Le besoin d’apprendre

L’air que nous respirons est en majeure partie non respirable. En effet, près de 80 % de l’atmosphère de notre planète près du niveau de la mer consiste en de l’azote moléculaire (N 2 ), une molécule que nos poumons sont incapables d’absorber. Le reste de l’air ambiant est essentiellement constitué d’oxygène et de traces d’autres gaz. L’oxygène que nous respirons (lui aussi moléculaire, O 2 ) est partiellement absorbé par nos poumons, puis se mélange au sang afin de fournir à nos cellules de la précieuse énergie chimique.

Nous apprenons à la petite école que nous expirons du dioxyde de carbone (CO 2 ). Toutefois, ce n’est qu’à l’âge adulte, en échangeant avec des collègues de mon établissement collégial, que j’ai appris que l’oxygène de la molécule de CO 2 que nous expirons n’a rien à voir avec l’oxygène que nous inspirons.

Mais alors, l’oxygène que nous respirons, où s’en va-t-il quand nous le rejetons ? Réponse : dans l’urine. Eh oui ! Et le carbone rejeté lors de l’expiration, où l’avons-nous pris ? Dans la nourriture.

Une collègue professeure m’a joliment résumé le concept ainsi : « On pisse ce que l’on respire et on expire ce que l’on mange. »

Il a fallu que je m’assoie quelques instants pour à la fois absorber cette information et constater l’ampleur de mon ignorance. J’enseigne les détails de la formation stellaire chaque semestre, mais je n’avais toujours pas compris… la respiration. J’ai dû me le répéter à plusieurs reprises : on pisse ce que l’on respire et on expire ce que l’on mange.

Après avoir effectué à ce jour une quarantaine de révolutions autour du Soleil, je m’émeus encore d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du monde, du corps, de la nature.

Ce soir-là, peu avant de dormir, je feuillette un récent numéro de mon magazine scientifique préféré. Je lis qu’une nouvelle espèce de marsupial a été découverte en Australie au cours de la dernière décennie. L’antechinus à queue noire, dont la physionomie ressemble à celle d’une souris, a été observé par des scientifiques dans les milieux humides de haute altitude des États du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud.

La principale cause de décès parmi les mâles de cette espèce ? Trop de sexe, trop rapidement, trop intensément.

Dans une étude publiée par le périodique Proceedings of the National Academy of Sciences, la biologiste Diana Fisher, de l’Université du Queensland, décrit les rituels particuliers de ces petits marsupiaux comme de la « reproduction compétitive » : les mâles peuvent « performer » sans arrêt pendant 12 à 14 heures, et ce, avec de multiples partenaires. Ce rite saisonnier peut s’étendre jusqu’à deux semaines et, c’est compréhensible, s’avérer ultimement fatal pour les mâles.

Au cours de ce marathon reproducteur, ces derniers subissent une hausse abrupte et soutenue d’hormones de stress (adrénaline et cortisol, notamment). Or, celles-ci sont généralement sécrétées en situation de danger, lorsque l’organisme doit assurer sa survie. Le corps mobilise de l’énergie d’urgence et le métabolisme ralentit, afin d’optimiser les ressources disponibles. Évidemment, le corps ne peut pas survivre indéfiniment sur ses réserves d’urgence.

Chez les antechinus à queue noire mâles, cette surdose prolongée est d’une telle intensité qu’elle pousse l’animal à copuler sans arrêt, jusqu’à détruire ses tissus. « C’est un peu pénible de les voir mourir ainsi, explique Diana Fisher. Leur fourrure se met à tomber […] et ils en viennent à souffrir de la gangrène. » Après l’acte répété, les mâles peinent à marcher. Ils meurent généralement peu après ces semaines de reproduction, bien avant la naissance de leur progéniture.

C’est ce qu’on appelle avoir les hormones dans le tapis. Vouloir jouir au point de se déchirer le corps, d’en perdre la santé et, à un certain moment, la vie. Jouir à en mourir.

Cela dit, l’humeur des humains — le stress, le plaisir, le désir — est aussi influencée par les hormones et les neurotransmetteurs qui baignent dans la vaste soupe chimique de notre corps. Étudier les rites parfois insolites de ces bestioles nous fournit un morceau supplémentaire du grand casse-tête de la nature !

Je dépose le magazine, sourire en coin. Après avoir effectué à ce jour une quarantaine de révolutions autour du Soleil, je m’émeus encore d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du monde, du corps, de la nature. Je me sens privilégié : avec un peu de chance et une alimentation saine, il m’en reste une autre quarantaine pour profiter de la curiosité collective de l’humain. En apprendre plus sur l’univers tout en prenant conscience de ma propre ignorance génère en moi un émerveillement difficile à expliquer, mais bel et bien présent.

J’éteins ma lampe de chevet et ferme mes paupières. Avant de m’endormir, j’essaie d’oublier les horreurs et injustices du monde dans lequel nous vivons, car c’est ce plaisir de découvrir qui me donne hâte au lendemain.

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.