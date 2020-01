La grippe n’est pas le seul mal des urgences

À la radio, Patrick Lagacé m’a demandé ce qui causait ce débordement hivernal des urgences qui nous frappe actuellement. La grippe ? Oui, certainement : c’est un facteur à court terme indéniable.

Mais la grippe, sévère cette année, se greffe à des problèmes à moyen terme (la pénurie de personnel) et à long terme (le manque de lits d’hospitalisation) qui offrent un terrain fertile pour causer ses effets délétères bien connus sur les urgences québécoises.

Une mauvaise grippe

Commençons par la grippe, puisque grippe il y a. Cette année, durant les Fêtes, sa montée rapide en a surpris plus d’un. Pas que l’arrivée de la grippe n’est pas le même vieux film qui tourne chaque année durant cette période à côté de Jésus et Ben-Hur. Jusqu’à mi-décembre, cela s’annonçait raisonnable, mais la vague intense des deux dernières semaines a poussé à sa limite la capacité du réseau.

La grippe ? Je devrais écrire : « les grippes ». Comme plusieurs fois, la grippe A de type H3N2 est virulente cette année. On ne sait pas encore si le vaccin est bien ciblé ou pas. Mais son petit frère, la grippe B, qui le plus souvent apparaît bien plus tard durant la saison, a décidé de se joindre aux partys des Fêtes de même que leur cousin H1N1. Ajoutons à cela les fameux virus respiratoires syncytiaux (VRS), qui font tousser pendant des semaines, aussi à la hausse.

Des petits virus ne devraient pas congestionner tout le réseau de la santé, n’est-ce pas ? Tout dépend. Inévitablement, année après année, ils font plier les genoux les plus vulnérables d’entre nous : les personnes âgées et les malades chroniques surtout, qui forment par ailleurs un contingent de plus en plus important de la population globale.

Résultat : non pas une bonne grippe et une semaine passée à la maison à se morfondre, mais des complications et même la nécessité d’hospitaliser ces patients déstabilisés par le virus.

Des patients très malades

Quand on parle de congestion des urgences, comme celle vécue au Québec actuellement, on parle donc de patients malades qui ne pourraient pas être en sécurité à la maison et sont plutôt en attente d’un lit d’hospitalisation.

À distinguer des grippés « sur pieds », un peu amochés, mais encore debout, qui consultent surtout pour faire évaluer leurs symptômes et s’en retourneront chez eux par leurs propres moyens. Ceux-là ne se retrouvent pas sur les civières des urgences, mais dans la salle d’attente. Ça fait beaucoup de monde à soigner (surtout dans les grandes urgences et les milieux pédiatriques), et ça prend du personnel et des médecins, mais ils ne sont pas en cause dans l’actuelle congestion des urgences.

Si ces personnes restaient à la maison, consultaient au besoin leur médecin ou encore les cliniques de grippe établies, ce serait certes mieux. Mais il ne faut pas tout mélanger en pensant qu’ils sont la cause de la congestion actuelle des urgences.

Si les cliniques de grippe aident à retirer ces patients des salles d’attente des hôpitaux, elles n’ont pas vraiment d’effet sur la congestion des hôpitaux eux-mêmes.

Une question de capacité de soigner

Passons au cœur du problème. Vous vous demandez peut-être pourquoi nos urgences (nos hôpitaux en fait) débordent ainsi chaque saison de grippe. N’avons-nous pas la capacité de soigner tout le monde ? Certes, notre système de santé fait des merveilles, mais sa faiblesse la plus évidente est une faible capacité d’absorber de telles hausses de la demande des soins hospitaliers.

J’ai déjà écrit sur le sujet quelques fois : il suffit de comparer le nombre de lits par habitant au Canada (2.5/1000 qui est cette capacité d’hospitalisation) et un corollaire, le taux d’occupation moyen de ces lits, pour comprendre que nous avons bien moins de lits (de capacité) qu’en France (6/1000) ou en Allemagne (8/1000), et que par ailleurs nos lits sont bien plus « occupés » (l’occupation principale d’un lit d’hôpital étant d’avoir un patient couché dedans) que les lits d’Europe.

Lits d’hôpitaux

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé : Ressources en santé

La grippe, à cause de son impact sur les plus vulnérables (et parfois de jeunes patients très affectés, surtout par le H1N1), entraine une hausse rapide de la demande en lits d’hospitalisation. Si les lits sont occupés en moyenne à 75 % (comme en France en 2007, disons), il est assez facile d’absorber la demande accrue.

Taux d’occupation des lits de soins aigus dans les hôpitaux, 1995 et 2007 (ou année la plus proche)

Source : Eco-Santé OCDE 2009

Mais si, comme chez nous, les hôpitaux sont déjà saturés (à gauche sur le graphique : 89 % en 2007 en moyenne au Canada), la capacité est bien moindre sinon nulle. Cette hausse bien réelle de la demande ne peut être alors comblée par une hausse conséquente de la capacité.

Résultat : ça déborde par où ça peut déborder. Pas sur le toit des hôpitaux, il faut bien trop froid, mais plutôt dans les urgences, baromètres de la capacité des hôpitaux, ou sur les unités de débordement associées. Les urgences qui débordent expriment alors le trop-plein affectant l’hôpital lui-même, déjà plein avant même que la grippe arrive. La grippe, c’est la goutte qui fait déborder le vase.

Plus que des lits

Mais j’écris depuis tout à l’heure à propos de ces fameux « lits ». On comprend qu’il ne s’agit pas fondamentalement d’un problème de taies d’oreillers, matelas, draps, sommier, doudou et compagnie. Ce serait trop simple.

Quand on parle de lits d’hôpitaux, on sous-entend leur capacité de soigner, qui ne dépend pas seulement du lit (qui n’a que la capacité de vous garder à l’horizontale confortablement), mais surtout de celles qui soignent, les infirmières au premier chef, les préposés, les autres professionnels de la santé et les médecins.

En fait, je devrais parler de capacité de soigner et non de lits, pour être plus exact. Cette capacité s’exprime couramment par le nombre de lits « dressés » dans les hôpitaux (aussi les CHSLD et les ressources dites « intermédiaires »). La question qui pourrait être : « Pourquoi n’avons-nous pas plus de lits ? », devient ainsi : « Pourquoi n’avons-nous pas plus de capacité de soigner ? ».

Cela éclaire le problème de la grippe sous un autre angle : la vague de demandes en soins hospitaliers engendrée par la grippe dépasse notre capacité de soigner parce qu’il manque soit de lits (d’espaces physiques), de budget (pour les faire fonctionner) ou encore de personnel pour soigner le surplus de patients.

À moins que vous habitiez sur la planète Mars, vous avez certainement entendu parler de la pénurie de personnel hospitalier, qu’on parle d’infirmières et de préposés, mais aussi d’autres catégories de soignants. Une pénurie actuellement criante, il manque de gens un peu partout.

Cela a deux effets importants : la capacité d’affronter les pics est d’autant compromise ; le personnel en place est surutilisé, conduisant à son lot d’effets secondaires humains, absences pour maladie, blessures musculo-squelettiques, épuisement professionnel, etc., qui, au-delà de leur impact humain difficile, contribuent à fragiliser la capacité de soigner.

C’est de ce cercle vicieux qu’il est difficile de se sortir. Quant aux lieux physiques et aux budgets, ils ne semblent pas, du moins à court terme, les principaux facteurs limitants.

Comment réagir ?

Devant une augmentation significative de la demande en soins causée par la grippe, la riposte est d’augmenter la capacité en lits ou plutôt la capacité de soigner un grand nombre de patients. Comment y arrive-t-on, quand on ne jouit pas d’une marge de manœuvre suffisante ? On ouvre de nouvelles ressources de soins, temporaires ou non, où l’on placera les malades « surnuméraires » pour les soigner.

Bien souvent, il s’agit en hiver d’ouvrir des lits de transition situés dans des ressources intermédiaires, pour y transférer des hôpitaux certains patients ayant complété leur épisode de soin, mais requérant encore certains services (réhabilitation, soins de base, postopératoire, etc.) qui occupent toujours des lits de courte durée. Ce qui permet à l’hôpital de monter plus de patients hospitalisés à partir de l’urgence.

On peut aussi augmenter la capacité de soins à domicile avec le même objectif d’y maintenir des patients n’ayant pas besoin de la lourde infrastructure hospitalière. Sans personnel disponible, il est toutefois difficile d’ouvrir de tels lits ou d’augmenter les soins à domicile.

Un problème à court terme (la grippe), se trouve donc conjugué à autre long terme (le manque de lits ou de capacité de soigner), alors que les solutions (ouvrir plus de lits, notamment de niveau intermédiaire) ne peuvent être appliquées aisément par manque de personnel. Résultat : les urgences, le seul endroit qu’on peut étirer — presque à perte de vue ! — débordent.

À court, moyen et long terme

Mais pourquoi ne pas avoir prévu la grippe (qui arrive toujours), embauché du personnel et augmenté notre capacité de soigner ? C’est la question à 137 %, le taux d’occupation moyen des urgences québécoises au moment où j’écris ces lignes.

Selon mes informations, on discute de la situation depuis déjà plusieurs mois, mais les mesures concrètes (augmenter temporairement la capacité du réseau) lancées tardivement à l’automne commencent à peine à avoir un certain effet. Bref, on aurait manqué un peu le bateau du côté de la planification.

Il est aussi difficile de réussir à augmenter le personnel soignant. Comme il n’y a pas une réserve d’infirmières et de préposés assis dans un placard quelque part pour les sortir au besoin, il faut les former, les payer et leur donner des postes. Le problème actuel est dans la capacité même de recrutement : il y a beaucoup de postes ouverts, avec des avantages bonifiés, mais on ne réussit pas à recruter, ce qui empêche les établissements d’augmenter la capacité de soigner.

C’est un énorme problème, cette pénurie d’infirmières et de préposés (et d’autres soignants). Je l’ai déjà décrite comme le défi majeur du réseau pour les prochaines années. Parce qu’on a beau disposer actuellement de budgets et de postes, si on ne recrute pas, ça ne sert à rien. Il faut à tout prix trouver une manière efficace de revaloriser les métiers de la santé.

Cette pénurie est sans doute à l’image de celle qui touche plusieurs secteurs de l’économie : les métiers de la santé semblent avoir moins la cote et quand le chômage est bas, les gens ont plus de choix.

Adapter le réseau ?

Autre question : est-ce qu’on ne pourrait pas répondre à cette hausse de la demande en soins l’hiver en modulant les activités de soins dans les hôpitaux ? Autrement dit, faire plus de « cas urgents » l’hiver et moins l’été, par exemple ?

Le problème : les autres activités de l’hôpital, ce sont par exemple les 340 000 chirurgies d’un jour réalisées chaque année, d’ailleurs dans un contexte beaucoup plus acceptable pour les patients, ou encore les centaines de milliers d’examens passés en externe. Et comme les délais d’attente sont déjà longs, une diminution saisonnière de la capacité de soigner « électivement » (c’est-à-dire hors de toute situation urgente) compromet l’accès aux soins.

Ou encore : à long terme, pourquoi ne pas avoir plus de « lits », donc de capacité de soigner, comme en Europe ? C’est une question très complexe, que j’ai déjà abordée. Je la comprends de mon mieux ainsi : produire des soins coûte plus cher chez nous (en Amérique du Nord en général), sans doute en raison des salaires (ceux des médecins notamment), des médicaments, et peut-être des technologies et des fournitures.

Ainsi, à budget par habitant similaire, nous avons développé une capacité de soins inférieure à celle de la France ou de l’Allemagne. D’où ces délais accrus et cette congestion.

Changer cela supposerait de transformer les bases mêmes de l’économie de la santé… et ce n’est pas demain la veille que ça arrivera. D’autant plus qu’on ne s’est pas vraiment aidé quand on a fermé des milliers de lits de courte durée au Québec dans les années 1990 et mis beaucoup de personnel à la retraite, altérant de manière durable notre capacité.

Augmenter la capacité de soigner à l’hôpital, les lits de transition ou de CHSLD ou les soins à domicile coûte cher. Et comme la tendance est plutôt d’éviter de tout miser dans le budget de la santé, il faudrait des transformations majeures pour y arriver sans faire grincer des dents des contribuables. Reste qu’investir davantage dans certains soins encore sous-utilisés chez nous (les soins les à domicile par exemple) représente une avenue encore négligée.

Le résultat est que nos urgences débordent, parce qu’il y a beaucoup de patients affectés gravement par la grippe, qui attendent sur des civières et dans des corridors sur des lits d’hospitalisations, dont nous ne disposons pas en quantité suffisante. Et nous avons plus de difficulté que d’habitude à compenser par une augmentation temporaire de la capacité de soigner en raison de la pénurie de personnel. Et nous avons pris du retard, cet automne, pour planifier une réponse suffisante.

Ce n’est pas une conclusion réjouissante, ni pour les patients ni pour les soignants, j’en conviens. Mais c’est la réalité.