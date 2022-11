Le manifeste de la ménopause : un cadeau de la docteure Gunter 

Dans les sociétés où le mot « ménopause » n’existe pas, les femmes sont moins gênées par leurs symptômes, écrivez-vous. Comment cela s’explique-t-il ?

Les mots que nous utilisons modifient la façon dont nous pensons aux choses. De nombreuses sociétés vivent très bien sans le mot « ménopause ». En néerlandais, on dit overgang, ce qui signifie « transition » ; en finnois, vaihdevuodet, « changement au cours des années » ; et en japonais, kōnenki, « changement de vie ». Des études tendent à montrer que dans les sociétés sans mot défini, les femmes sont moins incommodées à la périménopause. Cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas de bouffées de chaleur ou de sécheresse vaginale. Mais on peut penser que percevoir la ménopause comme un changement, et non comme une calamité, a un effet autant sur les femmes que sur la société.

En Occident, les médecins ont très longtemps écrit des choses très négatives sur la ménopause. Cela remonte aux Grecs anciens. Cette réalité a presque toujours eu une connotation péjorative. En France, il y a quelques centaines d’années, on l’appelait entre autres « âge critique », « enfer des femmes » ou « hiver des femmes » avant que le médecin Charles de Gardanne propose le terme « ménopause » dans un livre publié en 1821. Il se contente d’y déplorer le sort des femmes ayant atteint un certain âge et met sur le compte de la ménopause les maladies des femmes vieillissantes.

La médecine traditionnelle chinoise, pour sa part, ne faisait pas de différence entre vieillissement et dernières règles, considérant celles-ci comme l’équivalent de la raréfaction du sperme chez les hommes.