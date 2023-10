La SLA, qu’est-ce que c’est ?

Une main qui perd de la force, de soudaines difficultés à avaler, une jambe qui se met à traîner un peu durant la marche… La sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot ou encore maladie de Lou Gehrig, commence subtilement, à des endroits du corps qui varient selon les patients. Puis la paralysie s’aggrave de mois en mois et se propage graduellement à tout le corps, jusqu’à atteindre les muscles respiratoires et, ultimement, provoquer la mort en empêchant la respiration. Espérance de vie après l’accablant diagnostic : de deux à cinq ans.

Même si, par définition, la paralysie affecte les muscles, la SLA est une maladie des neurones, plus précisément de ceux qui font le lien entre le cerveau et les muscles. « On les appelle neurones moteurs, ou motoneurones, détaille Annie Dionne, neurologue au Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval. Ce sont eux qui transportent le signal nerveux qui part du cerveau pour ordonner au muscle de se contracter. La SLA détruit graduellement ces neurones. » Il ne s’agit pas d’une démence à proprement parler — chez la moitié des personnes atteintes, le cerveau conserve toutes ses autres fonctions. L’autre moitié voit des symptômes cognitifs apparaître, la plupart du temps de légers à modérés, parfois plus importants, précise la Société de la SLA du Québec.

Au Canada, environ 3 000 personnes souffrent de cette terrible maladie (de 500 à 700 au Québec). Chaque année, quelque 1 000 personnes en décèdent.

Qu’est-ce qui cause la SLA et qui risque le plus d’en souffrir ?

Dans 5 % à 10 % des cas, la SLA est dite familiale, c’est-à-dire qu’elle est héréditaire et est transmise d’un parent à son enfant. Lorsqu’on est atteint de cette forme, la probabilité qu’elle soit transmise à son enfant est de 50 %. Mais la majorité des cas sont aléatoires : ils se déclenchent chez des individus au hasard à cause de mutations génétiques. Plusieurs efforts de recherche sont déployés pour tenter d’élucider ce qui entraîne la dégénérescence des motoneurones, dans le but de trouver des thérapies.

Le risque d’être atteint de la SLA croît avec l’âge, la maladie étant plus fréquente à partir de 40 ans. Le tabagisme est le seul facteur environnemental connu dont on a démontré l’influence directe sur l’augmentation du risque d’être atteint de la SLA.

Quels symptômes devraient inciter à consulter ?

« Le symptôme le plus fréquent du début de la maladie est la perte de puissance d’un membre, une main, par exemple, explique Karine Garneau, neurologue au Centre de recherche du CHUM, à Montréal. Il peut y avoir d’autres symptômes plus subtils qu’on repère surtout lors d’un examen, comme une lenteur, une perte de dextérité, des sautillements musculaires… À plus long terme, les muscles s’atrophient à cause de leur inactivité. »

Dans environ 20 % des cas, la maladie débute dans les muscles bulbaires, c’est-à-dire ceux qui permettent d’avaler ou de parler. « La parole est affectée, et avec l’expérience, il m’arrive de reconnaître la SLA à l’oreille lorsqu’une personne vient consulter, affirme Annie Dionne. Quelques mots suffisent. »

Comment cette maladie est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic de SLA doit être posé par un neurologue. En clinique, le spécialiste procède en partie par élimination, vérifiant si les symptômes ne sont pas dus à une autre cause, ce que permet un examen neurologique complet. La SLA est caractérisée par une atteinte des neurones moteurs supérieurs (situés dans la moelle épinière) ET des neurones moteurs inférieurs (entre la moelle et le muscle), sans affecter les neurones sensitifs, c’est-à-dire que la personne atteinte ne perd pas de sensations dans ses membres. Autre critère : la pathologie doit être évolutive, elle doit progresser dans le temps, touchant de plus en plus de parties du corps.

En plus des indices fournis par la perte de puissance et l’atrophie des muscles, on peut confirmer le diagnostic à l’aide d’une électromyographie, c’est-à-dire un examen de la fonction des nerfs et des muscles et de la jonction entre les deux. « Le diagnostic de SLA est heureusement plutôt rare, note Karine Gaudreau. Dans la majorité des cas, les symptômes qui incitent la personne à consulter s’expliquent par une autre cause moins dramatique, par exemple un nerf partiellement coincé. »

Peut-on guérir la SLA ?

La SLA est malheureusement incurable. Une fois la dégénérescence des motoneurones amorcée, elle se propage dans tout le corps plus ou moins rapidement selon les patients.

Quels sont les traitements possibles ?

« On ne peut pas stopper la progression de la SLA, mais on peut la ralentir — un peu », explique Annie Dionne. Au Canada, trois médicaments sont autorisés contre cette maladie. Ils ne font malheureusement que retarder modestement son avancée. Le plus ancien, le riluzole (Rilutek), permet d’ajouter quelques mois d’espérance de vie. Les deux autres, plus récents, sont l’édaravone (Radicava) et une substance au nom compliqué (phénylbutyrate de sodium/ursodoxicoltaurine) commercialisée sous l’appellation d’Albrioza ; ils ajoutent aussi quelques mois d’espérance de vie, mais ne fonctionnent pas dans tous les cas.

« Au-delà de la pharmacologie qui tente de prolonger la survie, on traite le patient dans sa globalité pour améliorer sa qualité de vie et son confort, souligne Karine Gaudreau. Selon les besoins et les défis de chacun, on travaille avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes… Si la déglutition n’est plus possible, on peut par exemple passer à l’alimentation par gavage. On ajoute alors les services d’une nutritionniste. »

La maladie elle-même n’est pas particulièrement douloureuse, mais l’immobilité prolongée peut entraîner des douleurs et des problèmes comme des thrombophlébites (caillots). Dans tous les cas, la personne malade peut bénéficier de soins de fin de vie au cours desquels l’équipe soignante lui assure le meilleur confort possible.

Le décès survient lorsque les muscles respiratoires sont atteints et que la respiration devient impossible. La personne malade peut alors choisir de prolonger sa vie en utilisant un respirateur artificiel. Le célèbre physicien Stephen Hawking avait fait ce choix et a pu vivre de nombreuses années — quoique sa longévité demeure mystérieuse aux yeux des experts. « Mais l’utilisation du respirateur peut elle-même entraîner des problèmes, précise Annie Dionne, comme un risque de pneumonie résistante aux traitements ou des embolies pulmonaires. » Karine Garneau ajoute : « Il peut survenir des complications avec le respirateur, et le processus normal de vieillissement se poursuit. »

La maladie étant très incapacitante, certaines personnes demandent l’aide médicale à mourir sans nécessairement atteindre le stade « respirateur », afin de partir dans la dignité.

