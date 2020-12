L’auteur est professeur à l’UQAM. Directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies, il a aussi été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences.

Depuis quelques semaines, chroniqueurs et intellectuels parlent abondamment de liberté d’expression, de liberté d’enseignement et de l’importance de faire preuve de respect envers les croyances des personnes. Mais peut-on toujours concilier la science et le « respect » des croyances ?

On peut en effet penser que cela puisse poser problème quand il s’agit de « respecter » des croyances fausses au vu du développement des connaissances scientifiques. Mentionnons donc quelques cas historiques de découvertes scientifiques qui ont — le plus souvent sans qu’on le veuille ou qu’on s’en rende compte — « blessé » des croyances anciennes et qui rappellent qu’il ne peut y avoir de vraie science sans une entière liberté de recherche.

Le cas de Galilée est trop connu pour s’y attarder, mais précisons tout de même que, condamné en 1633 par l’Église catholique pour hérésie, il s’est excusé d’avoir osé écrire que la Terre tournait autour du Soleil. Ses excuses lui ont évité d’être brulé sur la place publique, comme le fut en 1600 Giordano Bruno, qui avait refusé de se repentir et de s’excuser d’avoir promu Copernic et la pluralité des mondes. Son collègue Johannes Kepler, pourtant luthérien très pieux, s’est lui aussi fait rabrouer par les théologiens pour avoir fait la promotion du système de Copernic. Son manuel d’astronomie copernicienne fut mis à l’Index par l’Église catholique. Tout cela manquait alors énormément de respect envers un ouvrage considéré comme sacré : la Bible, qui affirmait que le Soleil tournait autour de la Terre. Le grand savant allemand a tenu tête à ses critiques et répondu que, tout en conservant son respect pour les docteurs de l’Église et en admettant qu’en matière de théologie, il fallait peser le poids des autorités, en revanche, seul comptait en science le poids des raisons.

Professeur à l’Université de Louvain, Martin Étienne van Velden fut lui aussi amené à être respectueux des croyances de son époque en matière d’astronomie. En effet, ce professeur avait d’abord été suspendu sans salaire par le doyen de sa faculté pour avoir enseigné en 1691 la théorie copernicienne à ses élèves. Après avoir remis en question l’autorité absolue du recteur, cherché (en vain) l’appui « de tous les amants de la Vérité et de la Liberté », il s’est fait expliquer par le représentant du pape qu’il serait facile de lui pardonner sa faute s’il montrait « le respect voulu au Saint-Siège et se soumettait au jugement du souverain pontife ». Heureusement pour la paix sociale de cette université catholique, le professeur avoua finalement regretter d’avoir enseigné des idées proscrites par les autorités, car il n’était nullement « entré dans [ses] intentions d’offenser le Saint-Siège, le magnifique Seigneur, l’Université ou [ses] collègues » ; il regrettait également que dans son enseignement « se soient glissées des choses qui [pouvaient] avoir donné occasion à un froissement ».

Les sciences sociales ne sont pas en reste et, au milieu du XIXe siècle, le grand historien des religions Ernest Renan, qui avait osé écrire une Vie de Jésus excluant l’idée de miracle, a vu ses ouvrages être mis à l’Index. Il fut aussi suspendu de l’enseignement en 1862, car ses supérieurs estimaient que ses analyses constituaient une « injure à la foi chrétienne ». Il expliqua sereinement que « les religions [prenaient] naturellement l’expression, même respectueuse, de la divergence pour de l’hostilité et [voyaient] des ennemis dans tous ceux qui [usaient] vis-à-vis d’elles des droits les plus simples de la raison ». S’il disait comprendre que les religions devaient se considérer comme inattaquables, car « sans cela elles n’obtiendraient pas de leurs adhérents le respect dont elles [avaient] besoin », il affirmait toutefois clairement qu’il ne fallait pas obliger « la science à passer sous la censure d’un pouvoir qui n’[avait] rien de scientifique ».

Nul besoin d’insister sur les attaques encore aujourd’hui fréquentes des évangélistes américains contre la théorie de l’évolution, laquelle, selon eux, manque éminemment de respect et blesse les personnes — toujours nombreuses — qui croient que les humains descendent en ligne directe d’Adam et Ève. Rappelons plutôt les propos de la physicienne tunisienne Faouzia Farida Charfi, qui, dans son ouvrage La science voilée, paru en 2013, raconte s’être heurtée, dans son enseignement de la physique, « à la réticence de [ses] étudiants, exprimée avec conviction, à la théorie de la relativité restreinte. Ils affirmaient qu’Einstein s’était trompé, que la lumière se propagerait avec une vitesse infinie ». Sans argument scientifique, l’affirmation ne se fondait, dit-elle, que sur « la conviction selon laquelle la lumière et l’infini [étaient] les signes de la puissance divine ».

On pourrait multiplier les exemples de ces censures qui se présentent sous le prétexte d’assurer la paix sociale. On le voit, malgré toute leur bonne volonté, il n’est pas toujours facile ni possible pour les scientifiques, chercheurs ou simplement enseignants d’éviter de blesser des personnes lorsqu’ils doivent expliquer des faits et des théories scientifiques.

Nous conclurons cette réflexion sur le « respect » en citant encore Ernest Renan, qui affirmait dans son ouvrage de 1848, L’avenir de la science : « La critique ne connaît pas le respect ; pour elle, il n’y a ni prestige ni mystère. Elle rompt les charmes, elle dérange tous les voiles. Cette irrévérencieuse puissance portant sur toute chose un œil ferme et scrutateur est par essence même coupable de lèse-majesté, divine et humaine. »

