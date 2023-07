La surdose d’acétaminophène, plus dangereuse qu’on le croit

Kelly Grindrod est professeure agrégée de pharmacie à l’Université de Waterloo. Eric Yoshida et Trana Hussaini sont respectivement professeur de médecine et professeure agrégée de clinique en sciences pharmaceutiques à l’Université de Colombie-Britannique.

Larissa, une étudiante canadienne âgée de 21 ans, était en train de se remettre de la COVID-19 lorsqu’elle est morte des complications liées à une surdose accidentelle d’acétaminophène, un médicament que l’on trouve dans toutes les pharmacies et dans la plupart des salles de bain.

Au moment du décès de Larissa, sa sœur Darby étudiait en deuxième année à l’école de pharmacie de l’Université de Waterloo, où on aborde ce sujet en classe. « On a été choqués par la rapidité avec laquelle cela s’est produit, se rappelle Darby. Larissa était en bonne santé et, moins d’une semaine après la surdose, son foie a lâché, elle a reçu une greffe de foie, puis elle est morte des suites de complications. On ne sait toujours pas ce qui s’est passé. C’est difficile parce qu’on se rend compte qu’on ne le saura probablement jamais. »

Avec le recul, Darby comprend qu’elle ne saura jamais ce qui a mené à cette surdose, mais elle est sûre que ce n’était pas délibéré. Sa sœur a sans doute voulu traiter des symptômes de la COVID-19 à un moment où elle se nourrissait mal.

En tant que spécialistes du foie et pharmaciennes, nous avons soigné des centaines de personnes victimes de surdoses d’acétaminophène et avons travaillé pendant des années pour sensibiliser les gens aux risques d’une surdose accidentelle ou intentionnelle. Nous étions tous les trois en train de concevoir des outils pédagogiques sur les lésions hépatiques liées à l’acétaminophène à l’intention des prestataires de soins de santé lorsque nous avons entendu l’histoire de Larissa.

Principale cause d’insuffisance hépatique aiguë

On trouve de l’acétaminophène dans plus de 600 produits, tels que Tylenol, Percocet, Midol, Robaxacet et NeoCitran. Il s’agit pourtant de l’une des principales causes d’insuffisance hépatique aiguë, qui peut s’avérer fatale en l’absence d’une greffe de foie. Si des millions de personnes dans le monde prennent de l’acétaminophène chaque jour, pourquoi connaissons-nous si peu les risques de surdose ?

Chaque année, environ 4 500 Canadiens sont hospitalisés à la suite d’une surdose d’acétaminophène, ce qui représente 12 hospitalisations par jour. Près de la moitié des surdoses sont accidentelles, comme cela a été le cas pour Larissa, selon sa famille.

Le risque est plus élevé pour les personnes qui consomment régulièrement trois boissons alcoolisées ou plus par jour, qui souffrent de malnutrition ou qui sont à jeun, car dans leur cas, une surdose peut se produire à des doses standards d’acétaminophène (la dose maximale recommandée sur 24 heures est de 4 000 milligrammes pour les adultes, et moins pour les enfants).

Une erreur fréquente consiste à combiner des médicaments contenant de l’acétaminophène en vente libre ou sur ordonnance. Une enquête que nous avons menée en 2020 a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées ne savaient pas que les produits extraforts renfermaient jusqu’à deux fois plus d’acétaminophène que ceux de base.

La récente pénurie de médicaments contre la douleur et la fièvre destinés aux enfants a suscité des inquiétudes quant aux risques de surdose accidentelle, puisque les parents ont dû soigner leurs enfants avec des produits pour adultes.

Toxicité et surdose

Des doses standards d’acétaminophène ne sont pas toxiques pour le foie : la majeure partie est décomposée par le foie et quitte l’organisme avec les urines. Mais le foie a une capacité limitée à décomposer l’acétaminophène.

Lorsqu’une trop grande quantité est absorbée pendant une période de 24 heures, le foie ne peut pas la décomposer assez rapidement. Le surplus d’acétaminophène se déverse dans une autre voie, où le foie le décompose en un produit qui est toxique pour lui. Plus on consomme d’acétaminophène en une seule fois, plus il y aura de produit toxique.

Dans les 24 heures suivant une surdose, on peut présenter des symptômes légers tels que nausées et vomissements, mais dans de nombreux cas, il n’y a aucun symptôme.

Après un jour ou deux, les lésions du foie apparaissent et les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, une urine foncée et un jaunissement des yeux et de la peau. Au bout de trois jours, des symptômes tels que des saignements, des ecchymoses, de la confusion et de l’hypoglycémie signalent que le foie est défaillant et qu’il y a risque de décès.

Bien que le foie puisse se régénérer de lui-même, environ 6 % des personnes hospitalisées à la suite d’une surdose d’acétaminophène vont souffrir d’une insuffisance hépatique.

Un traitement rapide est essentiel. Il existe un antidote (un médicament intraveineux appelé N-acétylcystéine), mais il est plus efficace s’il est administré dans les 24 heures après la surdose. Une greffe de foie peut s’avérer nécessaire, surtout si le traitement est fait trop tard, et de nombreuses personnes meurent dans l’attente d’un foie ou à la suite des complications d’une greffe de foie.

L’acétaminophène sans risques

Comme l’acétaminophène est un des médicaments les plus courants contre la douleur et la fièvre, il convient de prendre des mesures pour réduire les risques de lésions hépatiques.

Pour commencer, il faut toujours lire les étiquettes. Ensuite, il ne faut jamais consommer plus d’un produit contenant de l’acétaminophène à la fois, et on doit porter une attention particulière aux médicaments contre l’arthrite, le rhume et la grippe, le sommeil, les douleurs menstruelles et les maux de dos. De plus, on ne doit pas hésiter à poser des questions au pharmacien.

Vérifiez toujours les emballages d’acétaminophène pour connaître la dose unique maximale et la dose sur 24 heures. Si on commence à midi, la fenêtre de 24 heures se termine à midi le lendemain. Prenez-en moins si vous consommez souvent trois boissons alcoolisées ou plus par jour ou si vous n’arrivez pas à manger régulièrement, par exemple en cas de troubles de l’alimentation, de faiblesse liée à l’âge ou si vous souffrez de nausées ou de vomissements.

Lorsque vous achetez de l’acétaminophène pour des affections courantes telles que des maux de tête ou des douleurs arthritiques, optez pour le produit standard. Les produits extraforts augmentent les risques de surdose.

En cas de surdose, appelez la ligne antipoison sans frais de Santé Canada (1 844 POISON-X) ou votre centre antipoison local (au Québec : 1 800 463-5060) pour obtenir des conseils sur ce que vous devez faire.

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

