La dépopulation a déjà commencé

Je trouve toujours fascinant de comparer entre elles et au monde actuel des œuvres de science-fiction du XXe siècle qui imaginaient le futur de nos sociétés. Dans Retour vers le futur 2, Marty McFly quitte son présent de 1985 pour voyager 30 ans plus tard. Dans la Hill Valley de 2015, on trouve des voitures volantes sur des autoroutes dans le ciel, des robots serveurs au restaurant et des chaussures qui se lacent automatiquement. Cette vision ressemble peu à notre réalité, mais elle comportait un certain optimisme pour l’humanité.

À l’autre bout du spectre, Soleil vert, un film de 1973. Dans un New York en 2022, une multinationale a la mainmise sur les ressources alimentaires, épuisées par le réchauffement climatique et l’extinction de nombreux animaux. La pauvreté et la misère règnent, seule une petite classe de riches peut s’offrir le luxe de la vraie nourriture, de l’eau potable et de la climatisation. Nous apprenons que la multinationale produit ses aliments non pas avec du plancton, comme elle l’affirme, mais avec des cadavres humains.

Bien qu’elle soit évidemment exagérée, la dystopie de Soleil vert ressemble davantage à notre réalité que la vision proposée dans Retour vers le futur 2. Dégradation environnementale et extinctions sont déjà bien entamées. Les canicules estivales s’enchaînent, entraînant avec elles sécheresses et feux de forêt de plus en plus violents. Les écarts de richesse ne font que se creuser : le 1 % des plus riches a capté 27 % de la croissance du revenu mondial ​​de 1980 à 2016, soit plus du double de la part captée par les 50 % des plus pauvres, selon le Laboratoire sur les inégalités mondiales. Nous avons d’ailleurs observé un brin de l’avenir qui nous attend lors de l’intense canicule de l’ouest du continent à l’été 2021 : au moment où le mercure dépassait les 50 °C par endroits, le prix des chambres d’hôtel climatisées a explosé, ce qui les a rendues accessibles uniquement aux plus nantis. Chaleur étouffante et meurtrière pour le peuple, chambres climatisées pour les riches. Le futur est ici.

À lire aussi La science-fiction comme remède

Or, le phénomène de surpopulation, omniprésent dans les représentations cyberpunks du futur, ne semble toutefois pas sur le point de se matérialiser. En effet, une étude démographique récente ainsi que la thèse centrale de l’essai Empty Planet : The Shock of Global Population Decline, de Darrell Bricker (PDG d’Ipsos Canada) et John Ibbitson (journaliste au Globe and Mail), laissent plutôt penser que la population humaine pourrait dépasser les huit milliards d’ici quelques années, puis commencer à descendre, et ce, pour le reste du siècle actuel.

L’urbanisation, l’accès à l’éducation pour les femmes et les combats pour l’égalité des sexes partout sur la planète expliquent en grande partie pourquoi les taux de fécondité dans beaucoup de pays sont en baisse constante. Au Canada, l’indice synthétique de fécondité (ISF), qui permet d’estimer le nombre moyen d’enfants que les femmes auront au cours de leur vie, est passé de 3,94 en 1959 à seulement 1,47 en 2019, selon Statistique Canada. Durant la même période, le pourcentage de femmes sur le marché du travail a connu une progression fulgurante : de 22 % en 1950 à 84 % en 2019.

De plus, l’ISF au Canada s’est maintenu sous le seuil critique de 2,1 naissances par femme (soit le nombre de bébés à naître pour que la population se remplace) au fil des 50 dernières années. Et rien ne nous indique que cette tendance pourra être renversée à court ou moyen terme.

La baisse de natalité ne s’observe pas qu’ici. La Chine, le pays le plus populeux du monde, avec près de 1,4 milliard d’habitants, a vu sa population diminuer en 2020, une première en un demi-siècle. Avec un ISF avoisinant 1,3 (nettement sous le seuil de remplacement de 2,1), cette dépopulation du géant de l’Asie pourrait se poursuivre pendant plusieurs décennies, voire le reste du XXIe siècle. Les États-Unis ainsi que divers pays d’Europe et du sud de l’Asie observent déjà des tendances similaires. En fait, les pays industrialisés qui parviennent actuellement à augmenter leurs populations le font par l’immigration, et non grâce à la fécondité de leurs citoyens. De plus, bien que les taux de natalité soient toujours élevés dans de nombreux pays d’Afrique, plusieurs ont récemment noté des chutes rapides de la fécondité. Au Kenya, par exemple, l’ISF est passé de 8 enfants par femme en 1970 à seulement 3,3 en 2019.

La dépopulation de la Terre a déjà commencé. Des économistes y verront une catastrophe, mais cela pourrait-il permettre à nos écosystèmes de se régénérer ? Le sujet est vaste. On en reparle au prochain numéro.

À lire aussi À quand les voyages interstellaires ?

Cette chronique a été publiée dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité.