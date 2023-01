Le bruit urbain augmente les risques d’AVC

Comment s’est déroulée votre étude ?

Depuis des années, on sait que plus on est exposé à des niveaux élevés de bruit environnemental, plus les risques de souffrir de certains problèmes cardiovasculaires augmentent, notamment les infarctus du myocarde et l’hypertension artérielle. Mais aucune étude ne s’était encore penchée sur les associations entre le bruit et les AVC. Pourtant, il nous semblait évident que les mécanismes physiologiques en jeu pouvaient être les mêmes.

On a donc utilisé les données médico-administratives du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) pour isoler une cohorte regroupant toutes les personnes de 45 ans et plus résidant à Montréal de 2000 à 2014 [soit plus de 1,1 million de personnes]. On a couplé ces données aux mesures d’échantillonnage du bruit enregistrées au cours de cette période par environ 200 sonomètres installés partout sur le territoire, ce qui nous a permis d’établir une véritable cartographie du bruit sur l’île.