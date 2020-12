Le courage d’apprendre de nos erreurs

Le réflexe le plus simple serait aussi le plus humain : tourner la page et oublier complètement 2020, cette année fabuleusement merdique, pour se concentrer plutôt sur 2021 et avancer dans la décennie sans trop regarder en arrière. Mais ça n’arrivera pas. Parce que tout le monde a été marqué par la pandémie.

C’est que même si on peut toujours espérer la disparition souhaitée, mais improbable, de la dernière particule virale, notre monde ne sera plus jamais pareil : il y aura bien un avant et un après-COVID — en souhaitant que le « pendant » ne se prolongera pas indéfiniment, ce qui n’est pas exclu.

À quelque chose malheur est bon, dit-on. En pansant nos plaies sociales encore béantes, nous devrons aussi comprendre tout ce que nous pouvons apprendre de cette crise. Comment en tirer les meilleures leçons possible, même si nous ne pouvons consacrer maintenant le peu d’énergie qui nous reste à ce bilan.

Honorer ce devoir de mémoire n’est pas toujours facile, comme j’ai pu le constater au moins une fois dans ma vie professionnelle, après la crise du verglas de 1998. À l’époque, dans cette Montérégie où j’habite depuis 30 ans, j’avais été plongé un peu par hasard au cœur de la cellule de crise, comme coordonnateur médical des services de santé. Je me suis démené de mon mieux durant des semaines pour aider au redémarrage d’un système paralysé par l’interruption quasi complète des communications, du courant et des approvisionnements.

C’est surprenant, mais durant ce blackout, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait à moins de 100 km du bâtiment de Longueuil où était situé le quartier général. Travaillant au sein d’une équipe mobilisée du matin au soir, j’avais été impressionné et inspiré par l’efficacité des gens sur le terrain, qui s’étaient arrangés localement en moins de 48 heures pour maintenir les soins, avant que notre centre de commandement n’ait pu rétablir un semblant de communications.

Inquiets, nous ignorions que, dans cet intervalle, les gestionnaires, le personnel et les médecins des hôpitaux, des CLSC, des CHSLD, des cliniques et des pharmacies avaient solidement pris en charge la relève sans recevoir de directives des autorités, ou presque. Un contraste avec la pandémie actuelle (et la crise avortée de la grippe H1N1, en 2009), où, durant des semaines, le tri, la lecture et l’intégration de l’information surabondante qui a déferlé sur le réseau de la santé ont consommé une énergie indue.

S’il s’agissait en 1998 d’une crise somme toute ponctuelle aux points de vue géographique, temporel et organisationnel, ce verglas m’avait néanmoins ouvert les yeux sur la résilience étonnante des acteurs d’un réseau qui avait d’abord ployé, puis résisté en s’adaptant localement, avant de relever fièrement la tête. Une remarquable leçon de vie que nous avons aussi pu admirer en 2020.

Le brouhaha de 1998 avait également révélé bien des faiblesses, notamment la lourdeur administrative, la capacité limitée de faire face à une augmentation de la demande en soins, un manque d’expertise en désastres, des difficultés de coordination et une dépendance évidente à des systèmes d’approvisionnement fragilisés. Ces problèmes encore présents en 2020, voire accentués par les réformes que vous connaissez, ont contribué aux difficultés que nous éprouvons toujours à l’aube de 2021.

Comme chaque crise nous aide à mieux affronter la suivante, on pouvait espérer en 1998 apprendre suffisamment pour anticiper l’avenir. Sauf que la partie du bilan touchant la réponse en santé m’avait à l’époque peu impressionné. J’étais déçu de constater que l’exercice n’était pas à la hauteur de l’incroyable investissement humain réalisé quelques semaines plus tôt. À son tour, la pandémie de 2020 nous a offert de redoutables défis, face auxquels nous étions en partie mal préparés, ce qui a conduit chez nous et dans une foule de pays comparables — pas partout — aux problèmes graves dont nous continuons de subir les conséquences.

J’espère que, cette fois, nous aurons au moins le courage d’examiner en profondeur les erreurs et faiblesses qui ont le plus directement mené à l’aggravation de la situation. En tirer toutes les leçons possibles serait le meilleur hommage à rendre à des soignants poussés à bout pour juguler la pandémie, ainsi qu’à tous les patients que nous y avons perdus.

