’éducation et divers autres filets sociaux sont des freins au capitalisme créés pour protéger la justice sociale et améliorer la qualité de vie de tous. Or, les scientifiques ont déjà établi un lien direct entre la protection de l’environnement et la santé de la population. Il serait grand temps pour les gouvernements de les rejoindre au XXIe siècle.

Lors du sommet du G7 de 2019 en France, les pays membres se sont engagés à trouver des solutions concrètes pour le climat et à « lutter contre les pressions majeures sur la biodiversité », y compris la déforestation. Reste à savoir si cette déclaration commune des pays du G7 aura une suite concrète pour augmenter la pression de quelques crans sur les États récalcitrants, ou si ce n’était que de belles paroles.

Alors que la priorité de 2020 partout autour du globe aura été de soigner les personnes atteintes de la COVID-19 et de prévenir la propagation du coronavirus, peut-être que le reste de la décennie sera axée sur la prévention de nouvelles épidémies, dont la déforestation et le saccage environnemental — et non « la colère de Gaïa » — sont en grande partie responsables.

