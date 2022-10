Le progrès à l’arrêt

J’étais aux études supérieures à l’Université Laval lorsque j’ai eu le privilège d’assister à une conférence d’Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien et vulgarisateur scientifique québécois. Pendant près d’une heure, ce grand savant nous a parlé de l’Univers, de la vie, d’environnement et d’écologie. Il était aussi sublime dans ses mots et sa présence que l’avait présagé sa réputation. Force est de croire qu’il a laissé son empreinte, car je me souviens toujours de cette conférence plusieurs décennies plus tard.

Un passage de son discours m’a particulièrement marqué. Il expliquait que l’évolution humaine et le progrès scientifique ne suivent pas une courbe linéaire. L’humanité s’est égarée dans les ténèbres à maintes reprises avant de reprendre la route du progrès. Je le cite : « Si ce n’était la chute de l’Empire romain, l’humain aurait probablement découvert l’atome en l’an 1000 ! »

L’an 1000 ?

La réelle découverte de l’atome date du début du XXe siècle, soit presque 1 000 ans plus tard, alors déjà à l’époque cette phrase me semblait une hyperbole. Mes connaissances limitées en histoire de l’Antiquité ne me permettaient pas de juger de la véracité de cette hypothèse, mais qu’importe, l’image était là : le progrès n’est pas linéaire.

Parfois, l’humanité trébuche. Et parfois même, elle se casse solidement la gueule.

Après la chute de Rome, de vastes régions du monde occidental furent plongées dans diverses teintes de théocratie. La science a été reléguée aux oubliettes, tandis que la philosophie et les arts ont été soumis à la conformité des Saintes Écritures, qui sans surprise variaient d’un territoire à l’autre. Une nouvelle catastrophe d’ampleur planétaire, la peste bubonique du XIVe siècle (aussi appelée la peste noire), a frappé avant que le progrès puisse reprendre une certaine vitesse en Occident. Mais cette grande noirceur remplie de souffrance et de mise à l’arrêt, ou presque, des avancées de la science a fini par céder le pas à la Renaissance, à la révolution scientifique, au siècle des Lumières.

Or, en cette première moitié du XXIe siècle, jamais l’être humain n’a connu une ère aussi prospère et dont la qualité de vie est aussi élevée que présentement. Peu importe ce que croient les sceptiques, les données actuelles nous montrent qu’il n’y a jamais eu une si mince part de gens vivant dans l’extrême pauvreté, que l’espérance de vie de la vaste majorité des pays du monde est toujours en hausse (malgré les soubresauts de l’année pandémique) et que le progrès social continue de se répandre sur la planète.

Si c’est le capitalisme qui a permis de créer toute cette richesse depuis la révolution industrielle, ce sont d’abord les freins au capitalisme qui ont permis d’atteindre, du moins en Occident et dans les autres pays développés, un certain niveau de justice sociale et de qualité de vie pour les gens qui ne font pas partie du 1 % des mieux nantis.

Sauf que ce progrès, surtout depuis les grandes guerres du XXe siècle, repose sur le besoin d’une croissance économique perpétuelle, avec des ressources naturelles qui sont limitées.

À court terme, nous avons profité de cette abondance de ressources et de la capacité de notre planète à absorber nos excès, mais les mathématiques sont implacables : nous ne pouvons plus produire et jeter autant de plastique et de métaux, nous ne pouvons plus émettre autant de carbone dans l’atmosphère, nous ne pouvons plus continuer de vider nos mers et de raser les milieux naturels comme nous l’avons fait pendant trop longtemps. Poursuivre aveuglément sur cette voie serait l’inverse du progrès.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 nous aura enseigné que la solidarité et le sacrifice d’un tant soit peu de confort personnel pour le bien collectif ne sont pas des ressources renouvelables. Nous avons tenu le coup pendant un bout, nous nous sommes lavé les mains et avons porté le masque en public quelques mois. Cette volonté n’aura duré qu’un temps.

De plus, il y a trop d’argent à faire et tellement de votes à gagner à dire à une population essoufflée exactement ce qu’elle veut entendre. La science est là. Les scientifiques sonnent l’alerte depuis des décennies, mais le leadership politique manque cruellement à l’appel.

Certains liront cela et lèveront les yeux au ciel. Un autre alarmiste. Sauf que l’Europe a connu l’été dernier les pires canicules des annales modernes, et ces phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Le mercure a dépassé 40 °C de manière généralisée sur tout le continent, y compris les îles Britanniques.

À cette température, non seulement l’air n’est pas respirable, mais des récoltes entières sont perdues, des sources d’eau potable asséchées, des infrastructures cruciales endommagées. Ç’a été le cas cet été.

Hubert Reeves racontait que le progrès n’est pas linéaire. Qu’il y a des courbes inverses. Nous sommes sur le point de prouver que même l’humain actuel n’est pas à l’abri de cette fâcheuse tendance.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2022 de L’actualité.