L’anxiété post-partum, une plus grande menace que la dépression

L’auteure est étudiante en médecine à l’Université de Toronto.

Bien que les tragédies telles que les infanticides et les suicides dus à la dépression post-partum soient extrêmement rares, ces histoires déchirantes marquent les esprits et ont conduit à une sensibilisation et à un dépistage accrus de la part des médecins.

En réalité, l’anxiété post-partum est trois fois plus répandue que la dépression post-partum. La période postnatale augmente la vulnérabilité à l’apparition d’un trouble anxieux généralisé (TAG). Bien qu’il soit normal de s’inquiéter pendant la période périnatale, une inquiétude excessive ou incontrôlable peut indiquer une anxiété post-partum. L’anxiété post-partum et la dépression post-partum peuvent se manifester simultanément, mais certaines personnes souffrent d’anxiété post-partum de manière isolée.

Bien que l’on estime que 15 % à 20 % des nouvelles mères souffriront d’une anxiété post-partum, il n’existe pas de dépistage systématique. En outre, la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ne comporte pas de critères diagnostiques normalisés pour le trouble anxieux post-partum. La sous-reconnaissance est d’autant plus compliquée que les symptômes sont difficiles à différencier de l’adaptation normale des parents après la naissance. Par exemple, les symptômes physiques de l’anxiété post-partum comprennent la fatigue, l’irritabilité et les troubles du sommeil, qui sont typiques de la population post-partum.

Les femmes souffrant d’anxiété post-partum font le plus souvent état d’inquiétudes liées à la période périnatale, comme la crainte de ne pas être une mère « suffisamment bonne » et celle d’être jugée par les autres quant à leurs capacités parentales. Ces femmes se sentent souvent invalidées parce que les causes de leur anxiété sont généralement perçues comme des inquiétudes maternelles normales, ce qui crée un obstacle important au diagnostic et contribue à la stigmatisation de la santé mentale maternelle.

Mais l’anxiété post-partum n’est pas la même chose que les difficultés générales d’adaptation. Elle nuit sérieusement au fonctionnement de la mère et à sa qualité de vie. Les mères souffrant d’anxiété post-partum sont moins susceptibles d’allaiter leur bébé ; des problèmes d’attachement mère-enfant ont également été signalés. Les conséquences les plus graves sont un risque accru de maltraitance du nourrisson, un retard de développement et la possibilité pour l’enfant de souffrir d’anxiété plus tard dans sa vie. L’anxiété post-partum non traitée peut aussi mener au suicide et à l’infanticide.

Dans notre système de santé, c’est au patient qu’il incombe de révéler ses inquiétudes, un modèle efficace pour de nombreux problèmes de santé. Mais pas pour l’anxiété post-partum. En ce qui concerne celle-ci, la majorité des femmes qui reconnaissent que leurs symptômes sont perturbateurs ne le mentionneront pas à un prestataire de soins.

Le dépistage de l’anxiété post-partum doit donc être considéré comme un élément essentiel de soins obstétriques de qualité. L’absence de dépistage, de diagnostic, de traitement et de recherche sur l’anxiété post-partum est un mauvais service rendu à la population maternelle. Le fait de se concentrer exclusivement sur la dépression post-partum crée une lacune dans les soins offerts aux mères. Étant donné les multiples visites chez les professionnels de la santé durant les semaines suivant la naissance, il est tout à fait possible d’améliorer le dépistage de l’anxiété post-partum.

Même lorsque le trouble est correctement diagnostiqué, la période post-partum pose des défis uniques en matière de traitement. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC), généralement le traitement de première intention du TAG, n’a pas fait l’objet d’études approfondies dans la population post-partum. De nombreuses mères hésitent à essayer des thérapies pharmacologiques si elles allaitent.

Pour soutenir efficacement les femmes dans les premières semaines après la naissance, des études portant spécialement sur leur population doivent être réalisées. Des changements systémiques dans les soins de santé sont nécessaires pour mieux protéger et servir la population vulnérable des mères en post-partum.

