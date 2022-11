Le dioxyde de titane, un additif alimentaire remis en cause

Des consommateurs américains ont intenté à l’été 2022 une poursuite judiciaire contre le fabricant Mars, en Californie, au motif que le dioxyde de titane (TiO 2 ) ajouté à ses bonbons Skittles serait toxique. Cet additif, utilisé depuis une cinquantaine d’années comme colorant blanc ou pour renforcer les couleurs dans des confiseries, des pâtisseries, des produits laitiers et divers plats préparés, est d’ailleurs interdit sur le territoire de l’Union européenne depuis août.

Pas d’interdiction de ce type du côté de Santé Canada, qui a procédé à sa propre analyse de la littérature scientifique. L’institution a statué en juin « qu’il n’existe aucune preuve scientifique concluante que l’additif alimentaire TiO 2 est préoccupant pour la santé humaine ».

Dans les faits, précise Ciprian Mihai Cirtiu, conseiller scientifique spécialisé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), expert en nanomatériaux, « l’Union européenne n’a pas trouvé de preuves de toxicité, mais elle n’a pu exclure non plus toute toxicité ».

Le Canada serait-il moins prudent que l’Union européenne ?

« Non », répond le chimiste. Santé Canada a simplement analysé l’additif en se basant sur des données scientifiques qui n’étaient pas connues au moment de l’évaluation européenne, explique-t-il.

Ce qui a mis le feu à la poudre

Les questions autour du dioxyde de titane commencent dès 2006, quand le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), classe l’inhalation de la poudre de TiO2 comme cancérigène possible pour l’humain. « Des études montrent une toxicité chez l’animal par inhalation. Mais il n’y a pas d’évidence chez l’humain », nuance Ciprian Mihai Cirtiu.

Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) prend acte de la classification du TiO 2 par le CIRC, et des mesures sont imposées pour réduire les risques d’intoxication par voie respiratoire des travailleurs.

En 2017, une étude sur la toxicité du TiO 2 par ingestion, menée par des chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique, en France, alerte l’Autorité européenne de sécurité des aliments. L’étude en question montre que des rats auxquels on donne à boire de l’eau contenant du TiO 2 se retrouvent avec des foyers prétumoraux dans les intestins.

En 2020 puis en 2021, deux études dirigées par l’institut de santé belge Sciensano soulèvent par ailleurs de nouveaux doutes au sujet cette fois de la taille des particules de TiO 2 utilisées comme additifs alimentaires. Pour offrir des propriétés intéressantes à titre de colorant, les particules doivent avoir une taille de 200 à 300 nanomètres (nm). Les analyses montrent toutefois que 30 % de ces particules ont une taille inférieure à 100 nm et tombent dans le domaine des nanoparticules. Or, à l’échelle nanométrique, les matériaux changent de propriétés et on connaît mal leurs interactions avec le corps humain.

C’est tout cela, particulièrement le risque cancérigène, qui a mené à s’interroger sur la toxicité du TiO 2 par ingestion et son utilisation dans l’alimentation.

Cancérigène dans la bouffe ?

« On ne peut pas conclure que si une particule est toxique par voie respiratoire, elle est forcément toxique par voie alimentaire, explique Ciprian Mihai Cirtiu. Les risques ne sont pas les mêmes parce que les particules de TiO 2 ne sont pas dans le même environnement. Dans l’estomac, elles vont interagir avec la nourriture, avec le liquide gastrique. Ça change les propriétés des particules et donc leur toxicité. »

« Il faut essayer de produire des conditions expérimentales qui miment le plus possible les conditions réelles d’exposition », dit le conseiller scientifique.

C’est justement une faille repérée par Santé Canada dans l’étude française de 2017, souligne Saji George, professeur agrégé à l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanotechnologies durables en alimentation et en agriculture : « Les rats ont été nourris avec du TiO 2 nu alors que dans les aliments, il est combiné à d’autres molécules. Cela ne représente pas les conditions réelles de la digestion. La principale raison pour laquelle Santé Canada a rejeté cette étude est qu’aucun autre laboratoire n’a réussi à la reproduire et à obtenir les mêmes résultats », précise le professeur.

Pour évaluer les risques posés par cet additif alimentaire, Santé Canada a préféré se baser, par exemple, sur des études italienne et américaine où le dioxyde de titane était mélangé à de la nourriture et non simplement ajouté à de l’eau. Ces études montrent qu’en présence d’aliments, le TiO 2 est entouré d’une couronne de particules alimentaires qui limitent ses interactions avec les cellules et les tissus et en réduisent la toxicité. Ciprian Mihai Cirtiu travaille justement à développer des techniques d’analyse du TiO 2 dans les tissus biologiques à son laboratoire de l’INSPQ.

Santé Canada reconnaît que des incertitudes persistent et n’écarte pas la possibilité de revoir ses conclusions à la lumière de nouvelles études.