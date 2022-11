Le grand froid

L’Univers a eu un commencement et il aura une fin. Enfin, c’est ce que des tonnes d’observations de plus en plus approfondies semblent nous indiquer. Je n’ai jamais su quoi faire de cette information.

Ce qu’on appelle le Big Bang, la rapide inflation de l’Univers et son refroidissement survenus il y a quelque 13,7 milliards d’années, ne constitue pas nécessairement le début de l’Univers, mais c’est assurément un début. C’est-à-dire qu’en remontant suffisamment dans le passé, l’astrophysique a pu étudier les propriétés de l’Univers primitif pour arriver à ce constat sans équivoque : près de l’horizon du temps et de l’espace, il y a un Univers sans étoiles, car à ce moment qu’on peut observer aujourd’hui, elles n’avaient pas encore commencé à briller ; un Univers sans galaxies, car la gravitation n’avait pas encore eu le temps d’agglomérer ces premières grandes structures.

Quant à savoir s’il s’agit du vrai début, la réponse à cette question dépasse les limites des connaissances actuelles. Nous ignorons si nous vivons dans un Univers cyclique qui aurait pu se gonfler et se dégonfler à plusieurs reprises avant de prendre sa forme connue ; nous ne vivons alors peut-être pas dans la première version de l’Univers. Ça aussi, c’est une idée troublante.

Le contenant de l’Univers : la matière et l’énergie. Le contenu de l’Univers : l’espace et le temps. Albert Einstein a fait l’une de ses plus grandes découvertes, au début du XXe siècle, en établissant que le contenant et le contenu ne sont pas indépendants, que la matière et l’énergie déforment l’espace et distordent l’écoulement du temps. Jeune, je croyais que j’aurais un jour les capacités intellectuelles de démêler tout ça. Évidemment, tout cela est bien plus complexe que ce que nos cerveaux de primates peuvent concevoir.

Sans étoiles, pas de vie. Sans vie, que de l’espace et du temps gaspillés, pour l’éternité. L’Univers ne fait donc que passer.

Néanmoins, nous avons collectivement des bases scientifiques solides sur lesquelles appuyer nos modèles de l’Univers primitif, des premiers moments jusqu’à nos jours, principalement grâce à l’étude du rayonnement de fond cosmologique, aussi appelé rayonnement fossile, soit le faible signal lumineux qui nous enveloppe en tout temps et qui vient de partout. On a vite compris, peu après sa découverte dans les années 1960, que ce rayonnement représente les restes lumineux de l’instant où l’Univers est devenu transparent.

Transparent ? Dans un passé lointain, la matière de l’Univers était si compacte que les particules de lumière (photons) ne pouvaient pas voyager librement. L’Univers était si dense qu’il était opaque. Puis, avec son expansion, le « contenant » a rapidement grandi et le « contenu » s’est dispersé. À un moment critique, tous les photons ont finalement pu sortir de ce labyrinthe et la lumière s’est ainsi répandue dans l’Univers. Cette lumière est le rayonnement fossile et nous l’observons et l’analysons soigneusement, car il est bourré d’informations sur l’histoire de l’Univers.

Mais qu’en est-il de l’autre extrémité de l’axe du temps ? L’Univers aura-t-il une fin ? Pendant les décennies au cours desquelles a été élaborée la théorie du Big Bang, une hypothèse alors plausible était que la force de gravité pourrait un jour ralentir l’expansion de l’Univers et peut-être même entraîner sa contraction, désignée sous le terme de Big Crunch. Le grand écrasement.

Dans son livre de vulgarisation scientifique Comment tout finira (astrophysiquement parlant), l’astrophysicienne américaine Katie Mack écrit que le Big Crunch est une hypothèse à rejeter, car non seulement l’expansion de l’Univers n’est pas ralentie par la gravitation, mais elle semble être en train de s’accélérer. Parmi les scénarios évoqués par Mack se trouve celui du Big Chill, le grand froid. Dans le grand froid, les galaxies partent à la dérive sous l’effet de l’expansion accélérée de l’espace. Elles s’assombrissent graduellement à chaque génération stellaire, au fur et à mesure que le carburant nucléaire des étoiles diminue. Peu de nouvelles parviennent à se former, par manque de matière diffuse, et les galaxies sont de plus en plus composées de cadavres stellaires. La chaleur qui a été émise par les étoiles avant qu’elles ne s’éteignent se disperse dans un néant sombre et froid.

Sans étoiles, pas de vie. Sans vie, que de l’espace et du temps gaspillés, pour l’éternité. Déjà qu’il est difficile de comprendre la naissance et la mort… J’ai passé des années à étudier et à essayer de saisir le pourquoi du tout. Sans succès. Je n’y parviendrai jamais, et ça me rend triste.

Sauf qu’il faut se souvenir qu’il y a 100 ans à peine, nous pensions que la Voie lactée était la seule galaxie de l’Univers. Nous évoluons peut-être à pas de tortue, mais nous avançons tout de même en passant le flambeau à la prochaine génération.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité.